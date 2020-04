Pracownicy w pełnej izolacji. Koronawirus zmusza pracodawców do nietypowych rozwiązań

Rząd zalecił wdrożenie pracy zdalnej, jednak nie każde stanowisko daje taką możliwość.

Firmy podejmują przeróżne kroki, często niekonwencjonalne, by chronić przed wirusem pracowników.

W PKP Energetyka grupa 90 osób od niemal miesiąca pracuje w pełnej izolacji. W miejscu pracy zapewniono im miejsce do wypoczynku i relaksu, dostają też pełny catering.

Najważniejszą rolą PKP Energetyka jest realizacja obowiązków operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw zasilania dla sektora kolejowego, klientów biznesowych i indywidualnych konsumentów.

Jak informuje spółka, by móc jak najlepiej wywiązywać się ze swoich zobowiązań i nie narażać uczestników rynku i pracowników, PKP Energetyka realizuje część zadań w trybie skoszarowania. Wśród zatrudnianych przez spółkę dyspozytorów wyłoniono grupę 90 osób, które przez cały miesiąc pracują w pełnej izolacji, co oznacza, że nie mają możliwości opuszczania miejsca pracy. Takie rozwiązanie zastosowano w 12 centrach dyspozytorskich.

To, jak wygląda dzień skoszarowanych dyspozytorów mocy z Zakładu Północnego Nastawni Zdalnego Sterowania w Sopocie, przedstawiono na filmie, który powstał w ramach zainicjowanej przez PKP Energetyka akcji #ZawszeNaSłużbie, w ramach której osoby zatrudnione w spółce pokazują, jak wygląda ich praca.

Odizolowanej grupie zapewniono odpowiednie warunki, by - nie kontaktując się z otoczeniem - mogła pracować i wypoczywać. Dzięki temu rozwiązaniu w każdym z centrów nieprzerwanie swoją służbę pełni od 4 do 10 pracowników, którzy po 12-godzinnym dyżurze, zamiast wracać do domu, zmieniają się z kolegami, którzy w tym czasie korzystali z części „domowej” dyspozytury.

Budynki dyspozytur wyposażono w miejsca do spania, kuchnię, a także pomieszczenia do wypoczynku i aktywności fizycznej. W centrach dyspozytorskich są m.in. telewizory z pakietami VOD, laptopy, piłkarzyki, gry planszowe oraz czytniki ebooków z dostępem do szerokiej gamy tytułów. O sprawność fizyczną pracownicy mogą dbać wykorzystując bieżnię, rowerki stacjonarne oraz stoły do ping-ponga. Czytaj też: Kopalnie zmienią organizację pracy. Górników może czekać skoszarowanie PKP Energetyka zapewniła pozostającym w dyspozyturach także pełny catering oraz dostawy do spiżarni z dodatkowymi produktami spożywczymi. Z okazji świąt Wielkiej Nocy wszyscy otrzymali świąteczne kosze, zawierające tradycyjne potrawy, które zwykle pojawiają się w tym czasie na polskich stołach. PKP Energetyka zadbała także o to, by pracownicy mieli całodobowe wsparcie specjalistów – dyspozytorzy biorą udział w sesjach grupowych i indywidualnych spotkaniach online z psychologami i terapeutami. W przypadku przedłużenia okresu epidemii w Polsce spółka jest przygotowana do zmian izolowanych grup przy pełnej dezynfekcji pomieszczeń dyspozytur.