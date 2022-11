Pracownik zaangażowany, ale niezmotywowany. Coś złego dzieje się w polskich firmach

Wyzwanie niedostatecznego zaangażowania Polaków ma jednak dłuższą historię, niż wspomniany termin. Według badań Kincentric już w minionych latach około 1/4 pracowników w Polsce deklarowała niezaangażowanie w realizację swoich obowiązków zawodowych, a tylko połowa deklarowała się jako realizująca je z dużym skupieniem. Takie postawy mogą mieć duży wpływ na efektywność organizacji i dobrostan zespołu. To niepokojące szczególnie w obliczu mobilizacji, jakiej wymaga adresowanie wyzwań generowanych przez spowolnienie wzrostu gospodarczego.

W wielu źródłach na różne sposoby odmieniany jest anglojęzyczny termin quiet quitting (cicha rezygnacja). Oznacza on zmianę podejścia do pracy, zgodnie z którym pracownik rezygnuje z ambicji wykraczających poza podstawowe obowiązki. W praktyce przejawia się to m.in. brakiem angażowania się w nowe zadania i pracę w nadgodzinach czy na obniżeniu ambicji dotyczących awansu zawodowego, co ma pozwalać m.in. zyskać większy balans między pracą, a życiem osobistym.

Według najnowszego badania Pracuj.pl, model klasycznego „pełnego etatu” pozostaje najbardziej popularnym wymiarem realizacji obowiązków zawodowych. Średnio 8 godzin dziennie pracuje 54 proc. badanych pracujących Polaków. Wśród grup wiekowych na tle innych wyróżniają się najmłodsi respondenci, którzy najrzadziej poświęcają czas na zadania w tym wymiarze (44 proc.), w pozostałych grupach wyniki różniły się nieznacznie.

Czytaj też: Kandydaci mają dość niekompetencji rekruterów, więc wpadli na kontrowersyjny pomysł

Badanie wskazuje, że krócej, niż wspomniane 8 godzin pracuje nieco mniej niż co czwarty respondent (23 proc.). Identyczny wynik dotyczył osób wykonujących pracę dziennie 9 godzin lub dłużej (23 proc.). W tej drugiej grupie widoczna jest nieco większa reprezentacja osób w wieku 35-54 lat (25 proc.), a mniejsza – z najmłodszych i najwyższych grup wiekowych.

Warto zauważyć, że narażenie przepracowaniem ze względu na wymiar pracy wyraźnie częściej dostrzegalne jest wśród mężczyzn. Poświęcanie ponad ośmiu godzin na pracę dziennie deklaruje 29 proc. badanych panów i 19 proc. pań.

Średnio 8 godzin dziennie pracuje 54 proc. badanych Polaków posiadających zatrudnienie (fot. Jason Goodman/Unsplash)

Zaangażowani, ale nie zawsze elastyczni

Badanie Pracuj.pl zdaje się potwierdzać opinię o zaangażowaniu Polaków w wykonywane obowiązki. Deklaruje je w swojej codziennej pracy blisko 8 na 10 respondentów posiadających zatrudnienie. W wykonywanie zadań angażują się nieco częściej kobiety (83 proc.) niż mężczyźni (76 proc.). Różnica widoczna jest także między pracownikami biurowymi (82 proc.) oraz fizycznymi (75 proc.).

Jednocześnie jednak znacząca część badanych nie chce wykraczać w swoim miejscu zatrudnienia poza sztywnie wyznaczone ramy współpracy. Ponad co trzeci respondent (37 proc.) przyznaje, że w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach, starając się unikać dodatkowych zadań. Ten wynik wskazuje, że przynajmniej część respondentów chce wykonywać swoje podstawowe zadania z zaangażowaniem, ale nie chce podchodzić do zadań z elastycznością i gotowością na zmiany.

- Z badania Pracuj.pl wyłania się pewien charakterystyczny sposób postrzegania wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek osób deklarujących zaangażowanie w pracy wskazuje, że postrzegamy siebie zazwyczaj jako rzetelnych specjalistów. Jednocześnie jednak dla części z nas nie łączy się to z gotowością na realizację dodatkowych zadań, wykraczania poza sztywne ramy codziennego, znanego sobie grafiku. To kolejna odsłona zmian w podejściu do pracy, zgodnie z którymi pracownicy coraz częściej chcą wykonywać dobrze swoje obowiązki, ale nie zapominając o balansie między życiem zawodowym, a osobistym – komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Należy zauważyć, że niechęć do wykonywania zadań poza ustaloną listą częściej wykazują pracownicy fizyczni (48 proc.) niż biurowi (34 proc.). Może to wynikać ze specyfiki pracy obu grup, zwłaszcza stereotypowych doświadczeń tzw. blue collars i postrzegania tej grupy jako nieco bardziej narażonej na nieuczciwe zachowania niektórych pracodawców.

