Presja, niepewność, nerwy. Zestresowany jak Polak w pandemii

Stres wynikający z pracy to jedno z najważniejszych wyzwań zawodowych we współczesnym świecie. Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu Pracuj.pl uważa, że praca generuje dziś więcej napięć niż dekadę temu.

Stres wynikający z pracy to jedno z najważniejszych wyzwań zawodowych we współczesnym świecie (fot. Pixabay)

Zbudowanie mostu łączącego pracę i codzienne życiem to wyzwanie, z którym mierzy się większość pracowników. Zmieniające się modele pracy czy zacierająca się granica między obowiązkami i czasem wolnym sprawiają, że pracownicy dziś mierzą się z dużym stresem.

Pracuj.pl w badaniu "Polacy w środowisku pracy" postanowiło znaleźć odpowiedz na pytanie, jak ze osiągnięciem tzw. work-life balance radzą sobie pracownicy i z jakimi napięciami się mierzą.

53 proc. przepytanych pracowników ocenia, że ich aktualna praca jest stabilna i daje im poczucie bezpieczeństwa. 28 proc. nie potrafi określić poziomu stabilności, 19 proc. odpowiedziało, że ich aktualne miejsce pracy nie jest stabilne.

Jednocześnie tylko co piąty deklaruje, że w minionych 12 miesiącach nie mierzył się z żadnymi problemami w pracy. Wyniki badań pokazują, że napięcia i stres generowane przez różne czynniki zawodowe stanowią wyzwanie dla dominującej grupy Polaków, nawet jeśli nie są związane bezpośrednio ze stabilizacją.

Pracuj.pl sprawdziło także, jakie są najczęstsze problemy Polaków w pracy. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się obawy o utratę miejsca pracy i pogarszającą się sytuację w firmach, w których są zatrudnieni badani (po 36 proc.). Co czwarty badany spotkał się z odmową podwyżki lub awansu, tyle samo osób wskazywało bezpośrednio na trudności z pogodzeniem pracy i życia osobistego.

Wobec sygnalizowanych konfliktów z przełożonymi (15 proc.) i współpracownikami (14 proc.). rośnie, jak podkreśla Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj, rola działań działów HR.

- Miniony rok to trudny czas, w który wystąpiło więcej nerwowości i stresu u pracowników. Pandemia COVID-19 wzmocniła wiele kwestii generujących stres, mogących rodzić niepewność. Badania wskazują, że obawy o utratę pracy czy rozwój zawodowy dotykały wielu pracujących osób. Część konsekwencji tych napięć ujawniać się będzie dopiero w tym roku. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy i specjaliści HR pracowali nad programami wsparcia dla zespołu, dbali o wsparcie psychologiczne i narzędziowe oraz jasno je komunikowali. Brak takich działań może skutkować w dalszej perspektywie spadkiem zaangażowania, wypaleniem zawodowym, a nawet odejściami z pracy części specjalistów - wyjaśnia Agata Grzejda.

Balans i wirtualna kawa

Autorzy badania "Polacy w środowisku pracy" zauważają, że firmy są świadome problemów, z jakimi radzić muszą sobie pracownicy. Część z nich organizuje webinary czy spotkania dotyczące zdrowia psychicznego, tworzą wewnętrzne grupy dyskusyjne czy konkursy integrujące zespół. Inicjatywy tego typu wdrożyły m.in. Shell Business Operations, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Pfizer, Citi, Capgemini, Grupa Pracuj czy mBank.

Inicjatywy wspierające pracowników są jednak wprowadzane nie tylko w dużych korporacjach.

Jarosław Kacprzak z Future Processing zauważa, że praca w biurze jest czymś, co trudno zastąpić w dzisiejszych warunkach. Właśnie z tego powodu w firmie prowadzone są działania, które mają dać pracownikom namiastkę przedpandemicznej pracy w biurze.

- W Future Processing mamy np. działanie, które nazwaliśmy Icebreaker - to wirtualne zaproszenie na spotkanie z dowolną osobą wylosowaną z grona pracowników FP. I wirtualne czaty, pozwalające nam rozmawiać jak kiedyś - przy kawie; organizujemy też wirtualne śniadania z nowymi osobami, które dziś są wdrażane do naszej firmy. Staramy się, by praca zdalna nie powodowała anonimizacji, by więzi pomiędzy nami zostały zachowane - wyjaśnia.

Podobne spotkania organizowane są w AppJobs.com.

