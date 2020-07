Prof. Bogumiła Kaniewska przewodniczącą KRUP

Pod koniec czerwca prof. Bogumiła Kaniewska została wybrana na rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii uczelni.

Właśnie po raz drugi przebiła szklany sufit. Została przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Również będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku.

W gruncie rzeczy nie chodzi o kobiety, tylko o to, by stanowiska takie jak rektor zajmowali ludzie kompetentni, wykształceni, bez względu na płeć - tak w rozmowie z PulsHR.pl mówiła o swoim awansie w strukturach uczelni.

Prof. Kaniewska stanęła na czele Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. To zgromadzenie rektorów, które ma na celu zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, by razem sprawniej stawiały one czoła wyzwaniom, jakie dla edukacji niesie ze sobą współczesny świat. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracuje także z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W ostatnim czasie jest to drugi awans prof. Kaniewskiej, dzięki któremu można powiedzieć, że przebiła szklany sufit. Gdy pod koniec czerwca ogłaszano wyniki wyborów na rektora UAM, o jej wygranej pisały największe gazety w Polsce.

Nam w wywiadzie na pytanie o to, czemu tak mało kobiet zarządza szkołami wyższymi, odpowiedziała tak: To - z jednej strony kwestia pewnego obyczaju, przyzwyczajenia, z drugiej – postawy samych kobiet, które często wątpią w swe możliwości. To także kwestia czasu, jaki poświęcić można na bardzo angażującą pracę, zwykle kosztem domu, dzieci. To wreszcie kwestia życiowych priorytetów, często bardzo niełatwych wyborów. Zauważmy jednak, że zaczyna się to zmieniać, coraz więcej pań pojawia się wśród rektorów – i bardzo dobrze. Jestem przekonana, że to początek zmiany.

Jak dodawała, jej wybór na stanowisko rektora jest pewnego rodzaju przebiciem szklanego sufitu. Dla kobiet pracujących na uczelniach stanowi on znak, że droga jest otwarta, że można chcieć i móc.

- Chciałabym jednak podkreślić, że na moje decyzje mieli wpływ także mężczyźni, moi koledzy. Dwóch z nich „wywróżyło” mi gronostaje jakieś dwadzieścia lat temu. Objęcie przeze mnie funkcji dziekańskiej także nastąpiło z inicjatywy ustępującego dziekana – zresztą mojego przyjaciela i mentora, nieżyjącego już profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Wreszcie otrzymałam wsparcie obecnego rektora UAM, profesora Andrzeja Lesickiego, który prowadzi na naszej uczelni politykę „prokobiecą”. Wspiera go w takim myśleniu wielu moich światłych kolegów i, co oczywiste, koleżanek także - podkreślała w wywiadzie udzielonym tuż po wygranych wyborach. Prof. Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku na podstawie publikacji "Śladami Tristrama Shandy" prof. B. Kaniewska otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz UAM. Podjęła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej. Prof. Kaniewska od 1994 roku jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007-2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011-2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji – m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich. Odbyła wiele stażów, wizyt studyjnych, wzięła udział w rozmaitych konferencjach, zarówno naukowych, jak dydaktycznych i związanych z zarządzaniem; wygłosiła wykłady w zagranicznych ośrodkach (m.in. w Belgradzie, Bolonii, Brnie, Londynie, Lund, Manili, Sarajewie czy Zhaoqing). Zainicjowała na uczelni takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcje: "Widzialna Ręka UAM" i "Obiady dla Seniora" podczas pandemii. Bierze aktywny udział w projekcie "Gdy Nauka jest Kobietą".