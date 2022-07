Przedsiębiorcom został tydzień na zgłoszenie. ZUS ma do rozdania 90 mln zł

Przedsiębiorcom zostały ostatnie dni na zgłoszenie się w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Do podziału jest 90 mln zł. Czasu na złożenie dokumentacji do ZUS zostało niewiele, bo wnioski o dofinansowania można składać tylko do 8 lipca.