- Jedną z najtrudniejszych kwestii, z jakimi musimy się mierzyć w pracy zdalnej, pozostaje brak fizycznego kontaktu z ludźmi i możliwości budowania czy utrzymywania relacji ze współpracownikami. W naszym zespole organizujemy sporo wirtualnych spotkań w różnych formatach: kreatywne warsztaty, quizy, konkursy, gry. Są już firmy teambuildingowe oferujące bardzo fajne wirtualne aktywności tego typu. I aplikacje pomagają integrować ludzi w zespołach. Korzystamy np. z dodatku do Slacka, który co tydzień umawia 15-minutową "wirtualną kawę" między dwójkami losowo wybranych osób. A w związku ze zmianą organizacji pracy ograniczamy m.in. czas zdalnych spotkań wideo. Krótsze są mniej męczące i wymagają konkretnej rozmowy na temat - relacjonuje Iwona Połóg, szefowa marketingu w startupie AppJobs.com.

Działania wspierające pracowników nie są jednak rynkowym standardem. Tylko co piąty badany Polak przyznaje, że w jego miejscu zatrudnienia istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa lub szkoleń wspierających radzenie sobie z problemami (21 proc.). Co więcej, tylko co trzeci uważa, że w jego pracy przykłada się uwagę do równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Justyna Mazur, autorka podcastów podkreśla, że staranie o work-life balance to często wieloletni, skomplikowany proces.

- Rozwój zawodowy w moim życiu pełnił ważną rolę właściwie od samego początku studiów dziennikarskich. Nim się obejrzałam, miałam już na koncie kilkuletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej, co dawało poczucie dumy i niezależności. Cena jednak była bardzo wysoka. Po kilku latach zaobserwowałam u siebie wypalenie zawodowe. Wiele lat później, jeśli tylko odkrywałam, że w jakiejś pracy work-life balance jest zaburzony, odchodziłam, nie chcąc wpadać w spiralę nieprzespanych nocy. Całą swoją energię włożyłam w to, by moje zainteresowania i pasja stały się ostatecznie moją pracą. Teraz jestem w stanie zauważyć możliwości, opcje i szanse na kolejne wyzwania zawodowe - wyjaśnia Mazur.

Pracownik wie, co może mu pomóc

Badania pokazały, że pracownicy wiedzą, czego chcą i co mogłoby im pomóc poradzić sobie z negatywnymi skutkami zawodowego stresu.

Najczęściej, bo w ponad 4 na 10 przypadków wskazują oni na trzy typy narzędzi. Są to materiały i źródła dotyczące dobrej organizacji pracy, szkolenia z efektywnego zarządzania czasem, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Warto zauważyć, że na ostatnią z tych form wsparcia wyraźnie częściej wskazywały kobiety, niż mężczyźni. Wybierała ją blisko co druga z pań (46 proc.) i nieco ponad co trzeci pan (36 proc.). Kolejnym interesującym aspektem jest fakt, że tylko co czwarty Polak zadeklarował chęć korzystania w pracy ze wsparcia psychologa.

- Jak na dłoni możemy obserwować dzisiaj zmieniający się rynek pracy. Z jednej strony mnóstwo wyzwań dostarcza nam panująca pandemia. Z drugiej strony sami pracownicy, bogatsi o wiele nowych doświadczeń, mogą częściej zastanawiać się nad tym, jak zadbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dziś mamy przed sobą pracownika, który dostrzega wpływ stresu zawodowego na różne aspekty swojego życia - wyjaśnia psycholog Edyta Zając. - Te firmy, które będą skłonne zadbać o odporność psychiczną swoich pracowników, mają szansę zbudować niezwykle silne zespoły złożone z ludzi bardziej produktywnych, lepiej radzących sobie z wyzwaniami oraz gotowych do budowania zdrowych relacji ze swoimi współpracownikami.

Dekada rosnącego stresu

Rosnące tempo życia i napięcia zawodowe widać szczególnie porównując odczucia pracowników do okresu sprzed dekady. Ponad połowa respondentów uważa, że obecnie praca jest bardziej stresująca niż jeszcze 10 lat temu, a tylko co trzeci jest zdania, że pracodawcy obecnie lepiej dbają o samopoczucie pracownika niż dekadę temu.

Formą wsparcia w radzeniu sobie ze stresem jest dzielenie się obawami ze współpracownikami. Jednak wyzwaniem w tym obszarze pozostaje poziom zaufania do kolegów i koleżanek z zespołu. Według badań Pracuj.pl gotowych do otwartej rozmowy o zmartwieniach ze współpracownikami jest tylko 4 na 10 badanych. Jeszcze rzadziej rozmówcą w takim wypadku może być przełożony – możliwość takiej rozmowy wskazuje 1/3 respondentów.