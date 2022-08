Prcownicy chcą wsparcia. Pomógłby dodatkowy urlop

30 proc. pracowników odczuwa stres w pracy – jest to o 9 punktów procentowych mniej niż rok temu (Fot. Shutterstock)

30 proc. pracowników odczuwa stres w pracy – jest to o 9 punktów procentowych mniej niż rok temu (Fot. Shutterstock)

Z raportu wynika, że 47 proc. polskich pracowników odczuwa w miejscu pracy pewność siebie, niemal połowa (45 proc.) bezpieczeństwo, a 39 proc. motywację. Z drugiej jednak strony 3 na 10 (27 proc.) respondentów jest znudzonych i brakuje im motywacji, 19 proc. czuje się niepewnie, a 18 proc. brakuje poczucia bezpieczeństwa – to dane z raportu ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy”.

Z analizy ManpowerGroup wynika, że 30 proc. pracowników odczuwa stres w pracy – to o 9 punktów procentowych mniej niż rok temu (39 proc. w marcu 2021), ale też więcej niż przed pandemią (24 proc. w marcu 2020 roku).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Co druga osoba jest gotowa odejść z pracy. Zdrowie jest ważniejsze

- Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 dbałość o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną dla wielu osób stała się priorytetem. Szukając jednak rozwiązań na zapobieganie wypaleniu wśród pracowników, należy się pochylić przede wszystkim nad jego przyczynami. Warto tutaj zaznaczyć, że są one bardzo różnorodne i zależą zarówno od indywidualnych predyspozycji danej osoby, jak i środowiska biznesowego, w którym się obraca - mówi Jolanta Jastrzębska, ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą z Right Management w ManpowerGroup.

Eksperci mówiąc o przyczynach wypalenia zawodowego wskazują między innymi na nieskuteczne strategie radzenia sobie ze stresem, a także stawianie sobie zbyt wysokich wymagań.

- Należy więc zwracać szczególną uwagę na te dwa powyższe obszary. Warto zadbać o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, efektywny wypoczynek, taki, który sprawi, że naprawdę poczujemy się zrelaksowani. W momencie pojawienia się pierwszych symptomów świadczących o wypaleniu lub złym samopoczuciu psychicznym należy pochylić się nad zadaniami realizowanymi w pracy oraz nad tym, jak organizujemy sobie dzień, a także czy nie bierzemy na swoje barki zbyt dużo. W przypadku, gdy jesteśmy przytłoczeni zadaniami, warto popracować nad asertywnością – dodaje Jolanta Jastrzębska.

Pracownicy liczą na pomoc. Może więcej dni wolnych?

Z badania ManpowerGroup wynika także, że 36 proc. pracowników w Polsce oczekuje od firm większego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Ponad połowa (51 proc.) pracowników uważa, że pomocna byłaby większa pula dni urlopowych, a 44 proc. mówi o zapewnieniu elastyczności w pracy, jak na przykład wybór czasu i miejsca pracy. 39 proc. zatrudnionych chciałoby się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, a 36 proc. oczekiwałoby od organizacji dodatkowych dni wolnych w celu zadbania o zdrowie psychiczne.

Czytaj więcej: Praca umysłowa źle wpływa na podejmowanie decyzji

Zdaniem ekspertki ManpowerGroup managerowie chcący zatroszczyć się o zdrowie psychiczne pracowników i zapobiec ich wypaleniu zawodowemu powinni wziąć pod lupę między innymi przejrzystość procedur, jakie obowiązują w zespole oraz sposób codziennego działania, by nie generować dodatkowego napięcia oraz stresu.

– Bardzo istotna jest przejrzysta komunikacja, która bezpośrednio przekłada się na pozytywną atmosferę w pracy, będącą często kluczowym aspektem dobrego samopoczucia pracowników w firmie. Ważne jest także przydzielanie zadań zgodnie z poziomem kompetencji pracownika, a w przypadku pojawienia się trudności należy o nich rozmawiać i wspierać pracowników w radzeniu sobie ze stresem. Liderzy mogą także zadbać o wzmacnianie poczucie własnej wartości pracowników zauważając osiągnięcia i udzielając pozytywnej informacji zwrotnej – podsumowuje Jolanta Jastrzębska.

Zdrowie psychiczne to poważny problem dla pracowników

O tym, jak duży może to być problem dla firm mogą świadczyć wyniki badania Pracuj.pl. Jasno pokazują, że Polacy - przynajmniej na poziomie deklaracji - wykazują się stosunkowo dużą gotowością na porzucenie pracy, która wpływa na nich negatywnie. Najczęściej wskazywaną motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego. Byłoby ono przyczyną porzucenia pracodawcy przez połowę respondentów.

45 proc. podkreśla, że do rezygnacji z obecnego miejsca pracy skłoniłoby go pogarszające się zdrowie psychiczne. Wypalenie zawodowe skłoniłby do porzucenia pracy 27 proc. Polaków badanych przez Pracuj.pl.

Czytaj więcej: Potrzebny jest dodatkowy urlop. Chcą zmian w Kodeksie pracy

Do porzucenia pracy w każdym z przypadków bardziej skłonni są mężczyźni. Pogarszające się zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe są natomiast motywacjami do rezygnacji nieco częściej dla osób w młodszym wieku. Wraz ze stażem pracy taka skłonność maleje.

Podobne proporcje dostrzec można także wśród Polaków, którzy są skłonni porzucić obecną pracę i zmienić ją na mniej płatną. Najczęściej motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego (45 proc.), nieco rzadziej wskazywano gorsze zdrowie psychiczne (42 proc.), a wyraźnie rzadziej wskazywane było wypalenie zawodowe (27 proc.).