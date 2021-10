Pracownik tego nie wie, dopóki nie zatrudnia ludzi. "Dość przerażający" moment

Sytuacja ekonomiczna, społeczna i mentalna kobiet w czasie pandemii i w czasach postcovidowych, kluczowe kompetencje - to jedne z wielu wątków poruszonych przez zaproszone uczestniczki podczas debaty "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji "Przywództwo 5.0 – kluczowe kompetencje liderek przyszłości", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pod koniec ubiegłego roku Forbes Women podniósł temat luki płacowej. Opublikował wyniki badań, z których nie płynie optymistyczny dla kobiet przekaz. Panie wykonujące tę samą pracę, co mężczyźni dostają wynagrodzenie o 20 proc. niższe.

- Kiedy jest się pracownikiem, to się nie wie, czy istnieje gender pay gap, dostrzega się to w momencie, kiedy zaczyna się zatrudniać. Dla mnie był to moment dość przerażający, bo okazało się, że kobiety posiadające takie same kompetencje jak mężczyźni mają zupełnie inne oczekiwania finansowe. Zaczęłam zastanawiam się, czemu tak jest - mówi Dorota Natalia Haller, CMO Huawei Consumer Business Group.

Jak dodaje, powołując się na badania Fundacji Sukces Pisany Szminką, kobiety mają niższą samoocenę. W momencie kiedy spełniają 8 na 10 kompetencji, to zazwyczaj długo się zastanawiają, czy wystartować w rekrutacji i najczęściej tego nie robią, a mężczyźni mając 5-6 kompetencji, składają CV, bo zakładają, że podszkolą się w pracy i wtedy je zdobędą.

- To pokazuje, że gender pay gap istnieje, bo my na to pozwalamy. Drogie panie, walczmy z luką płacową, nie pozwalajmy, by występowała, to dyskryminacja - podsumowuje Dorota Natalia Haller.

Ile zarabia współpracownik

Jednym z elementów, jakie mają ograniczyć lukę płacową, są zapisane w Polskim Ładzie rozwiązania. Zakładają one m.in., że duże firmy będą zobligowane do przekazania pracownikowi na jego życzenie informacji o wysokości wynagrodzenia współpracowników.

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej pytana o ocenę tej propozycji, przyznaje, że nie jest ona prosta.

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej (fot. PTWP)

- Znam problem gender pay gap, ale on nie istnieje w firmie, w której pracuję. W Lux Medzie 75 proc. to kobiety zajmujące stanowiska średniego szczebla, a 45 proc. to executive team. My wynagrodzenia odnosimy do mediany rynkowej, płeć nas nie interesuje. Natomiast nie wiem, czy wiedza na temat pensji kolegi z pracy jest taka dobra. Wynagrodzenie na tym samym stanowisku może się różnić, bo każdy pracownik może mieć inne doświadczenie, wiedzę, umiejętność, osiągać inne wyniki. A czasem kilka złotych może budzić ogromne emocje. Jestem za transparentnością, ale rozumianą w taki sposób, by pokazać, jak wyglądają widełki na danych stanowiskach i porównywaniu tych kwot z tym, co oferuje rynek. To trzeba pokazywać, bo pracownik wie, jaka jest średnia na danym stanowisku - wyjaśnia prezes Lux Medu.

Z kolei Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska, przypomina, że propozycje zawarte w Polskim Ładzie to część działań Unii Europejskiej, która przyjęła kilka miesięcy temu dyrektywę w sprawie walki z luką płacową.

Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska (fot. PTWP)

- U nas to delikatna zmiana. UE przewiduje nawet finansowe kary dla firm, które mają lukę płacową. Unijne przepisy mówią o tym, że dodając ogłoszenie na dane stanowisko, trzeba będzie określić widełki płacowe. A to się u nas nie dzieje - wymienia.

Zaznacza też, że te rozwiązania mają służyć nie tylko wzmocnieniu wynagrodzeń Polek, ale też zabezpieczeniu kobiet na dalszą część życia, czyli czas emerytury, kiedy zdolność do pracy jest już niska.

- To niezmiernie ważne, to jeden z największych problemów do rozwiązania, a to, co się dzieje, to najlepszy krok w kierunku zlikwidowania dyskryminacji kobiet - uważa Sylwia Bilska.

Otwarty dialog

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej banku BNP Paribas przypomina, że są standardy dotyczące ujawniania informacji niefinansowych i najlepszych praktyk giełdowych w Europie i Unii Europejskiej.

