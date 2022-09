Prezes polecił pracować 18 godzin dziennie. Reakcja była natychmiastowa

Shantanu Deshpande swoim wpisem na portalu LinkedIn wywołał sporą falę krytyki. Założyciel indyjskiej Bombay Shaving Company napisał, że młodzi ludzie powinni na początku swojej kariery zawodowej "czcić" pracę. "Kiedy masz 22 lata i jesteś w nowej pracy, powinieneś się rzucić w jej wir. Dobrze się odżywiaj i pozostawaj sprawny, ale poświęcaj na pracę 18 godzin dziennie przez co najmniej 4-5 lat".

Jeden z użytkowników Twittera stwierdził, że swoim wpisem Shantan Deshpande usprawiedliwia "toksyczną kulturę pracy" w czasie, gdy "masowe zwolnienia przez indyjskie start-upy stały się normą". Inni użytkownicy zwrócili uwagę, że CEO Bombay Shaving nie zaznaczył, czy w takim wypadku zamierza płacić pracownikom za nadgodziny.

Przeczytaj: Nowe groźne zjawisko. Cicha rezygnacja to czerwona lampka dla pracodawców

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W zamieszczonym pod koniec sierpnia wpisie Deshpande zauważył:

"Widzę mnóstwo młodych ludzi, którzy chłoną dużo przypadkowych treści i utwierdzają się, że "work-life balance", spędzanie czasu z rodziną i inne "blabla" są ważne"

Odpowiadając na pojawiające się negatywne wpisy Shantan Deshpande stwierdził, że "18 godzin pracy" to metafora dla "dawania z siebie wszystkiego i jeszcze trochę więcej ponad to". Tych, którzy są zainteresowani kulturą pracy w jego firmie, "zaprasza do jej odwiedzin".

Młodzi mają dość harówki w pracy

Komentatorzy zauważają, że wpis prezesa Bombay Shaving pojawia się w momencie, kiedy na świecie nasila się zjawisko quiet quittingu (cichej rezygnacji).

Nowe na rynku pracy zjawisko polega na odejściu od kultu harówki, chęci osiągania sukcesów, ponadprzeciętnego zaangażowania i myślenia o pracy jako o samorealizacji. Zgodnie z tą filozofią kariera zawodowa ma być podrzędna wobec życia prywatnego.

Przeczytaj: Tak firmy kuszą teraz pracowników. I nie są to pieniądze

W 2020 roku współzałożyciel firmy Infosys Narayana Murthy również spotkał się z krytyką za zasugerowanie, że Hindusi powinni pracować minimum 64 godziny tygodniowo przez 2-3 lata, aby zrekompensować spowolnienie gospodarcze spowodowane koronawirusowym lockdownem.

Również w Polsce temat długości czasu pracy, szczególnie na początku zawodowej drogi, wzbudza kontrowersje. W 2021 roku prof. Marcin Matczak, prawnik, a prywatnie ojciec rapera Maty, rozpętał burzę stwierdzając, że jego zdaniem, aby osiągnąć sukces, trzeba pracować więcej, nawet 16 godzin na dobę.