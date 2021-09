Pracują za darmo i mają dość. Chcą, by było jak przed pandemią

Według badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” statystyczny Polak pracuje każdego tygodnia 5,5 godziny za darmo. To wzrost aż o 2,5 godziny w ciągu zaledwie ostatniego roku.

Izolacja, brak kontaktu ze współpracownikami i praca zdalna – tak dla wielu pracowników wyglądał ostatni rok (Fot. Magnet.me/Unsplash)

Przeniesienie pracy w tryb zdalny sprawiło, że wielu pracowników musiało pogodzić swoje domowe obowiązki z wykonywaną pracą.

Ponad połowa z nas (50,5 proc.) chciałaby wrócić do systemu pracy sprzed pandemii.

Izolacja, brak kontaktu ze współpracownikami i praca zdalna – tak dla wielu pracowników wyglądał ostatni rok. Firma ADP przedstawiła w raporcie „People at Work 2021: A Global Workforce View”, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na wymiar godzin przepracowywanych przez pracowników oraz jakie zmiany w zarządzaniu firmą wprowadzili w tym czasie pracodawcy.

W dzień, w nocy i w weekend

Przeniesienie pracy w tryb zdalny sprawiło, że wielu pracowników musiało pogodzić swoje domowe obowiązki z wykonywaną pracą. Spędzanie wolnego czasu i wypełnianie roli zawodowej w jednym miejscu w znacznym stopniu zaczęło ze sobą kolidować, a wymarzony jeszcze przed pandemią home office zamiast polepszać sytuację pracowników, znacznie ją pogorszył.

Według danych z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, prawie co drugi polski pracownik (46 proc.) przyznaje, że wypracowuje nadgodziny. Aż 1/5 Polaków twierdzi, że każdego tygodnia zdarza im się pracować od 6 do 10 godzin całkowicie za darmo.

– Pandemia istotnie zaburzyła równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym wielu pracowników. Odpisywanie na maile czy odbieranie telefonów poza wyznaczonymi godzinami, a także konieczność bycia w trybie online wpłynęły na wzrost wypracowywanych nadgodzin. Ciekawym rozwiązaniem, które może ukrócić takie praktyki, może stać się proponowana przez Parlament Europejski ustawa, która gwarantuje pracownikowi prawo do bycia offline po zakończonych godzinach pracy – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Podobne wnioski płyną z badania Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu SWPS. Niemal 45 proc. badanych podzieliło się odczuciem, że w okresie pandemii ich dzień pracy był wydłużony – czasami nawet do 10-12 godzin dziennie. Z kolei co druga osoba zauważyła, że pracuje znacznie więcej niż przed pandemią. Praca pod kontrolą Niestacjonarny tryb pracy sprawił, że przełożeni coraz częściej zaczęli kontrolować swoich pracowników i analizować wyniki wykonanych przez nich zadań. Blisko połowa (44 proc.) ankietowanych w badaniu „People at Work 2021: A Global Workforce View” przyznaje, że w trakcie pandemii pracodawca bardziej niż kiedykolwiek zwracał uwagę na ich frekwencję w pracy oraz terminowość zlecanych zadań. Dodatkowo 40 proc. Polaków twierdzi, że przełożony nie daje im opcji dzielenia się pracą z innymi współpracownikami. W blisko 1/3 przypadków polscy pracownicy czują się także oceniani za stosowanie elastycznych metod pracy. Co ciekawe, aż ponad połowa Polaków (50,5 proc.) chciałaby jednak wrócić do systemu pracy sprzed pandemii. Niestacjonarny tryb pracy sprawił, że przełożeni coraz częściej zaczęli kontrolować swoich pracowników i analizować wyniki wykonanych przez nich zadań (Fot. Helena Lopes/Unsplash) Również Artur Skiba, prezes agencji Antal, podkreśla, iż w miarę upływu czasu zainteresowanie pracą wyłącznie w trybie zdalnym zmniejszyło się. Okazało się, że ludzie jednak potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i najbardziej odpowiada im hybrydowa praca. – Jest to szalenie istotne. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy są w stanie zrezygnować z wyższej pensji po to, aby móc kilka razy w tygodniu przychodzić do biura. Znamy takie przypadki wśród naszych klientów – podkreśla. Pracownicy nie są w formie Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na pogorszenie się samopoczucia pracowników,

a także spotęgowała – i tak już duży – stres. Nie spowodowało to jednak większego zainteresowania pracodawców tym obszarem. Według raportu ADP, zaledwie co drugi pracownik przyznaje, że w trakcie pandemii COVID-19 pracodawca dbał o jego dobre samopoczucie. Niepokojem napawa fakt, że według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2020 roku lekarze wystawili 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych – to o 25 proc. więcej niż w roku 2019. Duży udział w liczbie wystawionych L4 miała depresja, często spowodowana pandemią i izolacją pracowników. – Pandemia przewartościowała potrzeby pracowników oraz benefity, których oczekują od swoich przełożonych. W czasie pełnym wyzwań, wsparcie dla zatrudnionych osób powinno być jednym z najważniejszych dodatków do pracy. Trzeba zaznaczyć, że skumulowany od ponad roku stres znacznie wpływa na ich samopoczucie, a w konsekwencji także na efektywność. Warto więc, by menedżerowie zadbali nie tylko o docenianie pracowników, ale także o ich zdrowie psychiczne – kończy Anna Barbachowska. Warto również przypomnieć wyniki z badania „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19”, przeprowadzonego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, z których wynika, że aż 71 proc. badanych ma problemy ze snem, odczuwa niepokój, nadmiernie koncentruje się na sytuacji związanej z pandemią – są to objawy zaburzenia adaptacyjnego. Blisko 2/3 ankietowanych boi się o przyszłość – prawie 1/4 z nich martwi się o sytuację zawodową, finansową oraz zdrowie. Co więcej, wykonywanie codziennych zadań oraz obciążenie związane z pracą są silnymi stresorami dla blisko 70 proc. badanych. Pandemia sprzyja także przybieraniu na wadze. Z obliczeń Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW wynika, że Polacy tyją średnio pół kilograma tygodniowo. Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że od wiosny do jesieni 2020 r. 28 proc. Polek i Polaków przybrało na wadze. Problem ten najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku 20-44 lata oraz kobiet w wieku 45-64 lata. Ciekawostka – nadprogramowe kilogramy dotyczą osób lepiej wykształconych.

