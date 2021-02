Pracują, ale czy są zaangażowani w pracę? Oto jest pytanie

- Wskaźnik zaangażowania na poziomie 65 proc. to wynik pozytywny, aczkolwiek wgląd w szczegółowe dane pokazuje duże dysproporcje - aż 13 proc. respondentów osiągnęło status niezaangażowanych - mówi Magda Pietkiewicz, prezes Zmotywowani.pl (Enpulse).

Wskaźnik zaangażowania pracowników polskich firm wyniósł 65 proc. w roku 2020 - wynika z publikacji Enpulse. Wynik poprawił się o 1 punkt proc. względem roku 2019, zatem pandemia nie miała znaczącego wpływu na poziom zaangażowania. Danych nie można jednak uznać za jednoznacznie pozytywne.

O pracownikach w pełni zaangażowanych możemy mówić dopiero po przekroczeniu wskaźnika na poziomie 70 proc. Z danych Enpulse wynika, że ponad połowa respondentów w polskich firmach nie osiągnęła takiego wyniku – co oznacza, że realnie zaangażowanych w pracę było tylko 42 proc. zatrudnionych.

- Wskaźnik zaangażowania na poziomie 65 proc. to wynik pozytywny, aczkolwiek wgląd w szczegółowe dane pokazuje duże dysproporcje - aż 13 proc. respondentów osiągnęło status niezaangażowanych. Ta grupa czuje się nieszczęśliwa w pracy i może aktywnie szukać innego pracodawcy. Ważne, aby stale monitorować zaangażowanie pracowników i uważnie dopasowywać strategię HR do bieżących nastrojów - komentuje wyniki badania Magda Pietkiewicz, prezes Zmotywowani.pl (Enpulse).

W czasie pandemii eksperci stawiają sobie jednak pytanie - czy w tym trudnym okresie zwiększone zaangażowanie to bardziej efekt lojalności w stosunku do pracodawcy, czy jednak bardziej mówimy tu strachu przed utratą pracy?

- Obstawiam raczej to drugie. Jeśli firma jest i była dobrym miejscem pracy to ludzie byli zmotywowani i przed pandemią. Jeśli nastąpiła nagła zmiana zachowań pracowników - moim zdaniem w dużej mierze jest to wynikiem niepewności o przyszłość, docenienia pracy, którą się obecnie ma – wyjaśnia Bruno Żółtowski, z firmy Silleo.

Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group) zauważa, że pandemia koronawirusa jest pandemią strachu. A na to uczucie należy patrzeć dwutorowo. Z jednej strony strach krótkotrwały może mieć pozytywne skutki. Z drugiej jednak, długotrwały ma niszczący charakter. A „zarządzanie przez zastraszanie” i wykorzystywanie aktualnej, mocno stresogennej sytuacji niestety w wielu firmach się pojawia.

- Strach w ograniczonych dawkach motywuje, w nadmiernych może niszczyć. Zarówno obawa przed utratą pracy, widoczne na rynku rosnące bezrobocie jak i poczucie wspólnej walki motywują do większego zaangażowania. Jednak motywowanie przez strach to nie jest to sposób - mówiąc obrazowo - by przebiec maraton. Jest to jednak sposób, by biec krótkie dystanse. Długotrwały stres zwykle kończy się szeregiem chorób i nieobecnościami w pracy, a więc kosztami dla firmy – podkreśla.

Kultura zaufania

Pracy zdalnej sprzyja z pewnością zaufanie pracodawcy do pracowników w kwestii zaangażowania w obowiązki. Jak wynika z badania agencji Antal, ten aspekt ocenia bardzo dobrze 43 proc. respondentów, a dobrze przez 40 proc. ankietowanych.

Patryk Wójcik, psycholog, autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować" potwierdza, że podstawą takiej formy pracy jest obopólne zaufanie.

- Nie wyobrażam sobie, że firmy, które zdecydują się na ten model, będą instalować kontrolujące oprogramowania, czy też wydzwaniać do pracownika, żeby sprawdzić, co w danej chwili robi. Nie tędy droga - mówi Wójcik w rozmowie z PulsHR.pl. - Pamiętajmy, że każdy system można oszukać, a nadmierna kontrola zdemotywuje zespół. Podobne działanie to także najszybsza droga do budowy złych nawyków w modelu pracy zdalnej. Do tego zdecydowanie nie zachęcam. Pracodawcy, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, muszą zaufać pracownikom i sprawić, by oni zaufali im. Potrzebne jest działanie partnerskie, bez tego nie będzie efektywności - dodaje.

*W badaniu Enpulse udział wzięło 6436 pracowników polskich firm.