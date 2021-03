Pracująca matka ma pod górkę. Zarabia nawet 20 proc. mniej od koleżanek

Sytuacja zawodowa kobiet na rynku pracy w Polsce nie wygląda dobrze. Wskaźnik zatrudnienia według danych z GUS wynosi zaledwie 46,8 proc. Matki zarabiają mniej nie tylko od mężczyzn, ale także od innych kobiet. Po 10 latach od urodzenia dziecka zarabia średnio 20 proc. mniej niż kobieta, która nie zdecydowała się na macierzyństwo.

Z przeprowadzonych przez Fundację "Rodzic w mieście" badań „Macierzyństwo a aktywność zawodowa” wynika, że mamy chcą pracować. Zdecydowana większość, bo aż 94,4 proc. nieaktywnych zawodowo mam, deklaruje chęć powrotu do pracy. Ponad ⅓ podaje chęć rozwoju jako główny motywator. Daje ona kobietom poczucie niezależności finansowej oraz rozwoju. Dlaczego więc wskaźnik aktywności zawodowej wśród młodych matek jest tak niski?

Respondentki jako główną przyczynę podają brak możliwości łączenia obowiązków służbowych z rodzicielskimi tak, jakby tego chciały (69,4 proc.). Nadgodziny w wielu firmach są na porządku dziennym, pracodawcy wykazują wciąż niską elastyczność, a fragmenty etatów są mało popularnym rozwiązaniem. Jednocześnie mamy boją się trudności logistycznych (51,7 proc.), częstych zwolnień z powodu chorób dzieci (45,7 proc.) czy braku zrozumienia ze strony pracodawcy (24 proc.). Panie mają też obawy, że pracodawcy zaczną na nie patrzeć przez pryzmat ich macierzyństwa, a nie posiadanych kompetencji.

Sytuację kobiet i matek na rynku pracy kilka lat dogłębnie przeanalizował Instytut Badań Strukturalnych. Wnioski z ich raportu są również smutne. Z badania "Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce" wynika, że 63 proc. kobiet w Polsce w wieku 15-64 lat jest aktywnych zawodowo. W Unii Europejskiej jest to 68 proc. Zaś 60 proc. pracujących Polek nie ma żadnej możliwości decydowania o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. W Unii Europejskiej ten procent jest dwukrotnie niższy.

- Polka z dwójką dzieci nie ma w Polsce łatwo. O ile Polka bezdzietna radzi sobie świetnie, ta z jednym dzieckiem też ciągle całkiem nieźle, tak ta, która ma dwójkę dzieci, znacznie częściej wypada z gry - w rozmowie z PulsHR.pl przeprowadzonej przy okazji publikowania wyników badania opowiadała dr Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Grafika: Raport „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”

Przy dwójce dzieci mamy nawarstwienie czynników, które pojawiają się już przy pierwszym dziecku..

- W momencie kiedy pojawia się małe dziecko, szczególnie do 6. roku jego życia trudniej jest zaangażować babcie czy samemu lawirować pomiędzy przedszkolem, żłobkiem, pracą. Pomyślmy sobie, że tych placówek nie ma, albo są tylko prywatne i z pensji trzeba zapłacić za pobyt dziecka. Przy dwójce dzieci częściej okazuje się, że bardziej opłacalne dla kobiety będzie wypadnięcie z rynku pracy - komentowała ekspertka IBS.

Co z powrotem do pracy?

Plany dotyczące powrotu na rynek pracy różnią się w zależności od sytuacji mam, tj. powodu, dla którego przebywają poza rynkiem pracy.

Ponad połowa kobiet (52,8 proc.) będących na urlopie macierzyńskim planuje powrót do pracy bezpośrednio po jego zakończeniu. Niemal co piąta mama (18,6 proc.) planuje przedłużyć swój czas z dzieckiem i przejść na urlop wychowawczy. 9 proc. deklaruje, że wróci na rynek, jak tylko znajdzie pracę. W gronie tym znajdują się w dużej mierze dwie grupy mam. Pierwszy to te, dla których czas urlopu macierzyńskiego jest okresem przewartościowania priorytetów życiowych i okazją do

zmiany miejsca zatrudnienia.

Grafika: Raport „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”

Drugi to mamy, które nie mają szansy na powrót do swojego pracodawcy. Bo musimy pamiętać, że pomimo, że prawo pracy chroni matki i zabezpiecza ich powrót po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, zdarzają się pracodawcy, którzy nie zatrzymują dla mam miejsca i w mniej lub bardziej bezpośredni sposób dają swoim pracowniczkom znać, że nie są mile widziane.

