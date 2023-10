Propozycje zmian w ZUS to żadne "wakacje". To zdjęcie kamienia z szyi

"Wakacje" to bardzo złe określenie na propozycję kierowaną do przedsiębiorców. Kojarzą się z palmami, dobrobytem, odpoczynkiem i relaksem, a tak naprawdę mówimy o zdejmowaniu kamienia z szyi - tak propozycje potencjalnego nowego rządu komentuje Kamil Sobolewski z Pracodawców RP.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", koalicjanci porozumieli się w kwestii rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom. Jednym, z nich ma być wprowadzenie wakacji od opłacenia składek ZUS. Obecnie przedsiębiorcy muszą je opłacać nawet w miesiącach, kiedy np. idą na urlop przez co nie zarabiają. Co więcej, składki na ZUS nie zależą od tego, ile przedsiębiorcy zarobią w danym miesiącu. Opłacają ZUS od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia.

- "Wakacje" to bardzo złe określenie na propozycję kierowaną do przedsiębiorców. Wakacje kojarzą się z palmami, dobrobytem, odpoczynkiem i relaksem, a tak naprawdę mówimy o zdejmowaniu kamienia z szyi - komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku ponad 1,3 mln firm miało problemy z płaceniem składek, to najlepszy obraz w jakiej kondycji są przedsiębiorcy - mówi Sobolewski.

Jak dodaje, pomysł aby w szczególnych, trudnych, sytuacjach państwo mogło odstąpić od pobierania tych danin jest trafiony. Tym bardziej, że trzeba je opłacać bez względu na to, czy ma się dochód, czy nie.

- Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest czymś, do czego państwo samo zachęca obywateli. W kampanii mogliśmy usłyszeć, że PiS chce dopłacać kobietom do zakładania własnej działalności. W urzędach pracy bezrobotni słyszą, że jeśli nie ma dla nich pracy, to zawsze mogą skorzystać z dotacji i otworzyć własny biznes. Po założeniu tej działalności okazuje się, że to jest droga przez mękę. Człowiek nie może odnaleźć się w gąszczu przepisów, które co chwilę się zmieniają, co miesiąc musi wpłacić do ZUS ok. 2000 zł obciążeń i to niezależnie od tego jakie ma przychody, dochodzi wynajęcie księgowej, lokalu, opłaty za energię. Koszty rosną, a to prowadzi do dramatów. W takiej sytuacji państwo powinno wyciągać do nich rękę i zaoferować pomoc, pod warunkiem, że w trudnej sytuacji nie znaleźli się ze swojej złej woli - komentuje Kamil Sobolewski.

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich przyznaje, że sam pomysł jest jak najbardziej dobry i słuszny.

- Natomiast jak to zawsze bywa, diabeł tkwi w szczegółach, a tych na ten moment nie znamy. Podstawowe pytanie, jakie mi się nasuwa, to czy rzeczywiście w budżecie państwa, którego kondycja nie jest najlepsza, znajdą się pieniądze na takie rozwiązanie. Druga sprawa, stworzenie takiego mechanizmu wymagałoby opracowania rozwiązań, które skutecznie wyeliminowałyby jakiekolwiek próby nadużywania go - dodaje nasza rozmówczyni. - Przepisy musiałyby być tak jasne, żeby nie budziły żadnych wątpliwości na temat tego kto, na jak długo i na jakich zasadach może skorzystać z wakacji od ZUS.

Zdaniem Kamila Sobolewskiego długość takiego zwolnienia mogłaby być uzależniona od tego, jak długo z powodzeniem firma funkcjonowała na rynku do czasu wystąpienia kłopotów finansowych.

- Jeżeli ktoś założył firmę i po 3 miesiącach przestaje płacić składki na ZUS, to być może musi po prostu tę firmę zamknąć, a nie starać się o zwolnienie z płacenia składek. Natomiast, jeśli przedsiębiorca działa z powodzeniem pięć czy dziesięć lat, płacił normalnie składki zusowskie, podatki i raptem pojawiła się jakaś zmiana, która spowodowała u niego brak płynności finansowej, to jeśli jego biznes ma potencjał wstać z kolan, zwolnienie z niektórych danin publicznych mogłoby być dla niego ratunkiem. Państwo po prostu podzieliłoby się z nim w trudnym dla niego momencie ułamkiem z danin, jakie on regularnie wpłacał do budżetu - dodaje nasz rozmówca.

Świadczenie urlopowe dla przedsiębiorców w wysokości połowy płacy minimalnej

Jak podała "GW" kolejnym rozwiązaniem, które chce wprowadzić Donald Tusk jest pomysł, przedsiębiorca, który przez miesiąc nie będzie mógł płacić składek, dostawał pensję od państwa. Miałaby ona wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia - czyli 2150 zł brutto (pensja minimalna w 2024 r. wynosić 4300 zł brutto). Z tej pomocy mogliby skorzystać samozatrudnieni oraz najmniejsze firmy.

- Przedsiębiorcy w ostatnich latach byli wyjątkowo nieszanowaną i poszkodowaną grupą społeczną. Nałożono na nich bardzo dużo nowych obciążeń. Nawet jeżeli były jakieś zmiany na korzyść obywateli, to oni i tak nie byli ich beneficjentami. Co więcej, musieli ponosić wyższe obciążenia, po to, żeby pokryć potrzeby finansowe państwa. Wystarczy podać przykład składki zdrowotnej, która de facto stała się kolejnym, wysokim podatkiem do uregulowania - komentuje Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Jego zdaniem w przypadku mikroprzedsiębiorstw czy osób na samozatrudnieniu, do których skierowane są te przepisy, pomysł na umożliwianie im spędzenia wakacji bez ponoszenia kosztów w ZUS, jest jak najbardziej trafiony.

- Jeśli na przykład ktoś prowadzi sam warsztat rzemieślniczy i chce wziąć urlop, to w tym czasie nie przyjmuje klientów, nie uzyskuje przychodów, tym samym nie ma środków do życia, a oczywiście wszystkie składki do ZUS musi opłacić. Jakikolwiek urlop wiąże się dla niego ze stratą. Dlatego ta propozycja jest zasadna i sprawiedliwa. Biorąc pod uwagę, że ci ludzie przez przez cały rok ponoszą te obciążenia, w momencie kiedy nie uzyskują przychodu dobrze by było, aby nie musieli ponosić dodatkowych kosztów - komentuje Przemysław Pruszyński.

Nim powstaną konkretne rozwiązania trzeba zapytać o zdanie o zdanie przedsiębiorców

Kamil Sobolewski zaznacza jednak, że nim jakiekolwiek zmiany zostają ostatecznie przyjęte, to przyszły rząd powinien skonsultować wszystkie pomysły z głównymi zainteresowanymi, czyli przedsiębiorcami.

- Wierzę, że czytając o pomysłach polityków mowa jest na razie o propozycjach, które będą konsultowane społecznie, a partnerzy społeczni będą mieli co najmniej 30 dni na odniesienie się do tych rozwiązań. Byłoby źle gdyby już na poziomie zapowiedzi zmian powstały gotowe przepisy, na które przedsiębiorcy nie będą mieli wpływu. To był przecież podstawowy grzech poprzedniej władzy, wprowadzali nowe przepisy bez stosowania się do tego, co jest zapisane w preambule i w artykule 20 Konstytucji RP. A mówi on między innymi o tym, że dialog i współpraca partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej - zaznacza nasz rozmówca.

