Pracowników i pracodawców dzieli coraz więcej. Takiej różnicy jeszcze nie było

W rzeczywistości która wyłania się z post-pandemicznego świata różnice pomiędzy pracodawcami i pracownikami pogłębiły się do poziomów niespotykanych wcześniej. Chodzi o kluczowe kwestie takie jak elastyczność zatrudnienia, kultura pracy i efektywność.

Autor: jk

• 4 paź 2021 10:19





Pracownicy i pracodawcy wychodzą z pandemii z rozbieżnymi oczekiwaniami (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Pracownicy i pracodawcy wychodzą z pandemii z rozbieżnymi oczekiwaniami.

35 proc. pracodawców chce, by pracownicy w pełni wrócili do biura, podczas gdy 88 proc. pracowników żąda elastycznego zatrudnienia - wynika z "EY Work Reimagined Employer Survey 2021".

Pracodawcy i pracownicy mają odmienne spostrzeżenia również w kwestii kultury pracy i produktywności.

Jak wynika z badania "EY Work Reimagined Employer Survey 2021", 84 proc. pracodawców rozumie, że pracownicy potrzebują elastycznej pracy. Równolegle, 35 proc. firm chce, by wszyscy pracownicy w ich firmie wrócili do biura wraz z końcem pandemii. Dla porównania, 88 proc. pracowników będzie się zdecydowanie domagać elastyczności w zakresie czasu i miejsca pracy.

- Pracownicy dobitnie przekazali swoim pracodawcom, że oczekują elastyczności również wtedy, gdy wygasną pandemiczne ograniczenia. To rodzi ogromny dylemat wśród pracodawców, którzy z jednej strony muszą coraz mocniej walczyć o utrzymanie kluczowych pracowników, z drugiej – coraz wyraźniej widzą, że praca zdalna może powodować brak pełnej integracji zespołów, zwiększać rotację, ograniczać kreatywność. Napięcie pomiędzy oczekiwaniami pracowników a potrzebami pracodawców jest w niektórych branżach i firmach tak silne, że hamuje ich wzrost. To wymaga dużego wyczucia od menedżerów firm wracających do postcovidowej normalności - mówi Artur Miernik, partner EY, lider praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Napięcia na wielu poziomach

Różnice pomiędzy oczekiwaniami pracowników i pracodawców pojawiają się na wielu poziomach badanych przez EY. 51 proc. pracodawców wskazało, że chce ograniczyć podróże służbowe w post-pandemicznej erze, podczas gdy 66 proc. pracowników chce powrócić do dotychczasowego poziomu podróży służbowych.

Pracodawcy i pracownicy mają odmienne spostrzeżenia również w kwestii kultury pracy i produktywności. 72 proc. ankietowanych pracodawców odpowiedziało, że kultura pracy poprawiła się od początku pandemii, ten wskaźnik wśród pracowników wynosi 48 proc.

82 proc. pracodawców uważa, że produktywność można mierzyć niezależnie od miejsca pracy, wśród pracowników odsetek ten wynosi 67 proc.

Miejsce pracy po pandemii

Z badania EY wynika, że jedynie 15 proc. pracodawców podjęło zdecydowana działania, by zorganizować system pracy w post-pandemicznym świecie; 25 proc. ogłosiło już takie plany pracownikom, a kolejne 24 proc. ma plan którego jeszcze nie ogłosiło.

17 proc. pracodawców czeka z decyzjami odnośnie organizacji miejsca pracy po pandemii. Poziom zaawansowania prac w dużej mierze odzwierciedla etap walki z koronawirusem, na jakim znajduje się dany kraj. Praca zdalna Pracodawcy, którzy wzięli udział w badaniu, wskazali na szereg ryzyk stojących przed ich organizacją w związku z upowszechnieniem pracy zdalnej. 45 proc. uważa, że jednym z głównych problemów będzie umożliwienie pracownikom pracy na równych zasadach w obliczu faktu, że część z nich musi pracować w miejscu pracy lub w ściśle określonych godzinach. Główną obawą 43 proc. z nich jest utrzymanie kluczowych pracowników i utrzymanie elastycznych form zatrudnienia. 40 proc. uważa, że praca hybrydowa stanowi ryzyko dla kultury organizacyjnej, kreatywności i współpracy. Pracodawcy chcą również zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce pracy. 43 proc. respondentów badania EY oczekuje, że pracownicy będą w pełni zaszczepieni zanim wrócą do biura. Źródło: EY Jak zachęcić do powrotów Nie wszyscy pracownicy chcą wrócić do pracy w biurze. Jak ich do tego zachęcić? Zdaniem Piotra Gąsiorowskiego z Instytutu Przywództwa potrzeba przede wszystkim empatii ze strony zrządzających zespołami. Najgorszym rozwiązaniem jest natomiast „terapia szokowa”. - Dobry lider prowadzący swój zespół musi wykazywać się dużą empatią w tym szczególnym czasie. Nie ma jednego przepisu na powrót do trybu pracy sprzed pandemii, wszystko zależy od poszczególnych warunków danej organizacji. Zmiany wprowadzane na siłę, z pozycji przełożonego, nie przyniosą dobrych rezultatów, dlatego konieczna jest odpowiednia postawa osób odpowiedzialnych za pracę zespołów - wyjaśnia Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa. Stworzenie dobrej ścieżki powrotu jest o tyle istotne, że pracownicy przez ostatnich kilkanaście miesięcy zdążyli przyzwyczaić się do warunków pracy z domu. A jak pokazują badania, średni czas potrzebny do zmiany przyzwyczajenia wynosi 66 dni. Jest on jednak bardzo różny dla poszczególnych osób, wynosząc od 18 do 254 dni. *Badanie 2021 EY Work Reimagined Employer Survey było przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2021 r. na próbie 1,083 top menedżerów w firmach funkcjonujących w dziewięciu krajach i działających w 25 branżach zatrudniających od 500 do 15 tys. pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.