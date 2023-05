Pracujemy mniej, oczekujemy więcej. Walka o lepszy świat pracy wciąż trwa

W 1930 roku brytyjski ekonomista John Maynard Keynes przewidział, że w ciągu stu lat standard życia w krajach rozwijających się zwiększy się 4-8-krotnie. Zapowiedział też 15-godzinny tydzień pracy, możliwy dzięki postępowi technologicznemu.

W ciągu ostatniego stulecia średni czas pracy zmniejszył się prawie o połowę – z 3000 godzin na początku XX wieku do 1600 godzin u progu XXI wieku w wielu krajach europejskich.

Jak zauważają eksperci badający nastroje na rynku pracy, nigdy dotąd postulaty o sensie pracy i równowadze pomiędzy pracą a życiem osobistym nie były tak dobitnie i jasno formułowane.

Ostatnie wyniki globalnego badania Instytutu Gallupa pokazują niepokojące trendy zachodzące na rynku pracy. Tylko 21 procent pracowników jest zaangażowanych w pracę, jedynie 33 procent pozytywnie ocenia swój dobrostan z nią związany, a aż 44 procent odczuwa codzienny stres w pracy.

Jak zauważają eksperci badający nastroje na rynku pracy, nigdy dotąd postulaty o sensie pracy i równowadze pomiędzy pracą a życiem nie były tak dobitnie i jasno formułowane.

Cicha rezygnacja, mało obciążająca praca w poniedziałek

Zdemotywowani pracownicy nawołują do quiet quittingu – cichej rezygnacji, czyli do wykonywania tylko minimalnego zakresu obowiązków. Młodzi pracownicy coraz częściej praktykują bare minimum monday, czyli strategię unikania intensywnej pracy w poniedziałki, kiedy po weekendzie trudno się wdrożyć do zadań. Po pandemii COVID-19 na rynku pracy mocno odczuwalny był trend great resignation – kiedy pracownicy w Stanach Zjednoczonych masowo odchodzili z pracy, szukając lepszych warunków, nie tylko finansowych.