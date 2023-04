Problematyczny dialog biznesu z administracją

- To nie jest tak, że w Polsce czy Unii Europejskiej są jakieś święte krowy. To są reprezentanci interesów określonych grup zawodowych i społecznych, w tym przypadku grup pracodawców. Wyważenie interesu ogółu też jest bardzo istotne - stwierdził.

- To klasa polityczna jest niedoedukowana co do zasady. To politycy mają problem ze spotykaniem się z lobbystami czy przedstawicielami biznesu. Lobbing w Polsce ma kłopot z dotarciem do polityków. Trudno jest przekonać polityków, że biznesowi można zaufać. Największy problem leży więc w mentalności i zaufaniu - podkreślił wiceszef Pracodawców RP.

Dodał, że ważne też jest, jaka partia postrzega przez jaki pryzmat swój elektorat.

- Jeśli ma w swoim programie biznes to będzie się z jego przedstawicielami spotykać. W UE to prostsze, czystsze i bardziej przejrzyste. U nas to trudniejsze, ponieważ nie zawsze rządzący widzą swój elektorat w grupie biznesowej - wskazał.

