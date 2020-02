Pracownik ze stali - robot do zaprawiania nasion

Jak mówi rolnik, najgorszą pracą na linii jest układanie worków na paletach. (fot. pixabay)

Układanie worków na paletach to naprawdę męcząca i ciężka praca. Nawet wysokie zarobki na tym stanowisku nie przyczyniają się do wzrostu chętnych do objęcia tego stanowiska pracy. Skoro więc nie ma chętnych ludzi, to może by zatrudnić robota, który po prostu lubi tę robotę?