Property Forum Regiony 2021: Poznaj wyjątkowych gości!

Regionalne konferencje Property Forum od 9 lat są stałym punktem na liście najważniejszych spotkań branży nieruchomości komercyjnych w Polsce. W tym roku, w pandemicznej rzeczywistości, wydarzenie przybierze zupełnie nową formułę – spotkamy się w sieci. Zapraszamy na Property Forum ONLINE – Regiony już 14 kwietnia. Zaczynamy od Trójmiasta i Krakowa. Zobacz, kto będzie z nami.

6 kwi 2021





Podczas kwietniowej edycji Property Forum ONLINE – Regiony, zaplanowanej na 14 kwietnia, będziemy rozmawiać o wyzwaniach i perspektywach rynku nieruchomości komercyjnych w Trójmieście i Krakowie w covidowej rzeczywistości. Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i medialny zasięg.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Katarzyna Wysocka, dyrektor ds. przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Miasta Krakowa

Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus

Mikołaj Konopka, prezes Euro Styl, członek zarządu Dom Development

Leszek Mięczkowski, prezes Dobry Hotel

Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stocznia Cesarska Development

Łukasz Greinke, prezes zarządu, dyrektor naczelny Portu Gdańsk

Joanna Ostrowska, Co-owner, Hotel Kossak i Hotel Senacki (Osti Hotele)

Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych Savills

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment

Michał Samborski, Head of Development Panattoni Europe

Joanna Sinkiewicz, partner, Head of Industrial & Logistics Cushman & Wakefield

Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding

Michał Dargacz, p.o. dyrektora ds. Airport City, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Dariusz Bazeli, Head of Regional Delivery Centres, Cognizant Technology Solutions (ABSL)

O tym będziemy rozmawiać podczas Property Forum ONLINE – Regiony (14 kwietnia, transmisja na propertynews.pl i wnp.pl):





13.00-15.30 – Fokus na Kraków 10.00-12.30 – Fokus na Trójmiasto13.00-15.30 – Fokus na Kraków 10.00-12.30 – Fokus na Trójmiasto Inwestorzy potrzebują bezpiecznych portów Pandemia zaskoczyła wszystkich: nowa rzeczywistość, inne wyzwania, ale też więcej możliwości. Sam grunt to za mało - jak Trójmiasto zabiega o inwestorów? Plany rozwoju regionu a możliwości dla biznesu. Recepta na Trójmiasto – gęsto i zielono, ale bez lasu wieżowców? Czy realizowane w metropolii projekty deweloperskie sprzyjają realizacji wizji nowoczesnego ośrodka. Trójmiejski nieruchomości w liczbach – prezentacja najnowszych danych dotyczących sektora nieruchomości komercyjnych w Trójmieście Hotele.

Widmo upadłości krąży nad hotelami, które żyły z biznesu. Ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe, eventy w odwrocie - droga do rekonwalescencji branży w miastach będzie długa. Jak przyciągać biznes, promować bezpieczną i odpowiedzialną turystykę? Rola władz regionalnych. Biura.

Nowa rzeczywistość kreuje nowe rozwiązania. W jakim stopniu w pandemicznym świecie plany deweloperów w regionach pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy rozwiązania typu flex i projekty mixed-use wyprą z rynku fabryki biurowe? Magazyny.

Przemysł zwolnił, ale branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Deweloperom powierzchni logistyczno-przemysłowych sprzyja też relokacja procesów produkcji do krajów leżących bliżej rynków zbytu. Jak na tym trendzie skorzystają regiony? Czy deweloperzy powierzchni logistyczno-magazynowych szukają nowych lokalizacji? 13.30-15.30 – Fokus na Kraków

Biznes chce wykorzystać potencjał Krakowa Połączenia lotnicze, dobra baza hotelowa, infrastruktura konferencyjna oraz potencjał akademicko-kulturalno-naukowy – to te czynniki zbudowały najsilniejszy regionalny ośrodek biznesowy w Polsce i potężny rynek nieruchomości komercyjnych. Czy covid zniszczył te atuty? Jak je szybko odbudować, gdzie szukać nowych? Dlaczego Kraków? Krakowskie nieruchomości w liczbach – prezentacja najnowszych danych dotyczących sektora nieruchomości komercyjnych w Trójmieście Hotele.

Widmo upadłości krąży nad hotelami, które żyły z biznesu. Ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe, eventy w odwrocie - droga do rekonwalescencji branży w miastach będzie długa. Jak przyciągać biznes, promować bezpieczną i odpowiedzialną turystykę? Rola władz regionalnych. Biura.

Nowa rzeczywistość kreuje nowe rozwiązania. W jakim stopniu w pandemicznym świecie plany deweloperów w regionach pozostaną aktualne, a podaż spotka się z popytem? Czy rozwiązania typu flex i projekty mixed-use wyprą z rynku fabryki biurowe? Magazyny.

Przemysł zwolnił, ale branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Deweloperom powierzchni logistyczno-przemysłowych sprzyja też relokacja procesów produkcji do krajów leżących bliżej rynków zbytu. Jak na tym trendzie skorzystają regiony? Czy deweloperzy powierzchni logistyczno-magazynowych szukają nowych lokalizacji? Transmisja konferencji na propertynews.pl i wnp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca propertynews.pl, wnp.pl czy portalsamorzadowy.pl.

