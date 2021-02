PromoTraffic rozwija się. Tworzy nowy dział i zwiększa zatrudnienie

PromoTraffic, agencja digitalowa dla e-commerce, wzmacnia dział obsługi klienta, SEO, PPC oraz rozwija nowy dział marketing automation. Intensywny rozwój agencji wynika z pozyskania w ostatnich miesiącach nowych klientów, w tym takich marek jak Salomon, Martes Sport, Max Fliz, Intymna.pl, Kazar, czy Green Cell.

Zarząd PromoTraffic (Fot. mat. pras.)

W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął.

PromoTraffic, agencja digitalowa dla branży e-commerce, w 2020 roku urosła pod względem liczby pracowników.

Utworzyła też nowy dział zajmujący się marketing automation.

PromoTraffic to agencja digitalowa dla branży e-commerce wyspecjalizowania w SEO/PPC, która pomaga zwiększać przychody sklepów internetowych na rynku krajowym i za granicą. Na rynku funkcjonuje od 2012 r. Ostatni rok to dla firmy szczególnie intensywny czas.

Firma utworzyła nowy dział zajmujący się marketing automation. Nowy dział wzmocnili Marta Nowak oraz Dariusz Wiejaczka, którzy mają kilkuletnie doświadczenie wdrażania strategii marketing automation dla firm B2B, B2C i e-commerce na rynku polskim i zagranicznym. Oboje wcześniej pracowali w Salesmanago.

- Nasz nowa usługa świetnie odpowiada na zapotrzebowanie rynku i wypełnia lukę, jaka istnieje pomiędzy dostawcami technologii do marketing automation a e-commerce. Inwestycja w kompetencje związane z marketing automation ma na celu wspieranie naszych klientów na wszystkich etapach lejka zakupowego - mówi Robert Stolarczyk, prezes PromoTraffic.

Firma zwiększa zatrudnienie

Do zespołu customer success PromoTraffic w ostatnim czasie dołączyli Emilia Kacperczyk, Rafał Idzik, Miłosz Połeć i Marek Jastrzębski. Emilia Kacperczyk doświadczenie zdobywała jako account manager w agencji Semahead, Rafał Idzik jako customer success specialist w agencji marketingowej Veneo i Semahead, a Miłosz Połeć jako new business manager w Veneo. Z kolei Marek Jastrzębski, przed dołączeniem do PromoTraffic, pracował w firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania do voicebota.

Dział SEO wzmocniła Agnieszka Rączka, a PPC Karolina Lewicka, w efekcie czego agencja może się pochwalić największym działem SEO/PPC wśród agencji na krakowskim rynku, który liczy już niemal 30 ekspertów.

Firma ponadto mocno inwestuje w kadrę średniego szczebla, która w ciągu roku urosła z trzech do 11 osób.

Warto dodać, że w 2020 roku agencja urosła nie tylko pod względem liczby pracowników. Jej wyniki są znaczące również w najważniejszych obszarach - marżowo i przychodowo - średnio wzrosły o 35 proc. rok do roku.

E-commerce rośnie w siłę

Nie tylko PromoTraffic rozrasta się. Do końca 2021 roku firma Allegro planuje powiększyć swój zespół o blisko 1500 nowych pracowników, w tym niemal 700 specjalistów i inżynierów IT. Firma zdecydowała się na wdrożenie nowego, dodatkowego modelu pozyskiwania talentów - zewnętrznego programu referencyjnego. Warto przytoczyć dane z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, z których wynika, że już 20 mln Polaków robi zakupy online. Jeszcze 5 lat temu wartość polskiego rynku e-commerce wynosiła 27 mld zł. Przed pandemią szacowano go na 70 mld zł, dziś na 100 mld zł. W efekcie pozycja specjalistów od digital i e-commerce jeszcze bardziej się umocniła. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2020 w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet o 9,1 proc. - W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. W efekcie osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce - komentuje Elżbieta Sobiech, ekspert ds. rekrutacji digital i e-commerce w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Rok 2020 przyniósł wzrost ofert zatrudnienia dla kandydatów z obszarów CRM, marketing automation, czy analityki danych digitalowych i CRM-owych – aż 90 proc. kandydatów z branży zostało zaproszonych do udziału w rekrutacji. Firmy szukają również programistów, wytwarzających platformy i narzędzia e-commerce. Zaś kandydaci mają coraz to wyższe oczekiwania. - W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line – mówi Elżbieta Sobiech z Devire. Z danych Devire wynika, że osoba aplikująca na stanowisko specjalisty e-commerce może liczyć na pensję w wysokości od 6 000 do 10 500 zł, średnio firmy oferują 7 tys. zł brutto. Z kolei digital manager zaczyna od wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł. Maksymalna oferowana stawka to 13 500 zł, średnio jest to 12 000 zł. CRM manager może zarobić od 10 000 do 22 000 zł, średnio firmy oferują mu 15 500 zł.

