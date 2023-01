Przed menedżerami rok pełen wyzwań i być może kompletna zmiana stylu zarządzania

- Spora grupa zatrudnionych zdecydowała się nie wracać do biur, część wybrała pracę hybrydową, ale jest też wielu ludzi, którzy cieszą się możliwością codziennej pracy spoza domu. Zarządzanie rozproszonymi zespołami jest wyzwaniem. Wymaga ono samodyscypliny nie tylko od osób pracujących zdalnie, ale i od odpowiedzialnych za nie managerów. Należy pamiętać o odpowiedniej komunikacji. Bez względu na to, skąd pracujemy, każdy z nas powinien być na bieżąco z ważnymi dla siebie tematami, wiedzieć, co do niego należy i w jaki sposób jest rozliczany z powierzanych mu zadań oraz że zawsze może liczyć na wsparcie zespołu. Konieczne jest także zaufanie wśród członków zespołu, pewność, że wszyscy solidnie pracujemy. Rozproszone zespoły, czasem nawet bardziej niż te skupione w jednym biurze, potrzebują regularnych spotkań umożliwiających im bezpośrednią dyskusję nad prowadzonymi projektami czy zwyczajne pogadanie o bieżących wyzwaniach – wyjaśnia. Dodaje, że odpowiednia komunikacja to podstawa zarządzania, o której często zapominają menedżerowie.

- Musimy pamiętać, że odpowiadamy za ludzi, z którymi pracujemy. Jeśli zadbamy o to, by czuli się oni w firmie potrzebni, doceniani i bezpieczni, będziemy mogli mieć nadzieję, że zostaną z nami na długie lata. Od nas – managerów zależy, czy dostarczymy im zawodowych wyzwań i projektów dopasowanych do ich umiejętności. W każdym innym przypadku będziemy mieli do czynienia z narastającą frustracją – wyjaśnia.

Zespół stresu postpandemicznego

Na inną kwestię uwagę zwraca trener mentalny Jakub B. Bączek.

- Menedżerowie będą coraz częściej spotykać się z epizodami depresyjnymi, bezsennością, wypaleniem, nowymi uzależnieniami czy stanami lękowymi u pracowników. Nazywam to „zespołem stresu postpandemicznego”, a moi korporacyjni klienci są bardzo zainteresowani zagadnieniami merytorycznymi z tego zakresu. Chcą wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy kryzysu psychicznego i jak oddzielić wymówki czy lenistwo od realnego rozbicia psychicznego – komentuje.

Jakub B. Bączek (fot. mat. pras.)

Tym, co niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na mentalny aspekt pracy, jest rozproszenie zespołów. Wirtualne zarządzanie oznaczać będzie trudności w dostrzeżeniu zmian w zachowaniu osoby, którą dotychczas widzieliśmy przy sąsiednim biurku.

- Oznacza to, że w leadershipie przyszłości potrzebne są nowe kompetencje, z empatycznym motywowaniem i krytycznym myśleniem na czele. Zarządzanie stanie się też bardziej płynne i zróżnicowane pokoleniowo. Czasem będzie trzeba „docisnąć”, ale dużo częściej pochwalić i życzliwie zachęcić do dbania o zasoby pracownika. I o ile warsztaty z inteligencji emocjonalnej w wielu firmach były traktowane dotychczas jako zło konieczne, ta tematyka może się stać kluczowa w najbliższej dekadzie, żeby utrzymać zespół – podkreśla Jakub B. Bączek.

