Przed pandemią inwestowali w nowe technologie. Opłaciło się

Firmy, które jeszcze przed pandemią wykonały zwrot w kierunku nowych technologii i cyfryzacji, zdecydowanie lepiej zniosły ostatnie, tak trudne dla gospodarki tygodnie.

ADP Polska opublikowała wyniki raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2020”. (fot. dlohner z Pixabay)

ADP Polska opublikowała wyniki raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2020”.

Dowiemy się z niego, że od kwietnia do czerwca znacznie lepiej z wyzwaniami, jakie przyniósł koronawirus, poradziły sobie firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania.

Tylko w tym roku zwiększyły zatrudnienie o 3,73 proc. w porównaniu z II kwartałem 2019 r.

Według danych raportu Głównego Urzędu Statystycznego dynamika zatrudnienia ogółu rynku zmniejszyła się o 2 proc. (vs. II kw. 2019 r.). Ostatnia taka sytuacja, gdy poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw osiągnął ujemny wynik, miała miejsce w 2013 r. Natomiast z danych ADP Polska wynika, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarczej było wyższe niż ogółu rynku o rekordowe 5,73 pkt. proc. – przez co Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, bazujący na różnicy między poziomem zatrudnienia w awangardzie biznesu a ogółem rynku, wzrósł do 122,23. To rekordowa wartość!

– Porównując innowacyjne przedsiębiorstwa i ogół rynku widać dużą różnicę na korzyść tych pierwszych. Oznacza to, że awangarda biznesu skuteczniej radzi sobie ze skutkami kryzysu. Od początku roku różnica między Nowoczesną Gospodarką a ogółem przedsiębiorstw przekracza 5,5, podczas gdy w ubiegłym roku najwyższy wynik wynosił 3,42 (IV kw.). Jednym z powodów tego rozdźwięku są inwestycje w nowe technologie i cyfryzację, która – jak udowodniły ostatnie miesiące – jest szansą na zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Dodatkowo, innowacyjne firmy o wiele wcześniej wdrażały niestandardowe rozwiązania, stąd łatwiej było im przenieść zespoły w tryb pracy zdalnej. Nie musiały dzięki temu wstrzymywać rekrutacji, którą skutecznie, przy pomocy odpowiednich narzędzi, można przeprowadzić także online - komentuje Anna Barbachowska, HR business partner w ADP Polska.

Produkcja w górę, usługi w dół

Jak tłumaczy Barbachowska, do wyników Nowoczesnej Gospodarki w największym stopniu przyczyniły się duże firmy produkcyjne, które w II kw. 2020 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 6,23 proc. (vs II kw. 2019 r.). To spore odbicie po historycznie najniższych wynikach tego sektora z ostatnich kwartałów. Warto przypomnieć, że w I kw. 2020 r. dynamika zatrudnienia w firmach produkcyjnych była na poziomie 2,06 proc., a w II kw. wyniosła już 5,46 proc. (vs II kw. 2019 r.). Również małe przedsiębiorstwa nieco zwiększyły zatrudnienie. Dynamika ich wzrostu w II kw. 2020 r. wyniosła 2,43 proc. wobec analogicznego okresu z 2019 r.

- W drugim kwartale odnotowano znaczny wzrost dynamiki zatrudnienia szczególnie w firmach produkcyjnych. Wynika on z zwiększonej produkcji firm tego sektora. Ze względu na niepokój związany z przerwami w łańcuchach dostaw, które miały miejsce w czasie lockdownu, firmy, chcąc zabezpieczyć się na wypadek drugiej fali pandemii, uzupełniały zapasy magazynowe. A zwiększona produkcja, to większe zapotrzebowanie na pracowników – komentuje Barbachowska. Z kolei odmienną sytuację odnotowano w firmach usługowych, które dotychczas były motorem napędowym zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce. W II kw. 2020 r. przyjmowały one do pracy z mniejszą dynamiką niż w poprzednich miesiącach. Wzrost zatrudnienia wyniósł 2,96 proc. (vs I kw. 2019 r.), podczas gdy w I kw. 2020 r. wynosił on 7,79 proc. W analizowanym okresie lepiej poradziły sobie małe przedsiębiorstwa usługowe, które odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 5,73 proc., natomiast w dużych firmach zatrudnienie wzrosło jedynie o 2,32 proc. To zmiana trendu z poprzednich kwartałów, kiedy to duże firmy usługowe miały większą dynamikę zatrudnienia. - Na gorszym wyniku firm usługowych w największym stopniu zaważył popyt na ich ofertę. Branże takie jak eventowa czy gastronomiczna wciąż nie podniosły się po najgorszych miesiącach, muszą szukać oszczędności i zabezpieczać się na przyszłość. Wobec tego przedsiębiorstwa te dużo ostrożniej podchodzą do inwestycji czy rekrutacji nowych pracowników - uważa Anna Barbachowska. Wraca normalność Jak wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na początku sierpnia już było widać poprawę sytuacji. Jak wskazują autorzy badania, analizując wyniki począwszy od pierwszej fali badania z początku kwietnia, udział firm planujących utrzymanie poziomu zatrudnienia wzrósł z 62 proc. do 78 proc. W połowie lipca takich deklaracji było jednak więcej (83 proc.). Relatywnie niewielki odsetek przedsiębiorstw zgłasza zamiary zmian w wynagrodzeniach. 83 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń, 6 proc. zamierza je obniżyć, a 5 proc. podwyższyć. Jednocześnie, w porównaniu do sytuacji z lutego, 28 proc. pracowników już doświadczyło zmniejszenia wynagrodzenia, w przypadku 11 proc. badanych wynagrodzenie uległo zwiększeniu, a dla 55 proc. pracowników nie zmieniło się. Pracownicy w zdecydowanej większości (72 proc.) oceniają ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jako zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne, 12 proc. badanych widzi możliwość utraty pracy jako zdecydowanie lub raczej prawdopodobną. Większość pytanych (62 proc.) ocenia szanse na wzrost swojego dochodu w bieżącym roku jako zdecydowanie lub raczej nierealne, zaś co czwarty badany (25 proc.) twierdzi, że taka opcja jest zdecydowanie lub raczej realna. Zmieniła się również sytuacja przychodowa polskich przedsiębiorstw. Prawie jedna trzecia firm (32 proc.) odnotowała spadek przychodów pod koniec lipca w porównaniu z końcem czerwca. 17 proc. przedsiębiorstw zanotowało wzrost sprzedaży, a 43 proc. utrzymało ją na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa również sytuacja popytowa przedsiębiorstw. W zestawieniu z końcem czerwca, pod koniec lipca 27 proc. firm deklaruje spadek nowych zamówień, 21 proc. doświadczyło wzrostu zamówień, zaś niemal połowa (47 proc.) nie odnotowała zmian w tym zakresie. Wzrost zamówień najbardziej widoczny jest w dużych firmach oraz w sektorze produkcyjnym – dotyczył on po 28 proc. podmiotów z obu grup.

