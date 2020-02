Projektowanie to nie "one man show". Nie licz na karierę designera celebryty

Praca projektanta to zderzenie oczekiwań (szczególnie tych z czasów studenckich) z rzeczywistością. Ta nie zawsze jest kolorowa, nie zawsze przynosi spektakularne projekty i jeszcze bardziej spektakularny sukces. Często to lata niepowodzeń czy trudnych wyborów. O tym, jak dobrze zaprojektować sukces, rozmawiali uczestnicy debaty "Kariera. Sukces dobrze zaprojektowany" zorganizowanej w ramach 4 Design Days.

Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, mówiąc o drodze, jaką musi pokonać projektant, przytoczyła przykład historii życia J.K. Rowling. Autorka powieści o Harrym Potterze, zanim stała się miliarderką, musiała pokonać szereg przeciwności. Podobnie jest z pracą projektanta. Najistotniejsze, co podkreślają zarówno projektanci, jak i ci, którzy z nimi współpracują jest samozaparcie, które może stanowić klucz do przyszłego sukcesu.

- Są projekty, które nie idą. Intuicja może mówić, że może lepiej je zostawić. Życie pokazało mi kilkukrotnie, że to co jest trudne, żmudne, niedobre - okazuje się najlepsze. Trzeba tylko przetrwać tę fazę, bo później może się okazać, że odnosimy spektakularny sukces. Niewątpliwie samozaparcie, poczucie sensowności czy obowiązku jest tu wyjątkowo istotne. Pamiętajmy, że to jest zawód z gatunku tych, które nie przynoszą samych sukcesów, nie możemy się jednak załamywać po pierwszej, dziesiątej czy piętnastej porażce - tłumaczy Gołębiowska

W podobnym tonie wypowiada się projektant graficzny Dawid Korzekwa z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

- Patrząc na czyjś sukces widzimy tylko perełki, ten szczyt, który osiągnął. A w tym wszystkim 99 proc. to ciężka praca. Sukces to jest sprawa indywidualna. Generalnie w pracy projektanta sukces to jest ciężka praca i niepoddawanie się codziennym problemom. Sukcesem są sytuacje, gdy idee, z którymi się utożsamiamy, są zaakceptowane przez klienta. Małe kroki to są małe sukcesy. Być może zauważymy to za dziesięć czy piętnaście lat. Wtedy kiedy będziemy mieli klientów, którzy wracają i portfolio, z którego jesteśmy zadowoleni.

Dawid Korzekwa, ASP Katowice

Pojęcie sukcesu uzależnione jest od wielu czynników i, jak podkreślali paneliści, jest rzeczą bardzo indywidualną.

- Często ten sukces staje się dużym problemem i poważnym bagażem, który musimy nosić codziennie. Więc wszystko jest uzależnione. Podam przyziemny przykład z mojego podwórka. Jesteśmy w trakcie trwania dużego konkursu. Wiem, że zostaliśmy ostatecznie z jeszcze jedną pracownią, wiem że na dniach będą wyniki. I jeśli wygramy, to nie wiem, czy to będzie sukces, bo ja wiem, jaka czeka nas umowa i nie wiem, czy chcę ją podpisywać. Wiem, że mogę ją negocjować, ale to może być kolejny czas, który poświęcamy na negocjacje. Czy wygrana w tym przypadku to jest sukces? Oczywiście można pokazać, że się coś wygrało. Ja jednak osobiście traktuję to jako kolejne wyzwanie, które będzie poważnym zadaniem - powiedział Łukasz Pastuszka, założyciel MOOMOO.

Łukasz Pastuszka, MOOMOO

Uczestnicy debaty ze sporym dystansem podchodzili jednak do samego słowa sukces, podkreślając, że to rzecz bardzo indywidualna.

- Sukces dla mnie to cieszenie się z tego, co robimy. Nie demonizowałabym tego słowa. Ja lubię jego brzmienie. Dla mnie to nie jest ekonomia, to jest zarażanie swoją pasją innych - to jest dla mnie sukces - mówiła Olga Kozłowska ze Spółdzielni Pracy Projektantów "TakŁadnie".

