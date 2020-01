Pracownicy żądni wiedzy o finansach firmy

53 proc. pytanych pracowników zaznaczało odpowiedź, że są "bardzo zainteresowani" takimi informacjami. Nie miało dla nich znaczenia, czy wyniki są dobre, czy złe. Dominowała wśród nich po prostu ciekawość.

W tym samym badaniu pytano także dyrektorów finansowych, czy informują o tym zatrudnionych. 82 proc. z nich twierdziło, że firmy w jakich prowadzą finanse wypełniają takie zobowiązanie i informują o sytuacji z pieniędzmi przedsiębiorstwa. Co ważne połowa pytanych dyrektorów stwierdziła, że informacje tego typu są dostępne dla wszystkich pracowników. Najbardziej transparentne były firmy, które zatrudniają ponad 1000 osób.

87 proc. dyrektorów finansowych w amerykańskich firmach prywatnych daje dostęp do danych finansowych rocznych i kwartalnych wyselekcjonowanej części kadr. Warto wiedzieć, że przed 4 laty ten odsetek był niższy o 31 proc.

Jak zauważył w komentarzu do wyników badania Jason Flanders z Robert Half Management Resources, dostęp do takich danych dla biznesu potrafi zbudować większe zaangażowanie pracowników, poprawi ich morale (oczywiście najbardziej w sytuacji dobrych wyników finansowych), motywuje też do rozwiązywania problemów.

Zauważa także, że gdy informacja nie jest dana pracownikom z wnętrza, najprawdopodobniej znajdą do niej dostęp innym kanałem komunikacji. Będą przywiązywać wagę do plotek i spekulacji. Taki scenariusz nie jest optymalny.

