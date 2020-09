Prezenteizm nadchodzi. Co zrobić, by pracownicy nie pracowali na niby

Niby dostępni na Slacku. Niby siedzą przy biurku. Ale efektów pracy nie ma. Prezenteizm nazywany jest chorobą korporacyjną pracowników. Jesienią znów da o sobie znać.

Określenie "prezenteizm" pojawiło się w przestrzeni po wielkim kryzysie gospodarczym z początku XXI wieku. Choć kryje się pod nim wiele zjawisk, wszystkie wiążą się z nieefektywnym wykorzystaniem czasu w pracy. Mowa na przykład o osobie chorej, która z gorączką i katarem woli przyjść do pracy niż wziąć zwolnienie lekarskie. Apatia, brak chęci do działania czy obniżony nastrój to charakterystyczne objawy osłabienia organizmu, które zaczynają pojawiać się w okresie jesiennym, i które też mogą .

Najczęstszymi przyczynami pogorszenia samopoczucia są obniżona temperatura, brak światła słonecznego i niewystarczająca ilość witamin. Dodatkowo panujący obecnie podwyższony poziom stresu spowodowany koronawirusem odbija się nie tylko na zdrowiu psychicznym, ale również fizycznym pracowników. Wszystkie te czynniki mogą nieść za sobą liczne konsekwencje i przełożyć się na zmniejszoną produktywność w pracy.

- Zadbanie o kondycję pracowników wydaje się kluczowym zadaniem, jakie powinni postawić sobie pracodawcy w nadchodzących miesiącach. Na wzmocnienie organizmu nie ma prostej i błyskawicznej metody. Można jednak zoptymalizować pracę układu odpornościowego, stosując odpowiednią dietę. Słaba jakość diety pracowników sprzyja niedostatecznemu uzupełnieniu składników odżywczych i może wpływać na pogorszenie kondycji zdrowotnej w ujęciu psychicznym i fizycznym. Sprzyja także infekcjom i przede wszystkim pogorszeniu pracy umysłowej - wyjaśnia Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Jak wynika z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” zrealizowanego przez „Dailyfruits” - Polacy nie jedzą zdrowo, choć myślą inaczej. Bo aż 62 proc. pracujących Polaków uważa, że zdrowo się odżywia. W rzeczywistości dieta 76 proc. tych osób jest uboga pod kątem odżywczym i zdrowa w niskim stopniu. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu, dieta jedynie 23 proc. była zdrowa w stopniu umiarkowanym. Nikt nie osiągnął wysokiego stopnia jakości diety.

Pracownicy nie mają wykształconych prawidłowych nawyków żywieniowych. 40 proc. z nich nie zjada codziennie warzyw, a 50 proc. pracujących Polaków nie zjada codziennie owoców, które są głównym źródłem witamin. Owoce i warzywa są ważnym elementem zdrowej diety. W pracy, bez względu na miejsce jej wykonywania, spędzamy średnio co najmniej 8 godzin dziennie. Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji jednej czwartej do trzech czwartych, im ich więcej tym lepiej. Warzywa i owoce dostarczają niemal wszystkich witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowej pracy całego organizmu. Zmniejszają stres oksydacyjny, sycą i nawadniają.

Tymczasem zła kompozycja posiłków lub nieregularne ich spożywanie mogą wpływać na zbyt gwałtowne wahania poziomu glukozy we krwi prowadzące do zaburzeń koncentracji. Ponad 83 proc. zapytanych osób uważało, że jego posiłki są zróżnicowane. Zaznaczały tak nawet osoby (65 proc.), które uważały, że nie odżywiają się zdrowo. Wśród osób uważających, że zdrowo się odżywiają, ponad 37 proc. spożywa zazwyczaj słodycze po obiedzie, a 13 proc. zjada je co najmniej raz dziennie. Zbyt częste spożywanie słodyczy może być przyczyną zaburzeń koncentracji, nagłych spadków energii.

Okazuje się, że wśród respondentów były osoby, które twierdząc, że odżywiają się zdrowo regularnie spożywały słodycze. Dopóki nie zweryfikują oni swoich przekonań z rzeczywistością może okazać się, że nie będą poszukiwali zdrowej alternatywy. Ważne jest, aby dobierać przekąski, które w dużej objętości mają mało kalorii jak na przykład warzywa lub owoce.

- Walka z prezenteizmem stanowi jedno z kluczowych wyzwań stojących przed pracodawcami. Biorąc pod uwagę czas, jaki spędzamy w pracy, bez względu na miejsce jej wykonywania duże znaczenie dla efektywności mają nawyki żywieniowe. Zła kompozycja posiłków i nieregularne ich spożywanie, nadużywanie słodyczy – to obszary, w których pracodawca może wesprzeć pracownika dając szansę na dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych poprzez zastępowanie słodyczy zdrowymi przekąskami typu owoce, warzywa i orzechy - podsumowuje Kartasińska.

Wydajność polskich pracowników

Jak w ubiegłym roku poinformował premier Mateusz Morawiecki, wydajność polskich pracowników w ciągu trzech lat wzrosła najszybciej w Europie.

- Mamy znakomite dane ostatnio zaprezentowane, na tle innych państw europejskich. Wydajność polskich pracowników, polskiego biznesu, polskiego przemysłu wzrosła przez ostatnie 3 lata o 13,8 proc. - najszybciej w Europie - powiedział premier Morawiecki. Dziękował za to polskim przedsiębiorcom, których nazwał "coraz bardziej efektywnymi".

- Ta efektywność wyraża się w takiej - jak to ekonomiści mówią - "rezydualnej wartości wielkości ekonomicznej, zwanej wydajnością, albo produktywnością - to nie są całkowicie tożsame pojęcia. Nie widać ich tak bardzo szybko na powierzchni danych ekonomicznych, takich jak eksport, konsumpcja, import, inwestycje, czy wzrost PKB, ale to właśnie wydajność determinuje konkurencyjność przyszłości - dodał.