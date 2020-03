Prywatne"taksówki" dla pracowników Kaczmarski Group

- To jedno z wielu działań, jakie podjęliśmy, aby zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Na początku epidemii, zgodnie z zaleceniem władz, tym osobom, które mogą wykonywać swoje obowiązki z domu, umożliwiliśmy pracę zdalną. Kupiliśmy dla nich dużą partię laptopów i zapewniamy obsługę informatyczną. Tym, którzy nie mogą jednak pracować na odległość, bo bazują na kontakcie telefonicznym z klientami i potrzebują do tego całego systemu teleinformatycznego, zapewniamy bezpieczny dojazd do pracy i powrót do domu – tłumaczy Martin Kaczmarski, prezes Kaczmarski Group.

Pracownicy wsiadają do autokarów i busów w 6 różnych lokalizacjach. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przewozie osób 50-osobowe autokary zabierają maksymalnie 25 osób. Firma udostępniła pracownikom kilka aut ze swojej floty, tak by dojazd do pracy odbywał się z zachowaniem zasad higieny. Korzystają z nich osoby z Wrocławia oraz oddziału w Katowicach.

Zmiany wprowadzono również w siedzibie firmy. Przestrzeń biurowa została przeorganizowana i pracownicy są rozproszeni w wielu pokojach. Budynek został podzielony na części, między którymi nie można się przemieszczać. Czasowo została zamknięta strefa relaksu.

- Wierzę, że z tak zaangażowanym zespołem wyjdziemy z obecnej sytuacji obronną ręką i będziemy jeszcze mocniejsi – podsumowuje Martin Kaczmarski.