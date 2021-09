Prezes PAIH: dla polskiego rynku pracy niezbędna jest mądra polityka migracyjna

Nasze działania powinny przede wszystkim zmierzać w kierunku utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej. Jako Polska mamy już swoją markę i jeśli już poszukujemy inwestora to najbardziej zależy nam na firmach, które rozwijają wysokie technologie. Bo nie tyle chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, lecz o tworzenie miejsc pracy o wysokich wymogach technologicznych - powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Czasem o wiele łatwiej i taniej jest importować specjalistów, pomagać im rozwijać działalność w Polsce niź sprowadzać całe, wielkie firmy. Oczywiście kolejnym etapem powinna być także reforma całego systemu kształcenia kadr. To jednak da efekty w przyszłości. A nam są potrzebni fachowcy już dzisiaj - zaznaczył Krzysztof Drynda.

W Polsce powstają centra badań i rozwoju globalnych korporacji. By jednak dalej ściągać tego rodzaju firmy, musimy mieć maksymalnie dużo specjalistów. Także z zagranicy. - dodał.

Nowe inwestycje wymagają jednak powiększania terenów, gdzie można lokować działalność. To muszą być miejsca uzbrojone, z dobrym dojazdem, z podejściami energetycznymi i nie mniejsze niż 100 hektarów na jednej działce. Niezbędna więc - także i z tego względu - jest transformacja energetyczna całego naszego systemu zasilania - wyjaśnił.

Polska jest dość atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Co zrobić, by tych inwestycji było jeszcze więcej? Co najbardziej przeszkadza inwestorom zagranicznym w Polsce?

- Polska, zgodnie z danymi fDi Markets, znalazła się na trzecim miejscu w świecie w absorpcji zagranicznych inwestycji. Wyprzedzają nas tylko Amerykanie i Hiszpanie. Nasze działania powinny przede wszystkim zmierzać w kierunku utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej. Bo jako Polska mamy już swoją markę i jeśli poszukujemy inwestora, to najbardziej zależy nam na firmach, które rozwijają wysokie technologie. W tym momencie nie chodzi już wyłącznie o tworzenie nowych miejsc pracy - chodzi bowiem o tworzenie miejsc wysokojakościowych oraz o transfer wiedzy i technologii.

Pomaga w tym choćby program "Poland. Business Harbour", który ułatwia przedsiębiorcom zza wschodniej granicy start w Polsce. Pierwotnie był on nakierowany na białoruskich pracowników sektora IT. W lipcu tego roku Program został rozszerzony o kolejne kraje: Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Zgłaszają się do nas zarówno firmy, jak i indywidualni specjaliści IT. Mogą się oni przeprowadzać do Polski wraz z rodzinami. Do tej pory z tej formy skorzystało już ponad tysiąc osób. To wszystko wysokiej klasy eksperci. Takie decyzje potwierdzają, że niezbędna dla naszego rynku pracy jest mądra polityka migracyjna, nastawiona na wysokiej klasy specjalistów. Najlepiej z krajów bliskich nam kulturowo.

