Primark w Poznaniu. Wiemy, kiedy sieć otworzy drugi sklep

Primark kontynuuje rozwój swojej sieci i otwiera drugi sklep na polskim rynku. Dzięki tej inwestycji pracę znalazło 230 osób.

Do warszawskiego sklepu kandydaci wysłali 2,5 tys. podań o 250 miejsc pracy (Fot. mat. pras.)

Nowy sklep, który stworzył ponad 230 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki, będzie jednym z ponad 390 sklepów Primarka zlokalizowanych w 13 krajach. Nowa placówka znajduje się w Posnanii, której właścicielem jest Apsys Polska. Sklep o powierzchni 3500 mkw. zostanie otwarty 25 marca 2021 r.

- Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom z Poznania słynną modę i ceny Primarka. Nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszej lokalizacji dla naszego drugiego sklepu w Polsce. Nasz nowy zespół jest gotowy na bezpieczne powitanie klientów w sklepie, aby mogli oni kupić ubrania zgodne z najnowszymi trendami w sezonie wiosna/lato, jak również świetną odzież z kolekcji podstawowej - mówi Maciej Podwojski, area manager na Polskę, Słowenię i Czechy.

Pierwszy sklep sieci Primark mieści się w Galerii Młociny w Warszawie (Fot. mat. pras.)

To już drugi sklep sieci Primark w Polsce. Pierwszy mieści się w Galerii Młociny w Warszawie. O tym, jak wyglądały przygotowania oraz rekrutacja opowiedział dla PulsHR.pl Maciej Podwojski, który swoją przygodę z Primarkiem rozpocząłem zaraz po ukończeniu studiów. Przez 10 lat pracował w jej oddziałach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, a następnie wrócił do Polski, gdzie pracował nad wyzwaniami w innej branży. W 2019 r. ponownie dołączył do firmy, aby wesprzeć jej ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wprowadzić markę na nowy, polski rynek.

- Zainteresowanie pracą w warszawskim sklepie było spore. Otrzymaliśmy ponad 2,5 tys. podań o 250 miejsc pracy. Oferowaliśmy pracę na różnych stanowiskach - szukaliśmy osób do zespołu zarządzającego, doradców klienta i kierowników działów sprzedaży, jak również specjalistów od merchandisingu wizualnego. Dzięki dużej liczbie aplikacji udało nam się skompletować cały zespół - mówił.

