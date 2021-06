Prezes Adecco poleca, co czytać i oglądać. Obowiązkowe lektury i filmy

Daniel Wocial, prezes Adecco Group w Polsce, Czechach i Słowacji, przygotował specjalny ranking dla czytelników PulsHR.pl. Które książki, filmy, wydarzenia były dla niego inspiracją w życiu zawodowym?

Książki, filmy, seriale czy podcasty bywają świetną inspiracją w życiu zawodowym. Dają do myślenia, wzbogacają spojrzenie na zarządzanie organizacją i przywództwo. Po jakie pozycje warto sięgnąć? Daniel Wocial, prezes Adecco Group w Polsce, Czechach i Słowacji, poleca czytelnikom serwisu PulsHR.pl pozycje, które są warte uwagi. Oto one.

Książka: „The Lean Manager, a Novel of Lean Transformation” (Michael i Freddy Ballé)

Daniel Wocial mówi, że o koncepcji lean management i stosowanych narzędziach napisano dziesiątki książek, jednak ta pozycja jest świetnym przykładem, jak przez opowiadanie historii można pokazać proces budowania wysoce efektywnej organizacji, przy zachowaniu klientów i pracowników w centrum uwagi.

- To historia szefa firmy produkcyjnej, mierzącego się z wyzwaniem uzdrowienia organizacji. Przykłady z życia wzięte, które ilustrują praktyczne zastosowanie podejścia lean. Fascynująca historia o zarządzaniu firmą, napisana w nurcie powieści biznesowej - podkreśla Wocial

Książka: „Porządek światowy” (Henry Kissinger)

Książka „Porządek światowy” jest napisana językiem powieści sensacyjnej, choć opisuje geopolityczne podstawy świata. Sam autor to jeden z czołowych polityków, dyplomata, doradca prezydentów, który od lat analizuje wyzwania świata w XXI wieku. Jak wyjaśnia Danie Wocial, Kissinger z właściwą sobie wnikliwością przygląda się sytuacji politycznej przez pryzmat historii oraz wydarzeń, w których uczestniczył i które współtworzył.

- „Porządek światowy” to historia społeczeństw, religii i gospodarek, przedstawiona w bardzo przystępnej formie. To, co w niej najbardziej uderza, to fakt, że na przestrzeni wieków nasze kulturowe i społeczne archetypy się nie zmieniają, a historia wiele nas uczy. Warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy pracujemy w globalnych organizacjach i codziennie wchodzimy w interakcje ze współpracownikami z różnych kontynentów - tłumaczy Daniel Wocial.

Książka: „Czas Mroku. Jak Churchill zawrócił świat znad krawędzi” (Anthony McCarten)

- Zarządzanie kryzysowe? W kontekście zdarzeń w pierwszych miesiącach II wojny światowej to jakby nie powiedzieć nic! Tymczasem Winston Churchill za pomocą słów odmienił polityczne nastroje i trafił do Brytyjczyków. Ta książka to fascynujący portret człowieka, którego talent polityczny zmienił losy świata - ocenia Daniel Wocial.

„Czas Mroku. Jak Churchill zawrócił świat znad krawędzi” to opowieść o pierwszych miesiącach Winstona Churchilla na stanowisku premiera i słynnych przemówieniach, którymi poruszył serca rodaków.

- Niebywałe umiejętności liderskie pokazane przez pryzmat przemówień i komunikacji to wspaniały przykład tego, jak ważna jest narracja w zarządzaniu - dodaje Wocial.

Wydarzenie: America’s Cup 2021

Żeglarstwo jest pasją Daniela Wociala, dlatego na jego liście pojawiła się relacja z America’s Cup 2021. Niedawno zakończyła się 36. edycja tego widowiska, a tym samym najważniejsze wydarzenie w kalendarzu żeglarstwa regatowego. Zwycięzcą pucharu został Emirates Team New Zealand.

- Nagrodę odebrała jednak nie tylko załoga jachtu, ale 150 osób ze zwycięskiego teamu! Bo America’s Cup to ogromne przedsięwzięcie wymagające umiejętności zarządzania projektem porównywalnym ze startem statku kosmicznego na przylądku Canaveral. Dla mnie obserwacja zmagań oznacza wiele wniosków i lekcji. Na wodzie zostaje „tylko” odpowiednia strategia i taktyka regatowa, przygotowana na setki zmiennych jednocześnie - wyjaśnia Daniel Wocial.

Film: „Pan i władca: na krańcu świata” (2003, reż.: Peter Weir)

- Ostatnio miałem okazję zobaczyć ponownie ten nieprzeciętny film, który szczególnie teraz daje przykład, czym jest empatyczne przywództwo - tłumaczy swój wybór Daniel Wocial.

Akcja filmu „Pan i władca: na krańcu świata” zabiera nas do okresu wojen napoleońskich, kiedy dowódca brytyjskiego okrętu chce doprowadzić do zwycięstwa nad Francuzami. Nie spodziewa się jednak, jak silny jest przeciwnik.

- Ponieważ jednak gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę, bardzo chce wykonać zadanie. Czy będzie to obsesyjne dążenie do morskiej bitwy, czy poczucie żołnierskiego obowiązku? To pozycja obowiązkowa dla wszystkich liderów - dodaje Daniel Wocial.