- Przykładowo, londyńska giełda papierów wartościowych od dawna ma publicznie dostępną informację o gender pay gap w spółkach, które są na niej notowane. Okazuje się, że luka płacowa w nich występuje - przyznaje przewodnicząca Rady Nadzorczej w Banku BNP Paribas.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej banku BNP Paribas (fot. PTWP)

Mówiąc z kolei o sposobach walki z nią, wskazuje na transparentność i otwarty dialog z pracownikami na temat tego, co zarząd chciałby chciałby zrobić w kierunku jej zlikwidowania.

- Jest wiele elementów wpływających na wysokość wynagrodzenia. Czasami jest ogromna konkurencja, pracownicy mogą być bardziej zdesperowani w poszukiwaniu pracy. W efekcie, w punkcie startowym mogą występować różnice. W przypadku kobiet występuje potem przerwa na urlop macierzyński, wyskoczenie z trajektorii dochodzenia do wyższych stanowisk. Ale otwarty dialog na temat polityki firmy jest korzystny - podsumowuje Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

Przywództwo kobiet

Elizabeth Filippouli, założycielka i prezes Global Thinkers Forum, autorka książki "From Women to the World", w której zebrała historie kobiet z 90 krajów świata, podkreśla, że każda kobieta powinna mieć czelność i odwagę, by stać się liderką, bo każda z nas może nią być.

- W ciągu ostatnich 20 lat pracowałam z niesamowitymi kobietami z całego świata. Dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami, opowiadałyśmy o osiągnięciach i porażkach. Ale nie zapytano ich nigdy, jak wyglądała droga do miejsca, w którym obecnie się znajdują. W swoich listach zaprosiłam je do tego, żeby powiedziały szczerze o swojej drodze. Tak się uczymy same od siebie, możemy się inspirować i zachęcać do wprowadzania zmian - dodaje.

Elizabeth Filippouli, założycielka i prezes Global Thinkers Forum (fot. PTWP)

Odnosząc się do przywództwa kobiet, podaje przykład Jacindy Arden, premier Nowej Zelandii.

- Reprezentowany przez nią styl przywódczy jest bardziej otwarty, obejmuje również obawy, troski ludzi, zachęca do współpracy. Nie chce ignorować tutaj tego, że wielu przywódców na świecie potrafi okazywać empatię, ale chce powiedzieć, że powinniśmy wyodrębnić styl przywództwa kobiecego, który ma bardziej ludzką twarz, który wykazuje więcej empatii, jednocześnie nie możemy nie zauważać, że wielu mężczyzn również świetnie zarządza - wskazuje autorka książki "From Women to the World".

Kompetencje nie mają płci

- Mam nadzieje, że nie będzie czegoś takiego jak female leadership, a good leadership. O to powinniśmy walczyć - mówi z kolei Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes THINKTANKu, adiunkt Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jak dodaje, przywództwo, które działa, to osoby – bez względu na płeć – które mają w sobie cechy klasycznie przypisywane obu płciom.

Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes THINKTANKu, adiunkt Akademii Finansów i Biznesu Vistula (fot. PTWP)

- Dzisiaj cechy kobiece i męskie się zatarły. Zyskują mężczyźni, którzy mają cechy nazywane kobiecymi, czyli empatię, współczucie. Kobiety mogą zyskać, kiedy wezmą więcej z klasycznie męskich cech, czyli będą potrafiły rywalizować czy szybko będą podejmowały decyzje. Taka mieszkanka jest najlepsza - podkreśla Małgorzata Bonikowska.

Także prezes Anwilu Agnieszka Żyro podkreśla, że kompetencje nie mają płci.

- Kiedy objęłam stanowisko prezesa Anwilu, na jednym ze spotkań podeszła do mnie koleżanka z pracy i zadała mi takie pytanie: „Skoro kobieta została prezesem spółki chemicznej, to należy rozumieć, że kobiety będą częściej awansowały?”. Odpowiedź na nie mogła być tylko jedna, kompetencje nie mają płci – opowiada Agnieszka Żyro.

Agnieszka Żyro, prezes Anwilu (fot. PTWP)

Prezes spółki chemicznej podkreśla, że kompetencje i cechy, które są na wagę złota, to lojalność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność słuchania, szacunek do siebie nawzajem.

- Niestety, trzeba uczciwie powiedzieć, że brakuje nam tego. Dlatego powinniśmy budować wizerunek lidera nastawionego na relacje, empatycznego i umiejącego słuchać swoich pracowników – podkreśla prezes Anwilu. – Bo każdy z nas jest inny, za każdym z nas stoi inna historia, nieraz problematyczna. Do mnie często przychodzą pracownicy i opowiadają o swoich problemach, dlatego powinniśmy dążyć do przywództwa opartego na szacunku - przyznaje.

Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członkini The Alliance of Her Advisory Board. (fot. PTWP)

Debatę poprowadziła Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członkini The Alliance of Her Advisory Board.