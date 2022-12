Prosty sposób pozwoli zaoszczędzić do 3 tys zł na podatku. Niewielu go zna

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, są wciąż mało popularną wśród Polaków metodą na oszczędzanie na emeryturę. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec czerwca tego roku prowadzonych było zaledwie nieco ponad 463 tys. takich kont.

Tymczasem - jak przypomina serwis Business Insider Polska - to rozwiązanie, które umożliwia "upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu".

Jest to dobrowolny program oszczędzania, który ma skłonić Polaków do samodzielnego odkładania na jesień życia. Autorzy tego rozwiązania zastosowali dodatkowe zachęty do IKZE, są to: zwolnienie środków z "podatku Belki", o ile poczekamy z ich wypłatą do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, a także możliwość pomniejszenia podatku w danym roku.

Jak to działa?

"Oszczędności podatkowe w ramach IKZE zależą przede wszystkim od tego, ile zarabiamy i ile wpłacamy. Wpłaty na IKZE są limitowane — co roku wpłacić można określoną kwotę. W 2022 r. jest to 7106 zł 40 gr w przypadku pracowników oraz 10 tys. 659 zł 60 gr w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Korzyść podatkowa jest pochodną tych kwot — w rozliczeniu oszczędzamy taki procent wpłat, ile wynosi stawka podatkowa, która nas obejmuje" - wyjaśnia BI Polska.

To oznacza, że maksymalne oszczędności wynoszą:

853 zł dla rozliczających się 12 proc. podatkiem PIT;

2274 zł dla rozliczających się 32 proc. podatkiem PIT;

2025 zł dla przedsiębiorców na liniówce;

1279 zł dla przedsiębiorców rozliczających się 12 proc. podatkiem PIT;

3411 zł dla przedsiębiorców rozliczających się 32 proc. podatkiem PIT.

Co ważne, by skorzystać z tych podatkowych oszczędności, trzeba dokonać wpłat przed końcem roku kalendarzowego. Zostało zatem niewiele czasu.

