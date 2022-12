Prezenty dotrą na czas. Kurierzy InPostu objęci gwarancją dostawy przesyłki

- Jeśli w świątecznej gorączce nie zdążyliście jeszcze zamówić wszystkich prezentów dla bliskich, mamy dla Was dobre wieści – elfy InPost gwarantują dostawę przed Świętami. Dotyczy to przesyłek nadanych do 22 grudnia 2022 włącznie - w ten sposób InPost przekazał informację, że przed ich kurierami wyjątkowo pracowity czas.

Firma InPost poinformowała, że zapewni dostawę wszystkich paczek jeszcze przed Wigilią. (fot. PAP/Archiwum Kalbar)