Prestiżowe laury. SAP Polska, Accenture, BNP Paribas Bank Polska, DHL wśród 67 wyróżnionych

SAP Polska, Accenture, BNP Paribas Bank Polska, DHL czy Orlen i PKP Energetyka... W sumie 67 firm znalazło się na liście Top Employers Polska 2021.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 25 sty 2021 20:00





Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim z nagrodą Top Employers (fot. PKO BP)

Top Employers Institute od 30 lat bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej.

Tytuł Top Employer otrzymują tylko firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji.

W 2021 roku przyznano ten tytuł prawie 1700 organizacjom w 120 krajach. W Polsce otrzymało go 67 firm.

Top Employers Institute jest organizacją działającą na na całym świecie, która postawiła sobie za cel wskazywanie pracodawców, dbających w możliwie najlepszy sposób o swoich pracowników. Robi to poprzez cykliczne publikowanie listy Top Employers.

W tym roku po raz 12. poznaliśmy najlepszych pracodawców w Polsce. W sumie na liście znalazło się 67 firm, które podczas weryfikacji zdobyły największą liczbę punktów.

Jak wynika z badania, w tym roku głównym priorytetem dla polskich pracodawców są zmiany organizacyjne i kulturowe, na drugim miejscu - zaangażowanie pracowników, a na trzecim – rozwijanie umiejętności przywódczych.

Wśród laureatów działających w Polsce są 2 organizacje, obecne programie od 12 lat, 25 firm nieprzerwanie od minimum 5 lat przystępuje corocznie do weryfikacji swoich strategii i polityk HR, 10 organizacji to natomiast nowi uczestnicy. 47 organizacji spośród certyfikowanych 67 uzyskało prawo do posługiwania się nie tylko certyfikatem Top Employer Polska, lecz również Top Employer Europe.

Top Employers 2021 pozytywnie wpływa na życie ponad dwustu tysięcy pracowników w Polsce.

- Pomimo tego, że ostatni rok był bardzo trudny dla nas wszystkich i z pewnością wpłynął na organizacje z całego świata, wyróżnione firmy po raz kolejny udowodniły, że ich pracownicy są dla nich najważniejsi. Z dumą ogłaszamy organizacje, które w tym szczególnym roku kontynuowały realizowanie polityki zatrudnienia na najwyższym poziomie i otrzymały certyfikaty w swoich krajach w ramach programu Top Employers Institute - mówi David Plink, dyrektor generalny Top Employers Institute.

Cieszą się z wyróżnienia

Laureaci nie kryją zadowolenia, że ich firmy doceniono za pracę na rzecz pracowników i stworzenie im wyjątkowych warunków do pracy, stosowanie najwyższych standardów HR.

- Cieszymy się, że bank znalazł się w gronie najwyżej cenionych pracodawców, zarówno pod względem budowania angażującego środowiska pracy, jak i praktyk HR. To dowód, że podejmowane przez nas działania są skuteczne i czerpią z najlepszych praktyk rynkowych. Nadal będziemy skupiać się na dialogu z pracownikami i dostarczaniu rozwiązań, które odpowiadają na ich potrzeby - mówi Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