To jednak nie tyle zapraszanie inwestorów z dużych firm, a przyciąganie konkretnych ludzi - specjalistów IT? - Tu kapitałem jest konkretna umiejętność, bardzo przyszłościowa, stymulująca rozwój także innych dziedzin. W konsekwencji to przecież wkład w rozwój cyfrowej gospodarki naszego kraju i pozycjonowanie Polski jako regionalnego huba. Chcę podkreślić, że codziennie otrzymujemy nowe zgłoszenia od białoruskich firm, które chcą się relokować. Mamy też firmy międzynarodowe, które relokują swoich pracowników z innych lokalizacji – głównie z Białorusi, ale dzięki rozszerzeniu PBH, to również Ukraina i Rosja. Efekty działania PBH już widzimy. Zdecydowanie wygrywamy z innymi krajami regionu – Litwą, Łotwą czy Estonią – w przyciąganiu tych specjalistów. Oczywiście kolejnym etapem powinna być także reforma całego systemu kształcenia kadr potrzebnych w sektorze wysokich technologii. To jednak da efekty dopiero za ileś lat. A nam są potrzebni fachowcy już dzisiaj. Czy tego rodzaju działania pozwolą nam zmienić obraz kraju łatwych inwestycji w podstawową produkcję na miejsce, gdzie najbardziej cenione są inwestycje w wysokie technologie, w towary i usługi bardziej zaawansowane technologicznie? - To już się zmieniło. W Polsce powstają centra badań i rozwoju globalnych korporacji. By jednak dalej ściągać tego rodzaju firmy musimy mieć maksymalnie dużo specjalistów. Także z zagranicy. A efekty? Jesteśmy największym w Europie producentem baterii do samochodów elektrycznych. Jesteśmy też największym w Europie eksporterem autobusów elektrycznych. Te nowoczesne inwestycje wymagają jednak powiększania terenów, gdzie można lokować działalność. To muszą być miejsca dobrze uzbrojone, z dobrym dojazdem, z podejściami energetycznymi i nie mniejsze niż 100 hektarów na jednej działce. Gruntów o takich parametrach nie mamy za wiele. Trzeba je więc przygotowywać. Ponadto, niezbędna jest transformacja energetyczna. Bo dzisiaj wiele korporacji stawia wynik ekonomiczny prawie na równi z celami klimatycznymi, więc można stwierdzić, iż ich działalność jest w pełni ekologiczna. Niezbędna także i z tego względu jest transformacja energetyczna całego naszego systemu zasilania. Władze Unii Europejskiej nie zawsze łaskawym okiem patrzą na mnożenie „wolnych stref ekonomicznych”. To bowiem jest często uważane za niedozwolone dotowanie prywatnego biznesu z publicznych pieniędzy. To także miałoby być dowodem na nierówne traktowanie firm będących członkiem „strefy” w stosunku do tych, którzy się do nich nie „załapali”. - Różnego rodzaju programy pomocowe funkcjonują we wszystkich krajach unijnych. A u nas przecież już te strefy działają na zupełnie innych zasadach. Obecnie może złożyć do nich akces każdy, niezależnie od tego gdzie jego firma funkcjonuje. Tym sposobem pomoc publiczna może uzyskać o wiele więcej firm. Aby tylko spełniały określone w przepisach kryteria i zadeklarowały realizację konkretnych działań na rzecz pracowników, rozwoju technologii, czy wskaźników eksportowych. Nowe przepisy ułatwiły dostęp do pomocy publicznej nie tylko dla inwestycji typu greenfield, ale także dla przedsiębiorstw, które funkcjonują już wiele lat. Jednym z zarzutów, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, jest mała stabilność polskiego prawa gospodarczego. Wy co prawda prawa nie tworzycie, ale przecież możecie lobbować takie, a nie inne rozwiązania. - Naszym podstawowym zadaniem jest budowanie dobrego klimatu dla inwestowania. Staramy się być pasem transmisyjnym pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy i na odwrót. Pomagamy przedsiębiorcom w kontaktach z konkretnymi przedstawicielami władz, gdzie biznes może przedstawiać swoje argumenty. Ponadto, tworzymy analizy odnośnie choćby proponowanych rozwiązań prawnych. Przy czym trzeba pamiętać, że polskie prawo i tak jest w miarę stabilne oraz korzystne dla biznesu. Gdyby tak nie było, to byśmy nie mieli u siebie tylu inwestujących. A prawo się zmienia w każdym kraju. Polska nie jest tu wyjątkiem. Chodzi o to, by te zmiany organizować absolutnie transparentnie i przewidywalnie. Mam wrażenie, że tak się jednak w większości przypadków dzieje. Niektórzy zarzucają, że enuncjacje przedstawicieli władz o możliwym Polexicie mogą zniechęcać do inwestowania w Polsce. - Na agendzie rządowej nie ma tematu wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Te deklaracje, których autorami są pojedynczy politycy, to raczej element debaty publicznej typowej dla kraju demokratycznego. Nie ma to jednak żadnego przełożenia na praktyczne decyzje. Ja zresztą nie wyobrażam sobie Polexitu. Bo tak wiele w gospodarce łączy nas z Unią! *** Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, był jednym z gości XIII Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach.