Planowanie, weryfikowanie, motywowanie

- Oczywiste jest, że sprawny menedżer to ktoś, kto ma wiedzę, jak planować, weryfikować, organizować, motywować i przewodzić. W dzisiejszych czasach kluczowe są także aspekty związane z przywództwem. Obecnie dominują modele przywództwa partypacyjnego (angażującego pracowników), międzypokoleniowego (uwzględniającego pojawianie się na rynku pracy nowych pokoleń, kierujących się innymi modelami pracy) i międzykulturowe (ze względu na masową migrację mieszkańców Ukrainy do Polski). Ze względu na dominującą aktualnie w świecie zachodnim ideologię istotne są też zarządzanie różnorodnością, zrównoważony rozwój, polityka włączania, jednoczenie poszczególnych grup bez podziałów i dawanie poczucia przynależności do firmy – wyjaśnia psycholog Mateusz Grzesiak.

Mateusz Grzesiak (fot. mat. pras.)

Jak komentuje, menedżerowie w 2023 roku mocno będą musieli skupiać się na zarządzaniu kryzysowym.

- Sugerowane jest wtedy przywództwo władcze, oparte na rządach silnej, konkretnej ręki. Firma powinna skupić się na aktywacji sprzedaży, mądrym, strategicznym cięciu kosztów, inwestowaniu w niezagrożone podmioty, które przyniosą najszybszy zwrot z inwestycji, skróceniu łańcucha dostaw, by nie zależeć od sytuacji geopolitycznej itd. Ale warto spojrzeć na kryzys też jako okazję – dodaje Grzesiak.

Dogadać się z pokoleniem Z

Bartłomiej Machnik, doradca wizerunkowy kadry C-Level (ścisłe kierownictwo firmy – red.) w obszarze bossbrandingu, zauważa, że jednym z największych wyzwań menedżerów w 2023 roku będzie zrewidowanie podejścia do pracy zdalnej.

- Kadra zarządzająca będzie musiała już na dobre oswoić się z myślą, że praca zdalna/praca hybrydowa to nie zjawisko przejściowe, a jeden z elementów kodeksu pracy. Ciągle można spotkać managerów/właścicieli firm, którzy nie wyobrażają sobie pracy zdalnej swoich pracowników i jasno komunikują w ofertach pracy możliwość wyłącznie pracy w siedzibie firmy. Z tym łączyć się będzie zwiększenie zaufania do pracowników, które bardzo często, głównie z powodów mentalnych managera, było bardzo niskie. Zaufanie i empatia staną się głównymi elementami, o których będzie mowa w 2023 roku – komentuje.

Bartłomiej Machnik (fot. mat. pras.)

W wielu przypadkach zmianie będzie musiał ulec także styl zarządzania. - Z jednej strony jest zaufanie do pracowników i poczucie, że wykonają swoje obowiązki w sposób należyty nie tylko w siedzibie firmy. Z drugiej strony empatia, która będzie wymuszać zmianę stylu zarządzania z autorytarnego na bardziej koncyliacyjny – dodaje.

Wyzwaniem, które także będzie towarzyszyło menedżerom w 2023 roku, będzie znalezienie wspólnego języka z pracownikami reprezentującymi pokolenie Z.

- W tym kontekście to na pewno zaangażowanie ich w rozwój firmy, co skutkuje tym, że zmienia się podejście do pracownika jako wyłącznie pewnego elementu funkcjonowania firmy. Pracownicy z pokolenia Z będą chcieli wpływać na to, jak rozwija się firma, często w bezpośredni sposób wyrażając swoją opinię. Zmiana podejścia w tym przypadku polegać będzie na uwzględnieniu zdania pracowników i formy, w jaki zostało ono przedstawione. Na pewno w tym przypadku potrzebne będzie przesunięcie granicy wyrozumiałości managera, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia władzy – dodaje.

Koniec toksycznych miejsc pracy

Współwłaścicielka APA Group Anita Pollak zauważa, że oprócz wspomnianego zarządzania na odległość menedżerowie muszą radzić sobie z wczesnym dostrzeganiem utrudnień i odczytywaniem sygnałów demotywacji.