Na liście wyróżnionych znalazła się również sieć sklepów Kaufland. - Doskonale wiemy, że budowanie silnej organizacji należy rozpocząć od zadowolonych pracowników. (...) Wsłuchujemy się w ich potrzeby i stawiamy na otwarty dialog. Nagroda Top Employer utwierdza nas w naszych staraniach i zachęca do nieustannego rozwoju - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska. Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska oraz Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska prezentują przyznany ich firmie laur, (fot. Kaufland Polska) Także firma SAP Polska zyskała certyfikat Top Employer 2021 dla najlepszych pracodawców. - Całą rodzinę SAP w Polsce tworzą wysokiej klasy specjaliści. Dlatego naszą ambicją stało się zapewnienie im warunków, które są adekwatne do ich wiedzy i talentów. Certyfikat Top Employer 2021 jest potwierdzeniem, że wspólnie kreujemy nie tylko miejsce pracy, ale silnik napędowy naszego wspólnego rozwoju - mówi Katarzyna Rusek, dyrektor HR SAP Polska Obecnie SAP w Polsce tworzy ok. 550 osób. W biurze w Warszawie zatrudnieni są eksperci koncentrujący się na sprzedaży i wsparciu klientów. W Gliwicach, gdzie rozwijane są rozwiązania SAP dla sektora e-commerce na potrzeby klientów na całym świecie, pracuje 300 osób, głównie wysoko wykwalifikowanych deweloperów. – Od początku trwania pandemii naszym priorytetem było kompleksowa dbałość o komfort i bezpieczeństwo pracowników oraz wspieranie ich w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Konsekwentnie budowaliśmy dla nich przyjazne środowisko pracy, wsłuchiwaliśmy się w ich potrzeby i wspieraliśmy dalszy rozwój. Wierzymy, że podejmowane przez nas wysiłki mają pozytywny wpływ na całokształt doświadczeń naszych pracowników w Nationale-Nederlanden – mówi Aleksandra Paszkiewicz, członek zarządu ds. HR w Nationale-Nederlanden. Grafika: CHEP Jak dodaje, ostatni rok to dla ich organizacji także czas wielu zmian i inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Cyfryzacja i rozbudowanie narzędzi oraz kompetencji w tej mierze jest jednym z kluczowych elementów realizowanej przez nas strategii. Dlatego już dziś podjęli wiele działań, które umożliwią transformację firmy w kierunku zwinnej i innowacyjnej organizacji. Po raz czwarty na liście znalazła się firma CHEP. - W Polsce dzielimy się naszą pasją do zrównoważonego rozwoju, różnorodności i integracji. Kobiety stanowią 61 proc. naszych pracowników i zajmują 46 proc. stanowisk kierowniczych. Udało nam się wiele osiągnąć, niemniej jednak będziemy nadal pracować nad tym, by CHEP Polska stała się jeszcze bardziej zróżnicowaną i otwartą organizacją, a także promować te wartości wśród naszych klientów i partnerów biznesowych – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie. Lista laureatów Top Employers Polska 2021 W tym roku na liście znalazło się 67 firm reprezentujących różne gałęzie gospodarki. Oto ich lista w kolejności alfabetycznej: Accenture Polska, Alcon Polska, Alstom w Polsce, Amadeus Polska, Angelini Pharma Polska, ANWIL, AstraZeneca Pharma Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao S.A., bioMérieux Polska, BNP Paribas Bank Polska S.A., Boehringer Ingelheim, British American Tobacco Trading Polska, C.H. Robinson Polska, Capgemini Polska, CHEP Polska, Chiesi Poland, Coca-Cola Poland Services, DHL Express (Poland), DHL Global Forwarding Poland, DHL Parcel Polska, EDP Renewables Polska, Electrolux Poland, Elica Group Polska, Emitel, Faurecia Automotive Polska, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Grupa Saint-Gobain w Polsce, GroupM Poland, HCL Poland, Huawei Polska, ifm ecolink, Imperial Brands w Polsce, ING Bank Śląski S.A., ING Tech Poland, ista Shared Services Polska, JTI Poland, KARMAR, Kaufland Polska Markety, Lafarge, Lek S.A. Grupa Novartis, Lidl Polska, Makro Polska, Marelli (Polska), Medtronic Poland, Mercer, Mleczarnia Turek, MSD Polska, NatWest Polska, Nationale-Nederlanden, Novartis Poland, Orange, PageGroup, PepsiCo Consulting Polska, Perfetti Van Melle Polska, Polski Koncern Naftowy ORLEN, PKO Bank Polski, Provident Polska, PwC Polska, Sandoz Polska, SANOFI, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, SAP Polska, Takeda Pharma, Takeda SCE, Worldline, Whirlpool Poland.

