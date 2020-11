Przedsiębiorcy zaniepokojeni. "Tarcza branżowa nie rozwiązuje problemów"

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie uważa, że ochrona dla przedsiębiorców zaproponowana przez rząd jest zupełnie niewystarczająca.

W Sejmie jest obecnie procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej potocznie branżową tarczą antykryzysową, nad którą pracowało m.in. Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy. Tarcza 6.0 ma być pomocą właśnie dla wspomnianych branż. Projekt przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe - ale uzależnione od dominującego kodu PKD oraz spadku obrotu, co do zasady o 40 proc.

- Jednym z głównych kryteriów, jakie firmy będą musiały spełnić ubiegając się o pomoc, jest posiadanie odpowiedniego głównego kodu PKD. I jest to problematyczny zapis, ponieważ wykluczy on wielu przedsiębiorców prowadzących swą działalność w kilku obszarach, a „niewłaściwy” główny kod PKD może ich wykluczyć z otrzymania pomocy, mimo spełnienia kryterium spadku dochodu – ocenia dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej.

- Tarcza 6.0 świadczy tylko i wyłącznie o braku pomysłu rządzących na pomoc dla przedsiębiorców walczących o przetrwanie w dobie drugiej fali koronowirusa. Zwolnienia z ZUS na jeden miesiąc i jednorazowe postojowe to żadna pomoc przy stale zaostrzających się obostrzeniach, uniemożliwiających w zasadzie funkcjonowanie przedstawicielu wielu branż gospodarki. Proponowane rozwiązania pomocowe nie rozwiązują nabrzmiewających finansowych problemów i zaledwie w nikłym stopniu pomagają przedsiębiorcom w trakcie tego największego kryzysu gospodarczego ostatniego czasu. Właściwie możemy powiedzieć, że to nie jest Tarcza, a „tarczunia”. Miło, że jest, ale nie rozwiązuje żadnych problemów przedsiębiorców – dodaje Wolny.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie nie ustępuje w swych działaniach na rzecz przedsiębiorców, którzy obecnie przechodzą przez trudny czas związany z drugą falą pandemii.

- Branża gastronomiczna znacząco ograniczona do wydawania jedynie posiłków na wynos stoi na skraju bankructwa. Zamknięte siłownie i kluby fitness to brak stabilności finansowej dla wielu przedsiębiorców. W nie lepszej kondycji znajduje się branża eventowa, targowa czy hotelarska oraz turystyczna. Niestety na realną pomoc ze strony rządu sektory te nie mogą raczej liczyć – mówi Piotr Wolny.

PIG jest zaniepokojona sytuacją społeczno-gospodarczą nie tylko rynku lokalnego, ale także ogólnopolskiego. Brak zintegrowanych działań ze strony rządzących doprowadzi do głębokiej zapaści gospodarczej w wielu sektorach.

- W poniedziałek u prezydenta Szczecina byli przedsiębiorcy zajmujący się ogrodnictwem i sprzedażą pod cmentarzami. Zrozpaczeni, bo zabrano im możliwość zarobienia pieniędzy z których mieli utrzymać się do wiosny. Wieczorem głos zabrali w Szczecinie ludzie kultury i branży kreatywnej, a we wtorek pod Urzędem Wojewódzkim odbył się protest ludzi zajmujących się gastronomią. Trudno nie odnieść wrażenia, że wszyscy czują się pozostawieni sami sobie – mówi Piotr Wolny.

Północna Izba Gospodarcza kontynuuje działalność na rzecz przedsiębiorców wszystkich branż.

- Wraz z Polską Izbą Hotelarzy wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju RP z postulatami w ramach „Tarczy Ochronnej dla Przedsiębiorców", które naszym zdaniem, pomogą przetrwać wielu przedsiębiorcom i uchronić znaczną ilość miejsc pracy. Znajduje się tam wiele rozwiązań tj. obniżenia VAT, obniżenia i jednolite stawki PIT i CIT, obniżenia i zawieszenia ZUS, utworzenie funduszu ochronnego przed zajęciami, utworzenie funduszu rekompensat, utworzenie funduszu na zmianę branży – dodaje.

Firmy mogą nie przetrwać

Niedawno Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, komentując decyzję rządu o czerwonej strefie w całej Polsce, podkreślała, że przedsiębiorcy nie przetrwają drugiego lockdownu.

- Otrzymujemy od przedsiębiorców bardzo jasny sygnał: przedsiębiorcy nie przetrwają drugiego lockdownu - mówi Hanna Mojsiuk. - To, co obecnie się dzieje jest już drugim lockdownem. To spowolnienie, hamowanie, wygaszanie, faktyczny lockdown, który doprowadzi wielu przedsiębiorców do upadku. Apelujemy do parlamentarzystów ziemi zachodniopomorskiej i prosimy o wstawiennictwo za naszymi przedsiębiorcami. Oni przez lata budowali swoje biznesy, płacą podatki, zatrudniają pracowników, czynią region silniejszym - mówi Mojsiuk.

W podobnym tonie wypowiada się Mirosław Sobczyk, wiceprezes PIG. Jego zdaniem wprowadzenie czerwonej strefy to jest faktyczny drugi lockdown i przedsiębiorcy mówią miedzy sobą, że to już jest czas „ratuj się kto może”.

- Branża kreatywna, kultura, sport, turystyka, hotelarstwo, gastronomia. Dzisiaj przedsiębiorcy spłacają ZUS, który był odroczony z czasów pierwszego lockdownu, a za chwilę dojdzie nam kolejny podatek. My dzisiaj w większości nie świadczymy usług, a nie chcemy zwalniać pracowników, jesteśmy przytłoczeni. Najbliższe dwa-trzy miesiące będą prawdziwym testem dla gospodarki. Przygotowaliśmy szereg wniosków, których oczekujemy jako przedsiębiorcy. Chcemy zatrudniać ludzi, płacić im pensje, ale potrzebujemy pomocy. Jeżeli nie będziemy solidarni, to będzie bardzo ciężko - dodaje Sobczyk.

Tymczasem w środę 4 listopada rząd wprowadził nowe ostrzenia. Zamknięta większość sklepów w galeriach, hotele otwarte tylko dla podróżujących w celach służbowych, zamknięcie wszystkich instytucji kultury - to zmiany, które zaczną obowiązywać od soboty (7 listopada).