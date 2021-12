Przebranżowienie staje się normą. Myślą o nim nie tylko poszkodowani przez pandemię

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele odób do przebranżowienia się. Mimo coraz większej stabilizacji na rynku pracy, trend ten jest nadal obecny. Sprawdziliśmy, od czego należy zacząć wysiłki na rzecz rozpoczęcia pracy w nowej branży lub na nowym stanowisku.

Początki pandemii COVID-19 były czasem trudnym dla wszystkich. Zgodnie jednak z przewidywaniem lockdown najbardziej odczuły takie branże jak: turystyka, gastronomia i retail. Dla pracowników oznaczało to brak stabilizacji, przestoje przeplatane chwilowymi powrotami do pracy, toteż całkiem spora grupa z nich próbowała się przebranżowić.

Jak duża jet to grupa - sprawdzili przedstawiciele firmy Gi Group. Aż 67 proc. pytanych przez nich pracowników rozważa przebranżowienie, jeśli oznaczałoby to polepszenie sytuacji zawodowej. Tylko 21 proc. ankietowanych nie jest zainteresowanych takim krokiem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak prezentują się wyniki w zależności od tego, czy ktoś aktywnie szuka pracy, czy nie? W przypadku pierwszej grupy prawie 80 proc. odpowiedziało twierdząco na pytanie o przebranżowienie się, by znaleźć lepszą pracę. Tylko 11 proc. nie ma takiego zamiaru, a 10 proc. nie ma zdania. Jak można było się spodziewać, mniej chętnie zmianę zawodu rozważają osoby, które nie szukają pracy. „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziała w sumie połowa z nich, 37 proc. nie rozważa takiej możliwości, 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Czytaj więcej: Tysiące górników do przebranżowienia. Duże szanse mają w trzech sektorach

Podobne obserwacje ma Sonia Tkaczyk, senior consultant w agencji Antal, która przyznaje, że przebranżowienia są coraz bardziej widocznym zjawiskiem na rynku pracy. Szczególnie w tych branżach, które pandemia koronawirusa dotknęła najbardziej: gastronomii, branży fitness czy turystycznej.

- Rozmawiałam z kandydatami, którzy stracili wszystko, nad czym pracowali przez lata. Zauważyłam, że coraz więcej ludzi, zamiast czekać na nieuniknione, bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna zmieniać swoją drogę zawodową. Grupy społeczne najbardziej dotknięte obecną sytuacją zaczynają się przebranżawiać, szukać nowych pomysłów na siebie i pracę, która będzie stabilna i dostosowana do obecnie panujących warunków. Zaczynają tworzyć nowe rozwiązania, zapisywać się na kursy online, których w sieci wciąż przybywa, i szukać zatrudnienia w firmach oferujących bezpieczeństwo, możliwość pracy zdalnej oraz szanse rozwoju osobistego - wyjaśnia Sonia Tkaczyk.

Kto się przebranżawia

Jak wskazują przedstawiciele firmy LeasingTeam Professional, w ostatnim czasie większości przebranżowiły się osoby młode z 2-3 letnim doświadczeniem zawodowym, które wcześniej pracowały jako kelnerzy, kucharze czy doradcy klienta w sklepach stacjonarnych. Poszukiwali głównie pracy biurowej, kojarzącej się ze stabilizacją, bezpieczeństwem zatrudnienia i możliwością pracy zdalnej. Samo przebranżowienie nie było proste, ponieważ na jedno ogłoszenie przypadało wielu kandydatów. Najczęściej, gdy pracodawca miał możliwość zatrudnienia osoby z doświadczeniem, nie wybierał osób początkujących, które chciałyby się przebranżowić. Zmiana branży wymagała więc od kandydatów dużego zmotywowania oraz nauki nowych umiejętności w krótkim czasie.

Wielu kandydatów, którym nie udało się znaleźć pracy w obszarze biurowym, decydowało się aplikować w miejsca, które przeżywały rozkwit działalności – kurierzy, praca w magazynach. Wszystkich ich łączył jednak fakt, że w momencie, gdy udało się im zmienić pracę, zostawali w nowym miejscu raczej na stałe. Tym bardziej, że po 1,5 roku pandemii sytuacja nadal jest niepewna. Nieco inaczej wygląda sytuacja z bardziej doświadczonymi pracownikami.

Pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie m.in. na pracowników magazynów (fot. Shutterstock)

- Tutaj ważną rolę zaczyna odgrywać wysokość wynagrodzenia - komentuje Anna Jurkiewicz, regionalny kierownik ds. outsourcingu w LeasingTeam Professional. - Specjalista czy manager restauracji osiągnął już pewien pułap finansowy i niechętnie chce z niego zejść. Z powodu pandemii duża liczba tych osób szukała alternatywnego zajęcia, ale raczej traktowali je przejściowo, czekając na możliwość powrotu na pierwotne stanowisko.

Czytaj więcej: Bokserski mistrz świata twórcą kuchennej rewolucji. Tak się zarabia pieniądze

Trzecią grupą, która decyduje się na zmianę branży są osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem, które dotknęło tzw. wypalenie zawodowe. Nie jest to związane stricte z daną branżą, raczej z indywidualnymi predyspozycjami kandydata. Pandemia spowodowała odłożenie takiej decyzji w czasie, ponieważ nikt nie był pewny swojego miejsca pracy. Natomiast w tym momencie, gdy coraz bardziej przyzwyczajamy się do życia w nowych warunkach, wielu kandydatów decyduje się na zmianę. Zdarzają się przypadki pracowników z obszaru zakupów, sprzedaży czy bankowości, którzy decydują się rozpocząć pracę w np. branży HR.

- Zdecydowanie coraz częściej spotykamy kandydatów, którzy chcą się przebranżowić. Jest to stały trend, a nie chwilowa moda, który jest efektem tego, jak bardzo i szybko, również ze względu na pandemię, zmienia się świat, ile zawodów traci na znaczeniu, a w ich miejsce pojawiają się całkowicie nowe, wymagające innych umiejętności. Obserwując chociażby trendy na LinkedIn widzimy, jak ludzie chwalą się zmianą. Ostatnio coraz częściej możemy spotkać się z postami, które pokazują jak bardzo ludzie zmienili swoje życie w 5 lat. Bardzo często chodzi tu o założenie własnej firmy - mówi Anna Jurkiewicz.

Od czego zacząć przebranżowienie

Anna Jurkiewicz podkreśla, że zanim pracownik zacznie aplikować na nowe stanowisko, powinien pomyśleć o zapisaniu się na szkolenia z interesującego go obszaru oraz od zebrania wiedzy teoretycznej. Samą pracę na nowym stanowisku najłatwiej jest zacząć od stażu. Wiąże się to jednak z dużo niższym wynagrodzeniem niż na poziomie specjalisty. Gdy z różnych przyczyn nie jest to możliwe, należy bardzo dobrze przygotować swoje dokumenty aplikacyjne – oprócz CV również napisać list motywacyjny.

- Z punktu widzenia rekrutera jest to istotne, aby na etapie aplikacji móc zweryfikować czy dana osoba nie wysłała CV przypadkiem. W liście motywacyjnym, a także w CV warto podkreślać cechy oraz umiejętności, które możemy wykorzystać z poprzedniego doświadczenia w nowym miejscu - podkreśla Anna Jurkiewicz.