- W świecie pełnym niepewności i dynamicznych zmian liderzy, którzy potrafią zdefiniować i żyć zgodnie z jasnym zestawem wartości, wzbudzą zaufanie pracowników. Trendy ostatnich miesięcy, jak „wielka rezygnacja” czy „cicha rezygnacja”, wskazują, że pracownicy mogą potrzebować silniejszego i bardziej etycznego przywództwa. Toksyczne środowiska pracy i style przywództwa wykorzystujące takie zasady jak „osiągnięcie celu za wszelką cenę” nie będą już przyciągać najlepszych talentów i wiązać pracowników w długim terminie z firmą – komentuje Pollak.

Anita Pollak (fot. mat. pras.)

Pytana o to, jak być sprawnym menedżerem w obecnych czasach, odpowiada, że kluczem jest kolektywne przywództwo, które nie jest skupione wyłącznie na jednej osobie lub grupie liderów.

- W kolektywnym przywództwie każdy pracownik może przyjąć rolę lidera i może wnieść swój wkład w kierowanie zespołem i podejmowanie decyzji. Taki rodzaj przywództwa może być właściwy w organizacjach, w których pracownicy są chętni do współpracy, w przypadku projektów o dużej złożoności, wymagających współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. Warto podkreślić, że kolektywne przywództwo wymaga dużego zaangażowania pracowników i odpowiedniej komunikacji, aby mogło być skuteczne – wyjaśnia Anita Pollak.

Nie tylko wynagrodzenia

Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, podkreśla, że w czasach permanentnego kryzysu przed zarządzającymi stoją dwa wyzwania.

- Z jednej strony dążą do tego, by utrzymać biznes w trudnych do sprecyzowania warunkach i nieprzewidywalnych okolicznościach, a z drugiej – czują, że ich pracownicy właśnie teraz szczególnie potrzebują wsparcia. Dbanie o motywację, zaangażowanie i efektywność stało się jednym z priorytetów. Jak więc utrzymać retencję? Przede wszystkim potrzebne jest holistyczne spojrzenie na obszar finansów, jakość doświadczeń pracowników i kulturę organizacyjną – wyjaśnia.

Arkadiusz Rochala (fot. mat. pras.)

Jak dodaje, motywacja finansowa pracowników jest dzisiaj bardzo silna. Nie wszyscy pracodawcy mogą sobie jednak pozwolić na regularne wzrosty płac.

- Dlatego z perspektywy zarządzania bardzo istotne jest poszukiwanie elastycznych rozwiązań, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby zatrudnionych. Oprócz czynników finansowych kluczowe jest także wsparcie emocjonalne i zdolność do budowania stabilnej, dojrzałej kultury organizacji. Dziś pracodawca postrzegany jest głównie w roli dostawcy pensji, a to nie zawsze pomaga w utrzymaniu zaangażowania i produktywności. Dlatego tak ważne jest, by zadbać również o takie elementy jak atmosfera, styl komunikacji, kultura pracy, poczucie przynależności do społeczności firmowej. W rzeczywistości określanej mianem B.A.N.I., a więc kruchej, niespokojnej, nieliniowej i niezrozumiałej, kluczową wartością jest zaufanie. Potrzebne są postawy i umiejętności menedżerskie, które z jednej strony pozwolą zachować trwałość – misji, wartości, relacji, a z drugiej – ułatwią szybką adaptację do nowych realiów i szeroko rozumianą elastyczność – podkreśla Arkadiusz Rochala.

Z badania przeprowadzonego przez Sodexo wynika, że dla pracowników podstawą przyjaznej kultury organizacyjnej jest docenianie (81 proc.) oraz relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie (63 proc.). - Aż 90 proc. uczestników badania podkreśla, że docenianie pracy przez pracodawcę wzmacnia ich motywację do pracy. Zwykłe słowo „dziękuję” ma ogromną moc i pomaga budować empatyczną kulturę, dzięki której pracownicy czują się bardziej docenieni, co przekłada się na poziom ich zaangażowania i satysfakcji – dodaje Rochala.