- Zaskakująco mało mam planuje wrócić do swojego obecnego pracodawcy i nie myśli o jego zmianie. Tylko 26,9 proc. udzieliło takiej odpowiedzi. Dodając do tego odsetek mam, które chcą wrócić na fragment etatu do swojego pracodawcy - to 38,9 proc. kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, które myślą o pozostaniu w swoim dotychczasowym miejscu pracy. Jednocześnie aż 49,7 proc. planuje znaleźć nowe zatrudnienia lub wrócić do obecnego pracodawcy, szukając w tym samym czasie nowej pozycji zawodowej dla siebie - wyliczają autorzy raportu.

Grafika: Raport „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”

Z kolei w przypadku matek przebywających na urlopie wychowawczym 47,8 proc. chce wrócić do pracy bezpośrednio po jego zakończeniu. W grupie tej wzrasta odsetek kobiet, które nie mają możliwości wrócić do swojego miejsca pracy. ¼ mam uzależnia wznowienie aktywności zawodowej od znalezienia nowego miejsca pracy. 36,1 proc. kobiet deklaruje chęć poszukiwania nowego zatrudnienia, a 22,6 proc. powrót do aktualnego pracodawcy i kontynuowanie poszukiwania innego miejsca na swojej ścieżce zawodowej.

66 proc. mam, które są bezrobotne, niezatrudnione lub w trakcie nauki, uzależnia moment

rozpoczęcia aktywności zawodowej od znalezienia zatrudnienia. Mamy te przyznają wprost, że znalezienie pracy nie przychodzi im łatwo. Chcą pracować, ale nie mogą znaleźć miejsca dla siebie na rynku pracy.

Pracodawco, pomóż

Autorzy badania analizując wyzwania, z którymi mierzą się mamy, dostrzegli, że ogromną rolę w poprawie sytuacji matek na rynku pracy mogą odegrać sami pracodawcy. Kobiety biorące udział w badaniu za najbardziej wspierające rozwiązanie uznały elastyczne godziny pracy (67,1 proc.) i możliwość pracy z domu (48 proc.).

Drugą ważną rolę w aktywizacji zawodowej mam odgrywają samorządy. Dostępna opieka nad dzieckiem, do której rodzice mają zaufanie (51,8 proc.) oraz jej dofinansowanie (32,8 proc.) to bardzo ważne czynniki, które ułatwiają powrót kobiet do pracy.

Grafika: Raport „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”

Równie istotny jest także aspekt społeczny. Wsparcie partnera, czyli m.in. dzielenie się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem, również ułatwiłby powrót do pracy i łączenie macierzyństwa z działalnością zawodową. Na ten aspekt zwróciło uwagę 36,5 proc. respondentek.

- Rozwiązania prawne w Polsce, wspierające powrót mam do aktywności zawodowej oraz łączenie ról rodzica i pracownika, są dobre. Jednak ich realizacja pozostawia nadal wiele do życzenia. Żeby wsparcie to było najlepiej dopasowane do polskiej rzeczywistości, ogromnie ważne jest poznanie perspektywy matek - wskazują autorzy badania.

Dobrze przemyślane działania pracodawców, praca samorządów nad dostępnością placówek o wysokich standardach opieki mogłyby pokryć niemal całe spektrum wyzwań, z którymi mierzą się pracujące mamy. Dokładając do tego zmiany społeczne, możemy sprawić, że rodzicom w Polsce będzie się dobrze pracowało.

Matka doskonałym pracownikiem

- Na szczęście jest już coraz więcej pracodawców mocno wspierających kobiety w ich drodze do sukcesu. Wiedzą, że są dobrze zorganizowane i poukładane i niewiele trzeba wysiłku, by pomóc im w ich drodze do kariery. Trzeba edukować pracodawców, żeby rozumieli, że kobieta nie gorzej poradzi sobie w pracy, a w wielu aspektach może poradzić sobie lepiej. Jednak kobiety też muszą wierzyć, że łączenie pracy i domu się uda. Nie może być też tak, że jeśli ktoś będzie im rzucał kłody pod nogi, to przy pierwszej okazji odpuszczą. Trochę determinacji jest potrzebne - w rozmowie z PulsHR.pl z kolei wskazywała Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, prywatnie mama dwóch chłopców.

Pytana o korzyści, jakie w życiu zawodowym daje macierzyństwo, mówiła tak: - Dzieci dają szerszą perspektywę na otaczający nas świat i to, że kobieta czuje się spełniona. Menedżer mający dzieci zaczyna dostrzegać więcej, tę samą rzecz widzi w wielu innych perspektywach. Jednak czy samo posiadanie dzieci pomaga w życiu zawodowym? Tak bym nie powiedziała. Bieganie do pracy, co chwilę przerwy na karmienie piersią, wstawanie po kilku godzinach przerywanego snu. Jak ogromną determinację trzeba mieć w sobie, by to znieść? Właśnie tutaj wsparcie pracodawcy, który zdaje sobie sprawę, że dzieci mogą zachorować, że trzeba będzie z nimi wyjść do lekarza w godzinach pracy, że trzeba będzie pracować zdalnie przez tydzień czy dwa, jest bezcenne.