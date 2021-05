Primark otworzył drugi sklep w Polsce. To 230 miejsc pracy

Primark kontynuuje rozwój swojej sieci i otworzył drugi sklep na polskim rynku. Po Warszawie przyszedł czas na Poznań. Zatrudnienie znalazło w nim 230 osób.

Primark otworzył drugi sklep na polskim rynku (fot. mat. pras.)

Drugi sklep Primarka w Polsce stworzył ponad 230 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki. Nowy sklep jest jednym z ponad 390 sklepów sieci zlokalizowanych w 13 krajach.

- Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc nareszcie otworzyć nasze drzwi i powitać klientów w Primarku w Poznaniu. Wiemy, że mamy wielu fanów Primarka w Polsce i cieszymy się z otwarcia nowego sklepu w Poznaniu, dzięki któremu będziemy mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów. Nasz nowy zespół jest gotowy na bezpieczne powitanie klientów w sklepie, aby mogli oni kupić nasze ubrania na nowy sezon, jak również odzież z kolekcji podstawowej, a wszystko to w niesamowitych cenach – wyjaśnia Maciej Podwojski, area manager Primarka na Polskę, Słowenię i Czechy.

Jak podkreślają przedstawiciele sieci, priorytetem jest aktualnie bezpieczeństwo pracowników i klientów. Na terenie sklepów wprowadzono protokół bezpieczeństwa. Pracownicy zostali wyposażeni w maseczki ochronne, zainstalowano stanowiska do dezynfekcji, przy kasach zainstalowano ekrany z tworzywa Perspex. Zwiększono także częstotliwość i intensywność sprzątania w sklepach, ze szczególnym uwzględnieniem punktów o wysokiej częstotliwości kontaktu - kas, schodów ruchomych, wind i strefy dla pracowników na zapleczu.

fot. mat. pras.

O tym, jak wyglądały przygotowania do wejścia sieci do polski oraz jak wyglądała rekrutacja pracowników opowiedział dla PulsHR.pl Maciej Podwojski, który swoją przygodę z Primarkiem rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów. Przez 10 lat pracował w oddziałach firmy w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, a następnie wrócił do Polski, gdzie pracował nad wyzwaniami w innej branży. W 2019 r. ponownie dołączył do firmy, aby wesprzeć jej ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wprowadzić markę na nowy, polski rynek.

