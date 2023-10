Pracownicy w pułapce czasu. Niska efektywność nie bierze się z niczego

Ponad 70 proc. pracowników odczuwa presję wykonywania kilku czynności jednocześnie. Tymczasem naukowcy dowodzą, że wielozadaniowość może wręcz prowadzić do wypalenia zawodowego. Aby go uniknąć, konieczne jest dobre zarządzanie czasem.

Z pomocą może przyjść matryca Eisenhowera (znana także jako macierz lub kwadrat Eisenhowera). To jedna z popularniejszych koncepcji świadomego zarządzania sobą w czasie. Służy do analizy i oceny własnych działań w kontekście produktywności. Jest to również narzędzie do planowania i ustalania priorytetów z punktu widzenia ich ważności i pilności.

Redukcja stresu, większa produktywność, satysfakcja z efektów i lepsze postrzeganie siebie to tylko kilka z korzyści, które niesie ze sobą umiejętność zarządzania czasem. W dobie pracy hybrydowej, wirtualnych spotkań i niełatwego godzenia sfery prywatnej z zawodową, planowanie stało się jeszcze większym wyzwaniem. Według badań Asany ponad 70 proc. pracujących odczuwa presję wielozadaniowości, a to z kolei może prowadzić do szybkiego wypalenia zawodowego.

- Pomaga ona w określeniu priorytetów, ułatwia organizację dnia. Na obszary matrycy składają się następujące pozycje: zadania ważne i pilne - wymagają twojego natychmiastowego działania; ważne i niepilne - możesz je wykonać w drugiej kolejności; nieważne i pilne - możesz je delegować kompetentnej osobie z twojego otoczenia; zadania nieważne i niepilne - najczęściej są przyjemne, ale zabierają twój cenny czas - mówi w rozmowie z PulsHR.pl coach Katarzyna Majchrzak z firmy ASFmind.

Umiejętność dobrej organizacji pracy to nie jest tworzenie niekończącej się listy zadań

Harvard Business Review definiuje zarządzanie czasem jako proces podejmowania decyzji, wymagający rozwinięcia konkretnych umiejętności: świadomości (awareness), organizacji (arrangement) i adaptacji (adaptation). Wdrożenie ich w życie wymaga zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i regularnej weryfikacji.

- Wszystkie te trzy elementy są ważne. Punktem wyjścia jest analiza produktywności, przyzwyczajeń, sposobu wydatkowania energii i czasu poświęcanego na pracę. Pomocne może być traktowanie tego ostatniego w kategoriach ekonomicznych. Porównanie go do budżetu pomaga planować i monitorować czas na bieżąco, a także uwzględnić dłuższą perspektywę – mówi Paweł Prociak, dyrektor zarządzający Wysera.

Wiele osób myli umiejętność dobrej organizacji pracy z tworzeniem - często niekończącej się - listy zadań. Tymczasem kluczowe jest wyznaczenie priorytetów, najistotniejszych zagadnień do realizacji.

Istnieje wiele technik i narzędzi usprawniających zarządzanie czasem. Ta mnogość może skutkować efektem odwrotnym do zamierzonego, dlatego niezbędne jest dostosowanie metod do własnego trybu pracy, a potem monitorowanie i weryfikowanie ich skuteczności.

Narzędzia pomogą, ale nie zastąpią odpowiednich kompetencji

Choć na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji mających zwiększyć efektywność i komfort pracy, stosowanie samych narzędzi i polecanych technik, bez rozwijania kompetencji takich jak umiejętność priorytetyzacji i delegowania zadań czy maksymalnego skupienia uwagi na wykonywanej czynności, nie gwarantuje sukcesu.

- Wiele osób pracuje, cały czas śledząc skrzynkę pocztową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji. Powiedziałabym, że funkcjonujemy w rytmie maili, a przecież nie wszystkie są pilne. Tym bardziej radziłabym zamknąć ją na czas spotkań, gdyż przychodzące wiadomości mogą wybić z rytmu, rozproszyć uwagę i sprawić wrażenie ignorowania rozmówcy. Może się to wydawać trywialne, jednak pracując w szybkim tempie, czując presję i potrzebę bycia na bieżąco, można w ten sposób wiele stracić w relacjach zawodowych, co jest przecież ostatnią rzeczą, na jakiej powinno nam zależeć – uważa Magdalena Małek.

Również powiadomienia w mediach społecznościowych, powiadomienia push z ulubionych portali czy nawet domowe obowiązki (szczególnie podczas pracy zdalnej) w łatwy sposób potrafią wybić z ciągu pracy.

- Jeśli prowadzę zebranie, piszę projekt i muszę się skoncentrować, tworzę jakąś analizę czy zestawienie, jestem w toku myślenia i dostanę sygnał, że skończyło się pranie, to jest chęć, by wstać i je od razu rozwiesić. To błąd. Pracując nad jakimś zadaniem, mój mózg koncentruje się tylko na tym zadaniu. Wybicie z tego procesu skupienia dźwiękiem zakończonego prania czy powiadomienia na komórce to totalna katastrofa dla naszego systemu zarządzania sobą w czasie. Sprawia, że kiedy wrócę do mojego zadania, to organizm na nowo będzie musiał się wzbić na ten sam poziom koncentracji. Muszę na nowo przejrzeć 4 komórki excela, przypomnieć, co dokładnie robiłam i w którym momencie mojego procesu myślowego zostało to przerwane – mówi w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Marta Woźny-Tomczak, CEO firmy Personia.

I jak dodaje, sprawdzenie wiadomości na Messengerze, nowych zdjęć na Instagramie czy nawet powieszenie prania powinniśmy potraktować jako pewną formę nagrody.

Jak nie dać się rozproszyć? Warto zaplanować dzień

Piętnaście minut - tyle czasu potrzeba, aby wrócić do raz przerwanego zadania. Niezapowiedziane spotkania i nieplanowane rozmowy telefoniczne mogą zaburzyć rytm całego dnia, dlatego warto uwzględnić je zawczasu.

Istnieją metody i aplikacje, które mają na celu zapewnić skupienie przez określony czas, np. podział na czas zarezerwowany i dostępny czy metoda Pomodoro uwzględniająca bloki czasowe (po każdych 25 minutach intensywnej pracy powinniśmy zrobić sobie 5 minut przerwy).

– Dobrze sprawdza się podzielenie tygodnia na bloki aktywności, określenie ich w czasie i zajęcie się konkretnymi zadaniami wtedy, na kiedy jest to zaplanowane. Kiedy się to nie udaje, warto zastanowić się, czy dany temat na pewno powinien pozostać na liście i zrealizować go najszybciej jak to możliwe, czy też zrezygnować z niego – twierdzi Magdalena Małek.

Work-life balance – efekt czy sposób na dobre zarządzanie czasem?

Choć równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym wydaje się raczej efektem płynącym z umiejętnego zarządzania czasem, dbanie o zdrowy balans może być także elementem strategii.

Aktywność fizyczna, przełamywanie rutyny, unikanie nadmiernych bodźców, realizacja pasji i pozwalają zachować dystans i doskonalić świadomość związaną z wydatkowaniem czasu.

