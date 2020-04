Przed tym nie ma ucieczki. Jak technologia zmienia pracowników?

Dzięki technologii będziemy pracować krócej, a zarazem efektywniej. Zyskuje również praca zespołowa.

Technologia dba również o nawyki pracowników - aplikacje i wirtualni asystenci nie tylko edukują i zachęcają do zdrowszych zachowań, ale też wskazują czynniki, które powodują nadmierny stres, brak snu lub rozkojarzenie oraz zachęcają do zwolnienia tempa.

Szybki rozwój technologiczny sprawia też, że rośnie wyzwanie kompetencyjnego nadążania za rynkiem i chęć ciągłego szkolenia się.

Aplikacje i narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję czy big data przyspieszają wykonywanie zadań, podnoszą satysfakcję pracowników, wspierają ich kreatywność oraz skłaniają do rozwoju. Zmieniają też preferencje i stosunek do pracy, a nawet nawyki zdrowotne. Presja na wzrost produktywności firm będzie dodatkowo zwiększała znaczenie technologii takich jak chmura, AI, rozszerzona rzeczywistość czy platformy online.

Krócej, ale efektywniej

Z raportu PwC wynika, że 63 proc. Polaków uważa, iż za dużo pracujemy. Będzie się to jednak wkrótce zmieniało, gdyż dzięki technologii to, co jeszcze do niedawna zajmowało godziny (wysyłanie spersonalizowanych wiadomości, sporządzanie i sprawdzanie raportów, wypełnianie arkuszy kalkulacyjnych czy tworzenie prezentacji), obecnie może trwać kilka minut.

Prawdopodobna staje się też perspektywa skrócenia czasu pracy z pięciu do czterech dni w tygodniu. Ubiegłoroczny eksperyment Microsoftu w jednym z japońskich oddziałów firmy dowiódł, że jest to nie tylko możliwe, ale i korzystne. Poza redukcją kosztów zużycia prądu czy papieru zanotowano wzrost produktywności o 40 proc.

Współpraca na nowym poziomie

Technologia zapewniła ciągłą komunikację w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki kanałom cyfrowym koordynacja zadań nigdy nie była łatwiejsza, a praca w zespołach zyskuje na znaczeniu.

Jednocześnie rewidowany jest m.in. sposób zarządzania spotkaniami. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach często okazuje się, że zamiast wielogodzinnych narad w biurze lepiej na bieżąco śledzić status zadań i współpracować zdalnie na cyfrowych dokumentach. Spotkania, które faktycznie muszą się odbyć, mogą zostać zautomatyzowane – sztuczna inteligencja sama dobierze uczestników i zgromadzi potrzebne dokumenty.

Motywacja do rozwoju

