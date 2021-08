Przedsiębiorcy upomnieli się o chorych. Pełnowartościowy posiłek za 13,30 zł? To niemożliwe

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) upomniała się o pacjentów szpitali. Związek alarmuje, że stawka za wyżywienie w szpitalach jest często głodowa, co jest udokumentowane przetargami publicznymi.

FPP zwraca uwagę, że w większości szpitali dzienna stawka za wyżywienie jest wyższa niż 20 zł, a w niektórych nawet przekracza 30 i 40 zł. Należy pamiętać, że stawka za osobodzień nie obejmuje tylko wsadu do kotła, czyli samego kosztu posiłku. Dodatkowo należy wliczyć media (wodę, prąd, gaz), dzierżawę pomieszczeń i sprzętu technologicznego, robociznę (kucharze, pomoc kuchenna, pracownicy dystrybucji, kierowcy, dietetyk, kierownik kuchni, magazynier), transport, środki czystości czy też wywóz i utylizację odpadów.

- To niedopuszczalne, aby szpital oszczędzał na wyżywieniu pacjentów – zwłaszcza, jeśli otrzymuje na ten cel dodatkową dotację z Ministerstwa Zdrowia. Tym bardziej w przypadku Specjalistycznego Szpitala Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie pacjentami są matki i dzieci. Trzeba zaznaczyć, że szpital bierze udział w programie pilotażowym Ministerstwa Zdrowia ‘Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy’ - podkreśla Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Jak dodaje, zgodnie z założeniami programu na każdy osobodzień żywienia pacjentów ministerstwo przeznacza dodatkowe 18,20 zł. W większości szpitali dla zewnętrznej firmy cateringowej z tej puli zostaje 12,18 netto i ta kwota jest dodawana do podstawowej stawki osobodnia finansowanej przez sam szpital.

- Stawka osobodnia w Diecie Mamy dla tej placówki powinna więc wynieść ponad 25 zł. Program pilotażowy ma na celu poprawę jakości żywienia dla wyznaczonej grupy pacjentek i nie może, jak w tym przypadku, zostawać w budżecie szpitala - podkreśla wiceprzewodniczący FPP.

Warto przypomnieć, że w konsultacjach jest projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, który kładzie nacisk na skuteczność opieki medycznej i prawa pacjenta – a przecież to podstawowe prawo pacjenta, by otrzymać pełnowartościowy posiłek. Żywienie jest jednym z elementów terapii – źle odżywiony pacjent jest bardziej narażony na zakażenia czy odleżyny. To ważny i niezbędny element terapii, którego nie można pomijać – a przede wszystkim integralna część procesu leczniczego.

Także NFZ planuje kampanię edukacyjno-informacyjną o żywieniu szpitalnym i informowanie jak ważne jest prawidłowe żywienie w trakcie choroby i podczas leczenia szpitalnego. Celem kampanii jest również wyłonienie najlepszych szpitali dbających o prawidłowe żywienie szpitalne.