Transparentna komunikacja

Na wyzwania związanie z elastycznością pracy uwagę zwraca także Ewa Szczepkowska, head of people operations w gdańskim oddziale Dynatrace.

- Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczy się dzisiaj utrzymanie i rozwój odpowiedniego poziomu komunikacji. Takiej, która stawi czoła trudnościom w kontakcie na odległość. Zdalna komunikacja bardzo często opiera się na ciągłych spotkaniach czy wiadomościach dotyczących stanu realizacji zadań. Będąc w różnych miejscach, nie lada wyzwaniem jest także poprawne odczytanie emocji, reakcji i oceny danych sytuacji w rozproszonych zespołach. Przewagę uzyskają te firmy, których komunikacja wewnętrzna będzie transparentna i efektywna, stawiająca człowieka w centrum procesów i zainteresowania. Bo to właśnie w zarządzaniu atmosferą kryje się fundament do pracy zespołowej – wyjaśnia.

Ewa Szczepkowska (fot. mat. pras.)

Co powinni dzisiaj zrobić menedżerowie? - Na pewno zadbać o to, by ich komunikacja była konkretna, wyczerpująca, a co za tym idzie – unikająca wszelkich nieporozumień i dwuznaczności. Pomocne w tym mogą być np. cykliczne, indywidualne meetingi, na których każdy poczuje się wysłuchany – dodaje.

Jak dodaje, umiejętne komunikowanie się z zespołem sprawi, że pracujący zdalnie będą mieli świadomość, że w razie problemów mogą zwrócić się o pomoc do przełożonego. - Dobry menedżer powinien więc zadbać o to, aby wiedzieli, że w razie problemu bądź wątpliwości zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Odpowiednie skoordynowanie pracy rozproszonego zespołu nie zawsze jest łatwe, jednak przyniesie wiele korzyści. Warto także inwestować w szkolenia dotyczące efektywnego zarządzania czasem pracy.

W ciągłym boju

CEO Escoli Krzysztof Wojewodzic zauważa, że menedżerowie co najmniej od 2020 roku muszą stawiać czoła nieznanym do tej pory sytuacjom.

- Wyzwaniem są zdalna praca, mniej pieniędzy i inwestorów na rynku, presja płacowa oraz rosnące koszty prowadzenia firmy i rozwijania własnych projektów. Jak zarządzać w takiej sytuacji? Polecam zacząć od własnego rachunku sumienia, który powinien objąć przegląd kosztów, optymalizację zarządzania i prowadzenia projektów. Nagle, po latach prosperity, okazać się może, że zupełnie niepotrzebnie w pozycji kosztów mieliśmy zbędne wydatki, a mogliśmy osiągnąć ten sam efekt przez lepsze zarządzanie. Z niektórymi kosztami bez sentymentów możemy się rozstać lub je zamrozić. To muszą być mądre, przedyskutowane zmiany, aby nie doprowadziły one do paraliżu firmy. Pamiętajmy, że mamy przetrwać w tych czasach, a nie zamknąć biznes. Kolejnym etapem jest weryfikacja strategii rozwoju, planów, tych bliskich i dalszych. W lustrze “inflacja, recesja” powinniśmy stanąć odważnie i przejrzeć się, aby dostosować się do sytuacji – twierdzi Wojewodzic.

Krzysztof Wojewodzic (fot. mat. pras.)

Jak dodaje, warto także pamiętać, że „ludzie to firma, nie tylko produkty”.

- Dlatego mądry menedżer powinien pamiętać też o zespole, ludziach, którzy te produkty, usługi tworzą i sprzedają. To trudny okres dla całego zespołu, wymagający większej motywacji i determinacji – także po stronie walki o klienta, jego obsługi. W sztormie łapiemy wszyscy za linki i sterujemy. Sprawny menedżer powinien o to zadbać – dodaje.

