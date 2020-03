Pracujesz zdalnie? Pamiętaj o kilku ważnych rzeczach

Z badań przeprowadzonych przez Michael Page w 2019 roku wynika, że możliwość realizacji swoich obowiązków poza biurem ma już 6 na 10 pracowników.

33 proc., czyli co trzeci badany korzysta z pracy zdalnej co najmniej cztery razy w miesiącu, 35 proc. nie pojawia się w biurze średnio raz w miesiącu bądź rzadziej.

W obliczu epidemii koronawirusa praca zdalna staje się jednym z rozwiązań wykorzystywanych przez pracodawców.

Z danych agencji Randstad, przygotowanych na prośbę szkoły programowania online Kodilla.com wynika, że najwięcej ofert całkowicie zdalnej pracy otrzymują przedstawiciele handlowi, kierownicy ds. kluczowych klientów (key account manager) i kierownicy ds. sprzedaży (sales manager). To osoby, które większość obowiązków wykonują w terenie i muszą mieć bezpośredni kontakt z klientami.

- Kluczowym elementem jest jasne rozdzielenie pracy od obowiązków domowych. Traktujmy nasz dzienny harmonogram tak, jakbyśmy byli w biurze. Jeśli zaczynamy tradycyjnie wykonywanie obowiązków służbowych o 9:00, to o tej właśnie godzinie rozpocznijmy pracę również w domu. Ważnym elementem wydajnego home office jest zarządzanie swoimi zadaniami. Kiedy nie ma obok nas nikogo, kto pomógłby nam monitorować postęp prac, warto samemu ustanowić sobie harmonogram i ściśle się go trzymać - tłumaczy Jakub Abramczyk z firmy Poly.

Istotną kwestią jest wydzielenie przestrzeni do pracy. Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście sytuacja, w której istnieje możliwość wyznaczenia osobnego pomieszczenia na biuro. Musimy pamiętać, że praca w łóżku czy na kanapie prowadzi do spadku efektywności.

Dodatkowo powinniśmy ograniczyć dostęp rozpraszających bodźców. Istotne jest także to, by oddzielić się od życia prywatnego i miejsce pracy utożsamiać z obowiązkami firmowymi. Zarówno psycholodzy, jak i specjaliści od zarządzania podkreślają: jeśli pracujesz z domu, zadbaj o to, by to miejsce pracy było wydzieloną przestrzenią i nie zlewało się z miejscem wypoczynku. Kojarzenie miejsca pracy nie można kojarzyć z relaksem, a relaksu z pracą. Badania pokazują bowiem, że wtedy albo jesteśmy nieefektywni, albo możemy stać się pracoholikami.