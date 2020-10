Przedsiębiorcy mówią wprost: Czerwona strefa to drugi lockdown, nie przetrwamy go

Przedsiębiorcy nie przetrwają drugiego lockdownu - alarmuje wprost Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej alarmują, że nie uda się im przetrwać drugiego lockdownu. (Fot. Pixabay)

W piątek rząd ogłosił kolejny etap wprowadzania obostrzeń w Polsce.

W ramach walki z pandemią koronawirusa od soboty (24października) zamknięta będzie m.in. gastronomia.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej alarmują, że nie uda się im przetrwać drugiego lockdownu.

Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że cała Polska od soboty (24 października) staje się strefą czerwoną. - Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej - podkreślił Morawiecki. Co zatem wchodzi w życie?

Ograniczenie dotyczą działalności gastronomicznej, pubów, restauracji, kawiarni - będą mogły organizować jedynie zamówienia na wynos i dowóz. Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia. Zajęcia w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 będą odbywały się w trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne i natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej.

- Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. 23 września poziom zachorowań oscylował wokół tysiąca (..) dzisiaj ta liczba zbliża się do 15 tysięcy dziennie - powiedział premier.

Przedsiębiorcy nie przetrwają

- Otrzymujemy od przedsiębiorców bardzo jasny sygnał: przedsiębiorcy nie przetrwają drugiego lockdownu - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - To, co obecnie się dzieje jest już drugim lockdownem. To spowolnienie, hamowanie, wygaszanie, faktyczny lockdown, który doprowadzi wielu przedsiębiorców do upadku. Apelujemy do parlamentarzystów ziemi zachodniopomorskiej i prosimy o wstawiennictwo za naszymi przedsiębiorcami. Oni przez lata budowali swoje biznesy, płacą podatki, zatrudniają pracowników, czynią region silniejszym - mówi Mojsiuk.

W podobnym tonie wypowiada się Mirosław Sobczyk, wiceprezes PIG. Jego zdaniem wprowadzenie czerwonej strefy to jest faktyczny drugi lockdown i przedsiębiorcy mówią miedzy sobą, że to już jest czas „ratuj się kto może”.

- Branża kreatywna, kultura, sport, turystyka, hotelarstwo, gastronomia. Dzisiaj przedsiębiorcy spłacają ZUS, który był odroczony z czasów pierwszego lockdownu, a za chwilę dojdzie nam kolejny podatek. My dzisiaj w większości nie świadczymy usług, a nie chcemy zwalniać pracowników, jesteśmy przytłoczeni. Najbliższe dwa-trzy miesiące będą prawdziwym testem dla gospodarki. Przygotowaliśmy szereg wniosków, których oczekujemy jako przedsiębiorcy. Chcemy zatrudniać ludzi, płacić im pensje, ale potrzebujemy pomocy. Jeżeli nie będziemy solidarni, to będzie bardzo ciężko - dodaje Sobczyk. Mojsiuk podkreśla, że do Izby docierają informacje, że nie będzie wsparcia rządowego. - Tak być nie może i nie ma na to naszej zgody! Prosimy o przywrócenie tarcz antykryzysowych, o wsparcie dla turystyki, gastronomii i hotelarstwa oraz zwolnień ze składek ZUS - podkreśla. Także Business Centre Club apeluje do rządu o takie działanie, które nie doprowadzi do ruiny polskiej gospodarki. Prosi też, by rząd przedstawił plan na walkę z pandemią, również gospodarczy. - Apelujemy o dopuszczenie organizacji przedsiębiorców do sztabu antykryzysowego podejmującego decyzje o kolejnych obostrzeniach. Wirus gospodarczy jest niemniej groźny od epidemii COVID-19. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność, ale chcemy mieć wpływ na decyzje podejmowane wobec przedsiębiorców - mówi dr Łukasz Bernatowicz wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Przypomina też, że budżet wydał już miliardy na utrzymanie miejsc pracy i płynności firm. - Rząd potrzebuje dopływu nowych pieniędzy, a te płyną przecież od przedsiębiorców. Im bardziej zapali się dla ich działalności produkcyjnej i usługowej zielone światło, tym większe będą płaciły podatki do Skarbu Państwa. Logiczne jest zatem, by nie obciążać dodatkowo biznesu i pracowników nowymi kosztami i obowiązkami. Rząd powinien odstąpić od zamiarów opodatkowania spółek komandytowych, zrezygnować z większego, niż przewiduje ustawowy algorytm, wzrostu płacy minimalnej. Ani pracowników, ani pracodawców, ani budżetu na to nie stać, podobnie jak na tzw. pełne oskładkowanie umów zleceń i umów o dzieło od 2021 roku - wskazuje Bernatowicz. Będzie wsparcie Podobnie jak PIG, BCC postuluje wsparcie dla branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i lockdownu. W ich opinii rząd musi kontynuować działania w zakresie wsparcia kolejnymi odsłonami tarcz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy regionalnej i sektorowej. Kolejne przedsięwzięcia powinny być skierowane w sposób dedykowany, przede wszystkim wobec branż, które są szczególnie osłabione w wyniku epidemii, jak: turystyka, gastronomia, eventowa (ogółem także hotelarska, która skupia wszystkie trzy), fitness, kultura. W tym temacie głos zabrała była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która zapewniła, że każdym restrykcjom i ograniczeniom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie. - Rozmawiałam z panem premierem na ten temat i mówiłam, że włączenie tych dodatkowych restrykcji będzie musiało uruchomić kolejny program wsparcia. Program wsparcia dla branż, które tym razem ucierpią najbardziej, będzie musiał trafić, bo w przeciwnym razie wiele firm, które zacisnęło pasa, skorzystało z tarczy, nie zwolniło pracowników i przetrwało - będzie się musiało mierzyć ze znacznie trudniejszą próbą i dlatego taką pomoc będą musiały uzyskać - podkreśliła. Zaznaczała, że premier zapewnił ją, że każdym restrykcjom i każdym ograniczeniom będzie towarzyszyło nowe rządowe wsparcie. Wskazała, że już w ubiegłym tygodniu prowadziła także konsultacje z branżami, które dotykają już obecne ograniczenia, w tym m.in. z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej, czy klubami fitness.

