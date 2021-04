Przedsiębiorcy apelują: Czas zakończyć lockdown

Północna Izba Gospodarcza popiera stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by proces odmrażania gospodarki zakończył się najpóźniej 30 kwietnia. - Im wcześniej, tym lepiej dla budżetu, a pamiętajmy, że to przedsiębiorcy są największymi płatnikami do budżetu, więc w interesie rządu powinno być ich wspieranie – czytamy w oświadczeniu Izby.

km

13 kwi 2021





Przedłużenie restrykcji o kolejne tygodnie oznaczać może bolesny cios na turystyki, gastronomii czy hotelarstwa (fot. Shutterstock)

Jak uzasadnia Północna Izba Gospodarcza, jeśli sprawdzą się przewidywania przedłużenia obowiązujących restrykcji o kolejne tygodnie, oznaczać to może kolejny bolesny cios na turystyki, gastronomii czy hotelarstwa.

Dla takich sektorów jak turystyka czy handel majówka to czas zarobku. Jego strata jest szczególnie bolesna w tak trudnym czasie jak obecnie – wyjaśnia prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Zdaniem dyrektora biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotra Wolnego w obecnej sytuacji kluczem do „powrotu do normalności” jest aktywizacja programu szczepień.

- Jesteśmy świadomi, że medycyna i ekonomia nie zawsze idą ze sobą w parze i zdrowie Polaków jest najważniejsze, ale nadszedł już czas, by poluzować lockdownowe restrykcje i rozpocząć odmrażanie gospodarki. Naszym zdaniem po świętach wielkanocnych zarówno hotele jak i galerie handlowe, restauracje czy kluby fitness powinny działać w reżimie sanitarnym. Przedsiębiorcy nie rozumieją dlaczego w ich stronę wysyłany jest ciągle sygnał, że obostrzenia będą mieć miejsce i zakończą się dopiero po majówce. To zdecydowanie za późno. Dla takich sektorów jak turystyka czy handel, majówka to czas zarobku. Jego strata jest szczególnie bolesna w tak trudnym czasie jak obecnie. Północna Izba Gospodarcza stoi na jasnym stanowisku: czas zakończyć lockdown – wyjaśnia prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

To odpowiedź na apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, który zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wyznaczenie ostatecznej daty zakończenia na 30 kwietnia. Zdaniem Abramowicza przedsiębiorcy są dobrze przygotowani do pracy w reżimie sanitarnym.

- Każdy dzień lockdownu dla takich branż jak turystyka, handel, gastronomia czy hotelarstwo to cios, który boli coraz bardziej. Przedsiębiorcy są bardzo zdeterminowani żeby przetrwać pandemię, ale nie da się ukryć, że ma ona tragiczny skutek szczególnie dla branż, które objęte są lockdownem od np. pół roku. Spada liczba zakażeń, Europa podejmuje decyzje o odmrażaniu gospodarki. Naprawdę trudno jest nam zrozumieć dlaczego gospodarka trwa w lockdownowym reżimie, gdy wszystko wskazuje na to, że już teraz można byłoby wracać do względnej normalności. Bardzo szanujemy i popieramy stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza w tym temacie – mówi Hanna Mojsiuk. Przeczytaj: Jarosław Gowin proponuje certyfikaty dla zaszczepionych Zdaniem dyrektora biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotra Wolnego w obecnej sytuacji kluczem do „powrotu do normalności” jest aktywizacja programu szczepień. - W Polsce mamy 6,5 tys. punktów szczepień, w których rozdysponowujemy dziennie około 140 tyś. dawek. To statystycznie około 22 szczepienia dziennie! Bez przyspieszenia programu szczepień przedsiębiorcy nie ruszą nawet do lata, a poobijana branża turystyczna będzie w zgliszczach. Widać, że zarządzany centralnie system zawodzi. Nie odpowiada na lokalne potrzeby i specyfikę. Logistyka zajmuje zbyt wiele czasu i energii. Szczególnie widać to w weekendy, kiedy szczepień powinno być najwięcej, z uwagi na większą dostępność obywateli, a jest ich najmniej. Jeśli system nie ulegnie poprawie, to gdy cała Europa będzie się otwierać i nabierać rozpędu, my będziemy nadal walczyli o utrzymanie wydolności systemu opieki zdrowia. Wszyscy pragną już normalności, ale najkrótsza droga do niej prowadzi przez masowe szczepienia – komentuje.