Olga Kozłowska, TakŁadnie

- Myślę, że jest kilka aspektów, które będą wpływały na naszą satysfakcję. Po pierwsze pamiętajmy, że projektujemy zawsze dla kogoś. W momencie, kiedy efekt naszego procesu projektowego odpowiada na potrzeby kogoś, to wtedy możemy mówić o satysfakcji. Z drugiej strony jest satysfakcja ze wszystkich rzeczy, które dzieją się dookoła. Jeśli tworzymy coś, co spełnia nasze potrzeby, spełnia potrzeby otoczenia i osoby, dla której projektujemy, dodatkowo możemy się czegoś nowego nauczyć - wtedy jest kolejny powód do zadowolenia - wyjaśniał architekt Maciej Warot z MEDS Silesia.

Maciej Warot, MEDS Silesia

Bolesne zderzenie z rzeczywistością

- Rozmawiałem z młodym projektantem, który powiedział, że aplikuje na stanowisko informatyka. To nie jest łatwy zawód. Albo ktoś bardzo chce być architektem, pracuje ciężko po nocy i nim zostaje, albo zmienia zawód. Zderzamy się z rzeczywistością. Warto jednak o tym mówić i warto mówić o tym, że sukces - takie słowo klucz dzisiejszych czasów - nie zawsze jest. Nie możemy patrzeć i mówić "o, tym się udało, a ja raz wziąłem udział w konkursie i przegrałem". Nie zawsze wszystko się udaje - podkreślił Łukasz Pastuszka.

Nie pomaga oczywiście wizerunek projektanta, bowiem o porażkach nie mówi się publicznie, promuje się sukcesy.

- Gdy mówi się o projektantach, gdy mówi się o kimkolwiek, to zawsze mówi się o jego sukcesach. Osoby, które wchodzą do projektowania, nie widzą porażek. A tych jest zdecydowanie więcej. Ja wchodząc do zawodu nie wiedziałem, jak dużo rzeczy się nie udaje, jak wiele spraw się rozpływa, rozpada, jak wiele rzeczy jest niedogranych. Będąc projektantem trzeba być odważnym. Choć moim zdaniem nie przyniesie to sukcesu, bo odwaga niestety nie wygrywa konkursów - tłumaczył Bartłomiej Rey ze Spółdzielni Pracy Projektantów "TakŁadnie".

Bartłomiej Rey, TakŁadnie

Zostaw ego w domu

Maciej Warot podkreślił, że młodzi projektanci powinni umieć współpracować.

- Jest mnóstwo instytucji, ludzi, organizacji, które są nam w stanie pomóc. Nikt nie jest takim samorodkiem, że sam, wbrew przeciwnościom losu zdobywa szczyty. W momencie, kiedy mocno wierzymy w to, co chcemy zbudować, mocno wierzymy w naszą inicjatywę, możemy oczywiście robić to samemu lub możemy zrobić to wspólnie. Projektowanie to nie jest proces - wstaję rano, pyk i mam pomysł. Zderzenie z prawem, finansami, polityką, wyższą ideą może zniszczyć najlepszy pomysł. Współpracując, pracując nad projektem, możemy jednak osiągnąć cel.

Zwracała na to uwagę także Ewa Gołębiowska.

- Trzeba zostawić ego za sobą. Trzeba szukać sposobów na realizację naszych pomysłów, uwzględniając współpracę z innymi. To nie jest zawód z serii "jestem na scenie i wszystkie światła na mnie". Jeśli ktoś sobie wyobraża, że będzie designerem celebrytą, to ja raczej nie będę do tego namawiała. Mam tę satysfakcję, że co roku możemy w Zamku Cieszyn oglądać najlepsze prace dyplomowe z Polski, Czech i Słowacji. Ja się bardzo cieszę, że oni patrzą bardzo odważnie na wzornictwo, wchodzą w nowe, nieznane obszary.

Duże wyzwania

Jak podkreślają osoby zajmujące się definiowaniem współczesnego wzornictwa i jego odpowiedzialności, przed współczesnymi projektantami ogromne wyzwanie. Szczególnie w czasach, które charakteryzują się coraz poważniejszymi debatami o społecznej odpowiedzialności biznesu czy wpływie konsumpcjonizmu na sytuacje klimatyczną.

- My dziś wiemy, że to projektanci są odpowiedzialni za sporą część bałaganu, jaki mamy na świecie. Dziś mogą pomóc ją uprzątnąć. Mówienie o karierze projektanta w kontekście wyzwań dotyczących sytuacji współczesnego świata to jest zupełnie inna rozmowa - podkreśliła Gołębiowska.