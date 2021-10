Przez 3 miliony czarnych owiec polskie firmy tracą ponad 30 mln zł dziennie

Koszty, jakie pracodawcy ponoszą w związku z paleniem tytoniu przez pracowników najczęściej związane są z czasem, który zabierają przerwy na papierosa. Kalkulacje zazwyczaj nie uwzględniają szeregu kosztów długofalowych czy pozafinansowych. A by pokazać rzeczywistą skalę kosztów, należy wziąć pod uwagę nie tylko liczbę palących pracowników, ale też branżę, w jakiej działa firma czy specyfikę zakładu pracy.

Jak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego "Postawy Polaków wobec palenia tytoniu", w 2019 roku do nałogowego palenia papierosów przyznawało się 21 proc. Polaków. Jak podaje GUS, aktywnych zawodowo jest w Polsce ponad 17 mln osób. Statystycznie w pracy pali ponad 3 mln osób.

Chcąc obliczyć, z jakim kosztem wiążą się przerwy na papierosa, należy wziąć pod uwagę liczbę wypalanych w pracy papierosów, długość przerwy na palenie oraz wartość godziny pracy na danym stanowisku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z wyliczeń Work Service wynika, że w skali całego kraju firmy tracą z powodu przerw na papierosa blisko 31 milionów złotych dziennie. Jednak jak podkreślają analitycy, rzeczywiste koszty „dymka w pracy” mogą być znacznie większe, a ich wysokość różni się w zależności od charakteru miejsca pracy.

Pierwszą kwestią, która decyduje o tym, ile pracodawcę kosztuje przerwa na papierosa jest jej faktyczna długość. Samo palenie zajmuje stosunkowo niewielką część przerwy. Reszta to czas przeznaczany na rozmowy, korzystanie z telefonu, a także na dojście i powrót z miejsca palenia, które niejednokrotnie znajduje się poza budynkiem.

- Nasze szacunki pokazują, że pokonanie trasy tam i z powrotem do miejsca, w którym pali się papierosy zajmuje nawet 25 proc. przerwy. Już samo skrócenie tego czasu może oznaczać dla pracodawcy niemałe oszczędności. Zwłaszcza, gdy mówimy o dużej firmie, zatrudniającej tysiące pracowników – mówi Maciej Laskowski z firmy Palarnie.pl.

Firma stworzyła specjalny kalkulator, w którym po ustawieniu parametrów takich jak: liczba palących pracowników, stawka za godzinę pracy czy długość przerwy na papierosa, można wyliczyć miesięczną oraz dzienną skalę ewentualnych oszczędności.

Na przykład. Załóżmy, że w naszym zespole mamy 6 palących pracowników. Dojście i powrót zajmuje im razem 6 minut, na samo palenie poświęcają 5 minut. Dziennie wypalają 5 papierosów. Stawka godzinowa to 20 złotych.

Dziennie sześciu palących pracowników kosztuje nas 109,98 zł.

źródło: palarnie.pl

Ze strat ekonomicznych jakie przynosi firmom palenie, zdają sobie sprawę także pracownicy. W ramach projektu „Nie palę, bo...” przeprowadzono badanie, w którym zapytano pracodawców i pracowników o ich stosunek do palenia.

Nieco ponad 60 proc. badanych jest zdania, że palenie tytoniu przynosi straty ekonomiczne przedsiębiorcom, ale jednocześnie ¼ twierdzi, że raczej nie ma to miejsca. Jedynie 9 proc. uważa, że palenie tytoniu w żadnym stopniu nie wpływa na finanse firmy.

O tym, że palenie papierosów i produktów powiązanych przynosi firmom straty ekonomiczne w większym stopniu przekonani są pracodawcy niż pracownicy – uważa tak 67,6 proc. pracodawców i 54,2 proc. pracowników. Zależność ta jest oczywista, gdyż to w większym stopniu pracodawcy kontrolują i nadzorują, a także analizują sprawy finansowe przedsiębiorstw.

Przeczytaj: Prezydent Krakowa dostał mandat za palenie w pracy

Choroby, straty wizerunkowe, ryzyko wypadku

Kolejnym, realnym kosztem dla każdej firmy jest absencja chorobowa pracowników. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o nowotworach. Najczęstszą przyczyna absencji palaczy są przeziębienia, w wielu przypadkach wynikające z wychodzenia na papierosa na zewnątrz.

- Osoby palące częściej chorują oraz korzystają ze zwolnień lekarskich. Przekłada się to na ich gorszy stan zdrowia, problemy z koncentracją czy kreatywnością. Mówi się, że palenie grozi demencją i to już u osób w średnim wieku. Jak wskazują badania, tytoń jest szkodliwy dla mózgu, a to tylko jeden z wielu negatywnych skutków, jakie niesie palenie wyrobów tytoniowych i powiązanych - wyjaśnia Patrycja Kosińska z departamentu funduszy europejskich Pracodawców RP, realizatora projektu „Nie palę, bo...”.

Zobacz: Palacze w pracy coraz bardziej na cenzurowanym

Dużym zagrożeniem są także wypadki, które mogą zostać spowodowane przez palaczy. Maciej Laskowski zwraca także uwagę na starty wizerunkowe, jakie mogą przynieść palacze.

- Trzeba też pamiętać, że wiele miejsc pracy takich jak hale produkcyjne, magazyny, sortownie czy obiekty przemysłowe jest szczególnie narażonych na zaprószenie ognia. W ich przypadku palący w nieodpowiednim miejscu pracownik to zagrożenie pożarem. Nawet jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia wypadkiem tego typu, tzw. dzika palarnia to dla firmy starty wizerunkowe, zwłaszcza kiedy mieści się ona w eksponowanym miejscu od frontu – mówi Maciej Laskowski z firmy palarnie.pl

fot. Shutterstock

Palenie a prawo pracy

Kodeks pracy nie ma przepisów, które określają, czy pracownikowi należy się przerwa na papierosa, jak długo może trwać czy ile takich przerw powinno przysługiwać pracownikowi w czasie pracy.

Zapisy przewidują przerwę w pracy, która należy się pracownikowi, którego dobowy wymiar pracy, wynosi co najmniej 6 godzin. Taki pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Ta przerwa wliczana jest do czasu pracy. To w jaki sposób pracownik wykorzysta kodeksową przerwę, zależy tylko od niego. Możliwość korzystania z większej liczby przerw zależy jednak wyłączenie od decyzji i dobrej woli pracodawcy.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom, co najmniej 5 minut przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy komputerze. Ważna informacja jest taka, że przerw nie można sumować i np. po dwóch godzinach wyjść na 10-minutową przerwę. Tu także nie określono, w jaki sposób pracownik powinien spędzić taką przerwę, ma ona zostać przeznaczona na odpoczynek, szczególnie oczu zmęczonych pracą przy komputerze.

Pracodawcy mogą także wprowadzić jedną dodatkową, dłuższą przerwę (nieprzekraczającą 60 minut), tzw. lunchową. Ta przerwa jednak nie jest wliczana do czasu pracy.

Jeśli na terenie zakładu pracy wprowadzony jest całkowity zakaz palenia, pracownicy muszą się do niego stosować. Jeśli tego nie zrobią, muszą się liczyć z karą grzywny lub naganą. Reguluje to art. 108 § 2 kodeksu pracy: „Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną”.