Pracujący rodzice i opieka nad dziećmi. Możliwe, że znów zostaną bohaterami dnia codziennego

Wraca zdalne nauczanie. Na razie tylko dla starszych uczniów. Jednak wizja zmiany trybu nauczania dla młodszych dzieci stała się coraz bardziej realna. Dla pracujących rodziców oznacza to spore wyzwanie. Pierwsze doświadczenia z łączenia pracy z całodniową opieką nad dziećmi nie należą do najmilszych...

Pandemia wywarła ogromny wpływ na życie zawodowe Polaków. Jedną z bardziej doświadczonych z tego powodu grup stali się rodzice. Praca zdalna w wielu przypadkach umożliwiła im połączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi, które - zwłaszcza w okresie lockdownu - przez wiele tygodni były zmuszone do przejścia w tryb nauczania zdalnego.

Stała obecność dzieci w domu, konieczność pomocy w nauce, zapewnienie im dostępu do urządzeń połączonych z Internetem, a wreszcie organizowanie czasu wolnego spowodowało jednak, że tuż po wybuchu pandemii pracujący rodzice stanęli przed wielkim wyzwaniem.

Wraz z postępem pandemii na jesieni część wyzwań rodziców powraca. Od 17 października 2020 szkoły średnie i wyższe w Polsce przejdą w tryb nauczania hybrydowego lub w pełni zdalnego. Prawdopodobieństwo, że w najbliższych tygodniach dołączą do nich także przedszkola i szkoły podstawowe, rośnie - a taki obowiążek może być dużym wyzwaniem dla pracujących rodziców.

O tym, jak dużym, świadczą wyniki kwietniowego padania Pracuj.pl. Wtedy 8 na 10 rodziców wskazywało, że praca zdalna wymuszona przez panującą pandemię koronawirusa sprawia im większe trudności niż pracownikom, którzy dzieci nie mają. Co więcej, 57 proc. miało wtedy problemy z oddzieleniem czasu prywatnego i życia zawodowego. Za tymi cyframi nie stały pozytywne emocje i dobra atmosfera w domu...

W opinii Konstancji Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj dane te potwierdzają szczególność sytuacji, w której znaleźli się rodzice pracujący zdalnie. Wielu z nich uczy się teraz funkcjonować w zupełnie nowych okolicznościach, często mierzą się też z sytuacjami charakterystycznymi dla osób adaptujących się do zupełnie nowego miejsca pracy.

- Po pierwsze, dla wielu osób to pierwszy taki okres, w którym przez kilka tygodni z rzędu wykonują obowiązki z domu, często muszą się uczyć tego modelu „w biegu”. Po drugie, wskutek zamknięcia szkół i przedszkoli rodzice muszą przerywać pracę, by zająć się obecnymi w domu dziećmi. Po trzecie, praca nie pełni już roli odskoczni od życia rodzinnego, bo się z nim przenika w tym samym czasie. Wszystkie te czynniki mogą być źródłem napięć, w radzeniu z którymi powinni pomagać pracownikom pracodawcy - komentowała wyniki kwietniowego badania Konstancja Zyzik.

Szkoła pozwala pracować

Nic zatem dziwnego, że we wrześniu 2020 aż dwie trzecie rodziców pracujących zdalnie i badanych przez Pracuj.pl przyznało, że otwarcie placówek edukacyjnych było dla nich dużym ułatwieniem. Czas obecności dzieci w szkole łatwiej poświęcić na pracę. Jednocześnie jednak dwie trzecie rodziców obawiało się powrotu do sytuacji sprzed wakacji, gdy zamknięto przedszkola i szkoły.

Respondenci przyznają, że łączenie pracy zdalnej z opieką nad dziećmi jest bardzo wymagające, wręcz trudne. Ich zdaniem łatwiej w tej sytuacji mają osoby bezdzietne, które mają mniej obowiązków domowych. W dobie pandemii opiekunowie pracujący zdalnie przyznają, że częściej niż przed jej wybuchem zmuszeni są do zawodowych zajęć w niestandardowych godzinach: wcześnie rano, wieczorem lub w nocy, a więc w czasie, gdy dzieci im nie przeszkadzają...

- Dla mnie praca zdalna nie była nowością, ale przestawienie się niemal z dnia na dzień na łączenie jej z opiekowaniem się synem nie było łatwe. Znalezienie odpowiedniego miejsca, zreorganizowanie planu dnia, rozdzielnie sfery zawodowej od prywatnej stało się sporym wyzwaniem. Po wyłączeniu komputera nie było czasu na odpoczynek - musiałam wcielić się w rolę nauczyciela i siadać do lekcji. Wiele szkół okazało się nieprzygotowanych na nauczanie zdalne - nie było lekcji online, nauczyciele wysyłali materiały, które należało samodzielnie przerobić w domu. Home office stało się dla mnie pracą na dwa etaty - opowiada Barbara Kostka, która pracuje w marketingu.

Szczerze przyznaje, że wizja powtórki tych przeżyć nie jest dla niej przyjemna: na własnej skórze sprawdziła, jak ciężko połączyć życie zawodowe z opieką i wychowywaniem dziecka będącego cały czas w domu.

- Jeśli trzeba będzie znów przez to przechodzić, oczywiście dam radę, ale będzie to mnie kosztowało naprawdę dużo energii - mówi, dodając, że jej syn chodzi do III klasy szkoły podstawowej, więc liczy, że zmiana trybu nauczania obejmie go w ostatniej kolejności.

Pracujący rodzice - bohaterowie dnia codziennego

Co może być pewnego rodzaju pocieszeniem? Zdecydowana większość rodziców przyznaje, że przełożeni rozumieją ich niełatwą sytuację. Są wyrozumiali i zdają sobie sprawę, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu z jednoczesnym opiekowaniem się dziećmi jest trudne.

Łukasz Marciniak, dyrektor sprzedaży w eRecruiter zwraca uwagę, że - analizując wyniki badań z września - nie da się nie zauważyć ich podobieństwa do wyników badań przeprowadzonych wiosną – z okresu ścisłego lockdownu. Respondenci nadal przyznają, że mierzą się z trudnościami. Wielu z nich zaczyna jednak dostrzegać pozytywne zmiany w ostatnich miesiącach.

- Z badań wyłania się obraz rodziców jako grupy szczególnie dotkniętej trudnościami łączonymi tradycyjnie z wykonywaniem pracy zdalnej. Zaliczały się do nich m.in. praca po godzinach czy trudności z koncentracją i pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Jako rodzic kilkulatków sam doświadczyłem, że stała obecność wszystkich domowników w miejscu tzw. home office nie sprzyja wykonywaniu zdań. To wspólne doświadczenie dla milionów pracowników w Polsce - podsumowuje Marciniak.