Zaangażowanie nie zawsze się opłaca

Stosunkowo pozytywny obraz zaangażowania Polaków w wykonywane obowiązki zakłócają pesymistyczne dane dotyczące poczucia sensu przyjmowania takiej postawy. Nieco mniej niż 4 na 10 Polaków badanych przez Pracuj.pl twierdzi bowiem, że w ich miejscu zatrudnienia ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę opłaca się pracownikowi.

Innymi słowy: duży odsetek osób przykładających się do obowiązków zawodowych nie jest w pełni przekonany co do realnego wpływu takiej postawy na realny zysk pracownika. Eksperci podkreślają, że taki wynik może w dłuższej perspektywie wpływać negatywnie na zadowolenie z pracy, a nawet motywować do zmiany miejsca zatrudnienia.

- Wyniki badania stanowią przestrogę dla wielu pracodawców. Przyjmując pewne uproszczenie badanie może wskazywać, że w ich firmach 4 na 10 osób nie widzi głębszej korzyści z dawania z siebie zawodowo jak najwięcej. Innymi słowy to grupa osób, których potrzeby nie zostały prawdopodobnie odpowiednio zaadresowane przez firmowe strategie rozwoju karier, szkolenia, premiowania czy wynagradzania - komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

- Pracownik, który nie widzi własnej korzyści w angażowaniu się w codzienne obowiązki, jest zdecydowanie mocniej narażony na wypalenie, niechęć wobec pracy, a w dłuższej perspektywie – na odejście z firmy. Zwłaszcza dziś, w dobie rosnących na rynku pracy napięć wywoływanych przez sytuację gospodarczą, takie osoby trzeba traktować ze szczególną troską. Ich odpowiedzi są wskazówką, że programy rozwojowe i motywacyjne w wielu miejscach wciąż funkcjonują niedostatecznie skutecznie - dodaje.

Duży odsetek osób przykładających się do obowiązków zawodowych nie jest w pełni przekonany co do realnego wpływu takiej postawy na realny zysk pracownika (Fot. Israel Andrade/Unsplash)

Przeczytaj: Mobbingowani pracownicy muszą pokonać dwóch przeciwników. Mobbera i polskie prawo

Docenianie może zwiększać zaangażowanie

Liczne badania rynku pracy pokazują, że wynagrodzenia pozostają na czele najważniejszych czynników dających Polakom zadowolenie z pracy. Jednak zbyt rzadko dostrzegany jest wpływ na przywiązanie do pracodawcy, poczucia bycia docenionym.

Z badania Pracuj.pl wynika, że takie uczucie w swoim obecnym miejscu zatrudnienia deklaruje mniej, niż połowa zatrudnionych (48 proc.). Nieco więcej osób (53 proc.) deklaruje, że docenienie wykonywanych obowiązków służbowych odczuwa ze strony swojego najbliższego otoczenia, m.in. rodziny i znajomych.

Tymczasem wyniki badania wskazują, że ta kwestia realnie wpływa na decyzje rekrutacyjne Polaków. Więcej niż co czwarty respondent (27 proc.) szukający aktywnie pracy robi to właśnie ze względu na poczucie niedocenienia w obecnym miejscu zatrudnienia. Z drugiej strony, przybliżony odsetek badanych (24 proc.) pozostających u obecnego pracodawcy robi to właśnie ze względu na poczucie docenienia.

Rozmowa z szefem ważna dla pracowników

Innym elementem budowania zaangażowania pracowników jest regularne udzielanie im informacji zwrotnej na temat ich działań i wyników. Pracownik, otrzymując czas i uwagę przełożonego, niejednokrotnie wykazuje się większym zaangażowaniem i może chcieć pozostać w firmie na dłużej. Dzięki informacji zwrotnej może rozwijać karierę, doskonalić umiejętności oraz budować partnerskie relacje, które mają wpływ na ogólny dobrostan i zaangażowanie. Udzielanie podwładnym konstruktywnej i wyczerpującej informacji na temat ich postępów jest jednak zadaniem, które wielu menedżerów realizuje nieregularnie.

Powinni o tym pamiętać pracodawcy. Jednak bardzo często nie pamiętają. Z najnowszego badania Hays Poland wynika, że zaledwie 42 proc. specjalistów otrzymuje regularny feedback od szefa. 55 proc. ankietowanych może na niego liczyć rzadziej niż raz w miesiącu.

- Prawdziwy lider powinien wiedzieć, że jakość i częstotliwość informacji zwrotnej mają wpływ na dalsze postępy pracownika i jego rozwój w strukturze firmy. Co więcej, szczera i regularna komunikacja jest kluczowa w skutecznej współpracy i utrzymywaniu partnerskich relacji. Może również zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień w zespole. Warto o niej pamiętać bez względu na rolę czy staż pracownika - dodaje Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl