Pracowniku, oddaj biurko. Nadszedł czas na ustępstwa

Ze zrealizowanego na początku marca 2022 roku badania Pracuj.pl wynika, że blisko 60 proc. polskich pracowników chce pracować hybrydowo. Coś, co jeszcze dwa lata przed badaniem było trudne do wyobrażenia, stało się faktem. Praca zdalna do marca 2020 roku była benefitem, i to dalekim od współczesnych wyobrażeń.

Pandemia, początkowe przymusowe zamknięcie w domach i kolejne fale epidemii sprawiły, że pracownicy bardzo się polubili z pracą zdalną. Do tego stopnia, że jej możliwość w wielu przypadkach decyduje o pozostaniu w danej firmie.

– Na początku 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, jako firma przewidywaliśmy, że praca zdalna, współdzielenie biurek zaczną funkcjonować w naszym kraju. Zakładaliśmy jednak, że będzie to rok 2030. Okazało się, że czasu na wprowadzenie zmian mamy zdecydowanie mniej – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Jakub Zieliński, head od workplace strategy w JLL.

Pandemia wywróciła dotychczasowe modele pracy do góry nogami. W 2022 roku to praca hybrydowa jest modelem najbardziej pożądanym przez pracowników. Pracodawcy dostrzegają potrzebę zmian, decydują się na dzielenie tygodnia pracy na pracę stacjonarną i zdalną. Jednak stworzenie nowych modeli pracy w danej firmie nie powinno odbywać się bez udziału pracowników.

– To jest najważniejsze. Nie możemy przygotowywać niespodzianek dla pracowników, nie możemy robić im prezentów, bo one mogą okazać się nietrafione. To co my robimy, to badania i weryfikacja potrzeb pracowników. Patrzymy, po co potrzebują biura, w jakim stylu to zrobić, jak zgrać wszystkie czynniki, by były one odpowiednie dla strategii biznesowej firmy. Gdy odpowiemy sobie na wszystkie pytania, będziemy wiedzieli, po co jest nam to biuro, jak ono ma wyglądać – dodaje.

Kwestia „wyglądu biura” będzie niezwykle istotna. To, że przestrzeń biurowa się zmieni, wiemy od dawna.

– Nowe biura będą wyglądały inaczej. To, jak bardzo się zmienią, zależeć będzie od organizacji – wyjaśnia Zieliński. Punktem łączącym wszystkie organizacje jest elastyczność. Nie tylko samych firm, ale także pracowników. Wielu bowiem powinno przyzwyczaić się do myśli o „stracie” swojego biurka.

Temat przyszłości biur po pandemii COVID-19 omówiony został w szeregach raportów, rozmów z architektami czy projektantami wnętrz. W każdej wypowiedzi pojawiają się słowa elastyczność, wielofunkcyjność, modułowość i bezpieczeństwo.

Pandemia i obostrzenia sanitarne wprowadzone na wiele miesięcy pokazały bowiem, że współczesne biuro powinno być przede wszystkim przestrzenią łatwą do przebudowy (czy to przy użyciu mebli modułowych i mobilnych, czy różnego typu ścianek). Będzie to także przestrzeń do tworzenia tymczasowych miejsc pracy dla pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki tylko w niektóre dni, współdzielonych miejsc pracy (tzw. hot desków) i miejsc do pracy na chwilę, przeznaczonych na krótkie spotkanie czy szybką wymianę informacji.

Pytanie, czy pracownicy łatwo zaakceptują fakt utraty „swojego” biurka na rzecz biurka współdzielonego.

– Jeżeli pracownicy chcą, by praca hybrydowa zagościła na dobre, to musimy mówić o zasadzie win-win. Musimy oddać biurka, by móc zyskać coś innego. Nie wyobrażam sobie – mówiąc np. o firmach zatrudniających 3 tysiące osób – że każda po wdrożeniu pracy hybrydowej ma 3 tysiące biurek, a do pracy stacjonarnej przychodzi np. 15 proc. załogi. To będzie morze pustej przestrzeni, co nie będzie ani ekologiczne, ani ekonomiczne – dodaje Jakub Zieliński.