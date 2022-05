Pracownik w delegacji, firma w niebezpieczeństwie

Po pandemicznym zamrożeniu wróciły wyjazdy służbowe, coraz popularniejsze jest łączenie pracy i wypoczynku. Praca zdalna, szczególnie za granicą, to jednak wzrost ryzyka cyberataku i wycieku poufnych informacji.

Upowszechniona w trakcie pandemii praca zdalna postawiła akcent na cyberbezpieczeństwo. Temat jest tym ważniejszy aktualnie, gdy powracają nie tylko wyjazdy służbowe (czyli praca np. z hoteli), ale coraz popularniejsze stają się wyjazdy typu bleisure (delegacja, najczęściej zagraniczna, przedłużona o kilka dni urlopu) oraz workation (praca w atrakcyjnym turystycznie miejscu przez dłuższy czas). Tego typu podróże, choć zdaniem ekspertów dobrze wpływają na efektywność oraz morale pracowników, stwarzają dodatkowe zagrożenie cyberatakiem i utratą poufnych danych.

Pracownicy podczas podróży stają w obliczu wyjątkowego zestawu zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem – znajdują się w nieznanym miejscu bez wsparcia infrastruktury firmy.

Według IBM Security cyberataki w samym USA spowodowały straty w wysokości 6 bilionów dolarów. W Polsce podczas pandemii aż 55 proc. firm oceniało, że wzrosło ryzyko wystąpienia cyberataków. Co więcej, aż 64 proc. firm odnotowało przynajmniej jeden taki incydent w 2020 r. Tymczasem w trakcie wyjazdów służbowych zagrożenie atakiem i utratą poufnych danych jest wyższe.

– Najsłabszym ogniwem są niestety sami pracownicy. Jeżeli nie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, to poufne dane firmy dalej mogą wyciec – wyjaśnia Paweł Niemyt, product and business manager w Altkom Akademia.

Pracownicy szczególnie narażeni są na ataki cybernetyczne w sytuacjach, gdy korzystają z hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych lub z publicznych ładowarek USB, które mogą pobierać i uruchamiać złośliwe oprogramowanie oraz podsłuchiwanie. Hakerzy mogą następnie szpiegować i uzyskiwać dostęp do poufnych informacji.

Dlatego ważne jest, aby pracodawca zaangażował działy IT, które mogą pomóc i przeszkolić osoby podróżujące służbowo, jak skutecznie chronić poufne dane firmy.

Dobre praktyki

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia zagrożenia wycieku danych jest korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w czasie pracy zdalnej.

- Trzeba jednak pamiętać, że używanie VPN-u powinno być częścią precyzyjnej polityki cyberbezpieczeństwa - podkreśla Paweł Niemyt.

Jak pokazują badania, pracownicy w delegacji popełniają wiele, krytycznych błędów. Logują się do firmowych narzędzi z publicznie dostępnego komputera lub nie używają VPN-u, kiedy mają problem z połączeniem internetowym.

Jak podkreślają specjaliści, żeby dane firmowe były bezpieczne, pracownicy powinni pamiętać o:

- uważnym korzystaniu z urządzeń osobistych – na przykład stosowaniu ochraniaczy na ekran uniemożliwiających odczytanie danych czy haseł osobie siedzącej z boku;

- upewnieniu się, że urządzenia są zablokowane i chronione hasłem, nawet w przypadku prostych urządzeń pamięci masowej, takich jak pendrive'y;

- szyfrowaniu plików;

- przechowywaniu danych w chmurze;

- regularnej aktualizacji oprogramowania na wszystkich urządzeniach mobilnych;

- aktualizowaniu urządzeń po podróży zagranicznej;

- obowiązkowym niszczeniu wszystkich poufnych dokumentów.

- Trzeba pamiętać, że pracownik w czasie wyjazdu służbowego jest również bardziej narażony na kradzież lub zagubienie sprzętu. Trzeba uczulić wyjeżdżających, by nigdy nie pozostawiali komputera czy komórki bez opieki – podkreśla Paweł Niemyt. - Jasna procedura to szybszy czas reakcji i możliwość ograniczenia szkód wywołanych potencjalnym włamaniem do firmowej sieci.