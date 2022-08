Przedsiębiorcy rozczarowani rządową ofertą pomocy. "Zostaniemy bankrutami"

KDS

• 28 sie 2022 20:47





– Przedsiębiorców rozczarowała propozycja jednorazowego świadczenia. Liczymy na kolejne kroki i konkretną specustawę, która dotleni przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk - Postulujemy o większe i szybsze wsparcie – mówi skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Michał Wojtas fot. PAP/Marcin Bielecki

Rząd przedstawił projekt specustawy o pomocy przedsiębiorcom z terenów nadodrzańskich. Ministerstwo rodziny proponuje jednorazowy dodatek w wysokości 3010 zł. Ma być to forma postojowego wypłacana na każdego pracownika.

Zdaniem przedsiębiorców z Północnej Izby Gospodarczej, taka forma pomocy jest niewystraczająca.

- Propozycja rządowa byłaby dobra, gdyby odrzańska katastrofa trwała miesiąc, a potem wszyscy wrócili do pracy, a wiemy, że tak nie jest - tłumaczy Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak informuje resort pracy, jednorazowy dodatek będzie przysługiwał na pracowników, za których pracodawca w lipcu odprowadził składki. Pomoc wyniesie 3010 złotych i będzie nieopodatkowana. Warunkiem, który trzeba będzie spełnić, by go otrzymać, będzie wykazanie co najmniej 50 proc. spadku przychodów liczone miesiąc do miesiąca lub rok do roku. Sejm ma się zająć projektem ustawy w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 2 września.

Ale już wiadomo, ze taka forma pomocy, zdaniem przedsiębiorców, jest kroplą w morzu potrzeb.

Przedsiębiorcy są rozczarowani ofertą rządowej pomocy

– Przedsiębiorców rozczarowała propozycja jednorazowego świadczenia . Liczymy na kolejne kroki i konkretną specustawę, która dotleni przedsiębiorców. Jesteśmy otwarci na dialog z rządem i na bieżąco będziemy informować o bieżącej sytuacji i potrzebach przedsiębiorców dotkniętych katastrofą ekologiczną - mówi Hanna Mojsiuk.

Jak wyjaśnia, taka forma pomocy wystarczyłaby, gdyby problem trwał miesiąc, po czym wszystko wróciło do normy, a nic nie wskazuje na to, że tak się stanie.

- Przedsiębiorcy takich branż jak turystyka, rekreacja czy rybactwo zarabiają kilka miesięcy w roku na całoroczne utrzymanie. Nie można wytrącić im z harmonogramu najważniejszego miesiąca w roku, dać szczątkową rekompensatę przychodu i powiedzieć, że już jest wszystko dobrze. Jeżeli nie będzie nowej propozycji to wiele firm po prostu zbankrutuje – mówi Hanna Mojsiuk.

Zaznacza, ze rząd o wielu rzeczach nie pomyślał. Przykłady? Branże sezonowe nie zatrudniają na umowy o pracę i nie zatrudniają za płacę minimalną. Sezonowe zarobki znacznie przekraczają 3 tysiące złotych brutto. - To nie jest więc pełna rekompensata, a zaledwie część wsparcia. Poza tym nikt nie myśli o tym, jak utrzymać jesienią i zimą firmy, które przestały zarabiać w szczycie sezonu - dodaje Hanna Mojsiuk. Zwolnienia z podatku i składek Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie na bieżąco konsultuje się z przedsiębiorcami i przygotowała pakiet propozycji, które zostaną przedłożone rządowi. Zamierza również przedyskutować postulaty z władzami samorządowymi: prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem, marszałkiem woj., zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem i wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim. - Postulujemy o większe i szybsze wsparcie – mówi skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Michał Wojtas. - Brakuje szybkiego wsparcia polegającego na zwolnieniu w opłacaniu składek ZUS i NFZ – od lipca do końca roku czy zwolnieniu z PIT/CIT za cały 2022 r. Można byłoby odzyskać zapłacone zaliczki i zwiększyć płynność przedsiębiorców. Przekazać samorządom pieniądze na zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i dzierżaw dla gmin. Nie powinniśmy pozwolić, by przedsiębiorcy zostali zostawieni sami sobie i musieli np. sami występować o warunkowe zwolnienia z opłat ZUS i US – dodaje Michał Wojtas. Czytaj więcej: To nieprawda, że w tej branży może pracować każdy. A można tu nieźle zarobić Z kolei mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski zwraca także uwagę na sytuacje przedsiębiorców pod kątem bieżących zobowiązań. - Kwestie związane z kredytami i leasingami są bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, bo dla wielu spośród nich stanowią znaczną część stałych, comiesięcznych kosztów. O ile z nieinstytucjnoalnymi kontrahentami czasem istnieje możliwość podjęcia negocjacji i odroczenia niektórych przynajmniej płatności, o tyle taką elastycznością rzadko wykazują się banki i leasingodawcy, zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z wprowadzonymi "wakacjami kredytowymi". Dlatego też dostrzegam potrzebę wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie poprzez szczególne regulacje prawne – mówi mec. Marek Jarosiewcz.

