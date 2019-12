Przemówienie szefa podczas wigilii firmowej. Co powiedzieć, a czego unikać?

Grudzień to w wielu firmach czas świątecznych spotkań. Przybierają różną formę w zależności od wielkości i rodzaju organizacji. Korporacje prześcigają się w wymyślaniu niebanalnych atrakcji. Większe imprezy organizowane są zazwyczaj w klubach i hotelowych salach bankietowych, które są rezerwowane na wyłączność. Mniejsze wigilie firmowe najczęściej odbywają się w restauracjach, przy czym nawet małe firmy preferują wynajęcie sali na wyłączność.

Zdecydowana większość firm poszukujących lokali preferuje tradycyjną polską kuchnię (87 proc. wskazań) na firmowych imprezach świątecznych. Stosunkowo często zdarzały się prośby także o kuchnię włoską (25 proc.), amerykańską (16 proc.) i azjatycką (10 proc). Oczywiście organizatorzy imprez mogli zaznaczyć więcej niż jeden rodzaj kuchni - wynika z badań Briefly.

Na wigiliach firmowych alkohol musi być. Aż na 89 proc. świątecznych imprez firmowych serwowany jest alkohol. Najpopularniejszym trunkiem jest zdecydowanie wino - podaje Briefly.

Wigilie firmowe to nie tylko jedzenie i picie. Dwie trzecie firm organizuje świąteczne imprezy połączone z dyskoteką dla pracowników. Taneczne wigilie firmowe dotyczą raczej większych firm (średnia liczba gości na tego typu imprezach to 90 osób). Dla porównania, w wigiliach firmowych bez tańców uczestniczy średnio 50 osób - wynika z danych Briefly.

"Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy" ten cytat z Williama Shakespeare’a menedżerowie powinni wziąć sobie do serca przygotowując każdą mowę, również tę z okazji nadchodzących świąt. Pracownicy pytani o "główne grzechy" świątecznych przemów, wymieniają jednym tchem: za długie, nudne, przewidywalne, zabawne na siłę albo za poważne.

- Spotkanie świąteczne to dobra okazja, by krótko i w mniej formalnej atmosferze podsumować rok i wzmocnić poczucie wspólnoty w zespole. Zwracając się do pracowników warto przypomnieć kilka - nie za dużo - ważnych, a także zabawnych historii z ostatnich 12 miesięcy. Anegdoty z życia firmy, umiejętnie wplecione w przemyślaną całość, doskonale posłużą rozluźnieniu atmosfery. Skupmy się na tym, co udało się w firmie osiągnąć, podkreślając rolę pracowników, zwłaszcza tych na niższych poziomach w strukturze organizacji - mówi Wojciech Parteka, dyrektor ds. klientów strategicznych w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Jego zdaniem nie jest to odpowiedni moment, by wyróżniać konkretne osoby czy działy. Tego dnia wszyscy mają czuć się ważni i wyjątkowi, cieszyć się z bycia razem.

- Wzmocnieniu poczucia wspólnoty sprzyja też odpowiedni język - nieformalny, odwołujący się w umiarkowany sposób do emocji, dający słuchaczom przestrzeń do tego, by poczuli się częścią opowiadanej historii - dodaje Wojciech Parteka.

Bez polityki i religii

- Polityki, bezpośrednich odniesień do religii, ale też żartów, bo te wymagają wyjątkowego wyczucia. Koszmarem jest również mowa, której głównym bohaterem jest sam szef. Pamiętajmy też, że podczas firmowego spotkania świątecznego pracownicy nie oczekują długich przemówień. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 5-7 minut - radzi Parteka.

Na koniec, nie można zapomnieć o złożeniu świątecznych i noworocznych życzeń.