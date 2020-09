Programiści nie marzą o sławie. Wolą być bogaci

Ogromną większość programistów stanowią mężczyźni w wieku od 25 do 34 lat. Pracownicy tej grupy nie są zamknięci na świat i nie ukrywają się w piwnicach - lubią uczyć się rzeczy nowych. Nie marzą jednak o karierze lidera, nie marzą także o sławie - wolą być bogaci. Zapytani, co liczy się bardziej - wynagrodzenie czy atmosfera w pracy, w większości wybierają pieniądze - wynika z raportu No Fluff Jobs "Programista po godzinach".

12 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Programisty. Z tej okazji No Fluff Jobs przygotował nietypowy zestaw informacji na temat branży IT "Programista po godzinach". Nietypowy, bo można się z niego dowiedzieć, co osoby na co dzień pracujące w branży IT i kodujące sądzą o sobie, co jedzą, co piją, jak lubią się ubierać i jak spędzają wolny czas.

Opracowanie powstało z przymrużeniem oka i z wykorzystaniem niekonwencjonalnej metody zbierania danych, jaką były ankiety przeprowadzone na profilu NFJ na Facebooku oraz Instagramie.

Stereotypowy programista to introwertyk o wysokich zdolnościach analitycznych. Badanie No Fluff Jobs potwierdza tę teorię - 58 proc. z nich określa swój temperament jako spokojny i metodyczny.

Nie są zamknięci na świat i nie ukrywają się w piwnicach - lubią uczyć się rzeczy nowych, dla 85 proc. z nich to wręcz przyjemność. Nie marzą jednak o karierze lidera - 67 proc. woli rozwijać się w swojej specjalizacji niż zostać team leaderem.

Pracodawcy powinni mieć się jednak na baczności - na podwyżki zarobków w przyszłości liczą prawie wszyscy programiści (95 proc.). Nie marzą o sławie, wolą być bogaci - tak odpowiedziało aż 83 proc. ankietowanych. Zapytani, co liczy się bardziej - wynagrodzenie czy atmosfera w pracy - w większości (54 proc.) wybierają pieniądze; 46 proc. woli dobrą atmosferę.

Kim programista jest, a kim nie jest? Wśród osób, które obserwują profil No Fluff Jobs na Facebooku i na Instagramie, 71 proc. stanowią mężczyźni w wieku od 25 do 34 lat.

Pokrywa się to z ogólnymi danymi demograficznymi w IT - według Stackoverflow Developer Survey 2020 większość (91 proc.) programistów to mężczyźni w wieku 25-29 lat. Ale te dane demograficzne o obserwatorach są bardzo zmienne. No Fluff Jobs poprosiło programistów także o rozstrzygnięcie odwiecznych branżowych dylematów. I okazało się, że: dla 73 proc. pytanych HTML nie jest językiem programowania, dla 64 proc. tester nie jest programistą.

Według programistów HTML nie jest językiem programowania, a tester nie jest programistą (Źródło: No Fluff Jobs)

Muzyka, styl casual i zdrowy tryb życia

Kwarantannę trwającą od marca i ostatnie miesiące pandemii COVID-19 programiści przeżyli, pracując zdalnie. W momencie zadawania pytania (czerwiec 2020 r.) aż 75 proc. obserwatorów profilu No Fluff Jobs pracowało z domu. Jeśli już jeździli do biura, to 56 proc. stawiało na komunikację miejską, a 43 proc. wybierało rower lub chodziło do pracy pieszo.

Wbrew panującym stereotypom, większość programistów wcale nie pracuje w ciszy - 65 proc. słucha wtedy muzyki. Całkowitą ciszę preferuje 35 proc. z nich.

Jak się ubierają? To logiczne, że 76 proc. preferuje styl casualowy, a 24 proc. tzw. smart.

Preferencje technologiczne (Źródło: No Fluff Jobs)

Programiści nie lubią "poważnych sytuacji", a taką jest rozstanie z pracodawcą. 62 proc. wolałoby w zamian obrać mnóstwo grejpfrutów... Zamiast tzw. exit interviews 52 proc. woli zjeść cytrynę. Ale na stare śmieci też nie wrócą - 71 proc. wolałoby przekwalifikować się na hodowcę limonek w Polsce, niż powrócić na stare stanowisko - czytamy w raporcie No Fluff Jobs.

Czy lubią zdrowe jedzenie? Dla znacznej większości (77 proc.) zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna są bardzo ważne.

Aktywny urlop i ćwiczenia

70 proc. programistów pije kawę, 25 proc. herbatę, na popularności zyskuje również yerba mate. Ale i rozmiar kubka ma znaczenie. Im większy kubek z gorącym napojem, tym dla 88 proc. programistów lepiej.

Stereotypowo uznawani są za introwertyków i nudziarzy, którzy rzadko ruszają się zza monitora. I tu kolejna niespodzianka: statystyczny programista spędza urlop aktywnie (62 proc.), nad wodą (52 proc.) i - o zgrozo! - w ogóle nie używa w tym czasie komputera (56 proc.).

Programista na urlopie (Źródło: No Fluff Jobs)

Informatycy wcale nie są samotnikami - 51 proc. lubi integrować się ze współpracownikami na imprezie, a 49 proc. aktywnie z nimi uprawiać sporty. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to aż 67 proc. ćwiczy, a z tego tylko 13 proc. uprawia sporty grupowe lub zespołowe.

Nerd, geek czy fan Cyberpunka?

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, największą popularnością wśród programistów cieszą się takie seriale na Netfliksie, jak "Mr Robot", "Black Mirror" i "Dolina Krzemowa". Mniej popularne, ale wciąż lubiane, są kolejno "Westworld", "The IT Crowd" oraz "Devs". Jeśli chcecie wybrać się z programistą do kina, to raczej na filmy z gatunku science fiction - co ciekawe np. trylogia "Matrix" wygrywa w ankiecie z "Terminatorem". Warto mieć to na uwadze, zabierając programistę na kinową randkę - obecnie trwają prace nad czwartą częścią "Matriksa".

A gry? Wiadomo, że grają i oczekują premier. Najbardziej wyczekiwany jest "Cyberpunk 2077" oraz "Dying Light 2" (tytuły polskich firm gamingowych).

- Wierzymy, że pomimo sporego błędu statystycznego w metodyce naszego badania (o tym na końcu), wyniki wciąż są reprezentatywne dla sporej grupy specjalistów IT. Mamy nadzieję, że wyniki naszego minibadania pozwolą spojrzeć na ludzi z IT z szerszej perspektywy - jako osoby, które inwestują sporo swojego czasu w ciężką pracę, ale mają też i szersze zainteresowania - podsumowuje Natalia Albecka z No Fluff Jobs.

* O badaniu: Dane podane w raporcie powinny być przyjmowane z przymrużeniem oka. Odpowiedzi użyte do analizy zebrano w miesiącach marzec-wrzesień 2020 r. - poprzez ankiety udostępnione w relacjach na profilu No Fluff Jobs na Facebooku oraz Instagramie. Próba badawcza w niektórych z pytań jest niereprezentatywna - liczba odpowiedzi (zależnie od pytania) waha się między 50 a 550, co oznacza średnio 217 odpowiedzi na pytanie.