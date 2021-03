Przedsiębiorcy apelują. "Kody PKD nie mogą być wyznacznikiem wsparcia"

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie po raz kolejny apeluje o jak najszybszą rezygnację z kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej i powrót, wzorem zeszłego roku, do kryterium progu spadku przychodów umożliwiającego uzyskanie pomocy wielu przedsiębiorcom, w tym momencie pozbawionym takiej szansy.

Autor:Justyna Koc

• 23 mar 2021 11:06





Przedsiębiorcy chcą, by to spadek przychodów - jako najbardziej obiektywny czynnik - był wyznacznikiem, które firmy potrzebują wsparcia (Fot. Shutterstock)

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie kolejny raz apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego i rządu o wycofanie się z krzywdzącego przedsiębiorców kryterium kodów PKD jako czynnika uzależniającego wsparcie. Chce, by to spadek przychodów - jako najbardziej obiektywny czynnik - był wyznacznikiem, które firmy potrzebują wsparcia.

- Jako największy samorząd gospodarczy w Polsce, będąc bardzo blisko przedsiębiorców i ich problemów, przygląda się panującej w Polsce sytuacji związanej z epidemią COVID-19, a co za tym idzie, skutkom gospodarczym będących efektem wprowadzanych obostrzeń. Z niepokojem wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, bo jest to głos rozpaczy - pisze w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Hanna Mojciuk podkreśla, że kolejny pełny lockdown, zamrożenie gospodarki na kolejne trzy długie tygodnie, z możliwością przedłużenia tego okresu, oznacza dla wielu przedsiębiorców bankructwo, upadłość, a co za tym idzie dramatyczną sytuację wielu rodzin pozbawionych źródła dochodu i ogólny wysoki wzrost bezrobocia.

- Polski przedsiębiorca potrzebuje pomocy natychmiastowej, a polska gospodarka natychmiastowego programu ratowania. Od wielu miesięcy postulat odejścia od zasady udzielania pomocy jedynie przedsiębiorcom ze ściśle określonym kodem PKD podnosi także w swych działaniach Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz - podkreśla Mojciuk.

Sygnatariuszami listu są instytucje gospodarcze, które podobnie jak Izba uważają, że przedsiębiorcom w obliczu trzeciego lockdownu należy się pomoc i wsparcie. Mowa o Zachodniopomorskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Business Club Szczecin, Rotary International Dystrykt 2231, Klaster Medyczny MediKlaster Szczecin.

Apel poparła również BCC Loża Koszalińska, Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, Kołobrzeska Izba Gospodarcza oraz Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.

