Pracownicy tej branży nie mają łatwo. Zmęczenie i stres to ich codzienność

Często zmieniające się w Polsce prawo przyczynia się do negatywnych emocji odczuwanych przez osoby pracujące w zawodzie księgowego. 96 proc. wskazuje, że nieustanne zmiany przepisów i obszerność wprowadzanych regulacji to wyzwanie w codziennej praktyce. Pozostałe problemy, z którymi najczęściej zmagają się księgowi, to niejasność i nieścisłość implementowanych przepisów (94 proc.), klienci przekazujący dokumenty w ostatniej chwili (93 proc.) oraz ich wymagania dotyczące tłumaczenia zmian przepisów i obsługi kadrowej (89 proc.).

Zmęczenie i stres - codzienność polskich księgowych

W ciągu ostatniego roku, kiedy przepisy podatkowe w związku z Polskim Ładem zmieniały się w rekordowym tempie, ponad połowa księgowych w Polsce (52 proc.) odczuwała zmęczenie, a 49 proc. towarzyszył stres. Zmotywowanych do pracy było mniej niż 40 proc. księgowych. Tylko co piąta osoba czuła się zrelaksowana, a co czwarta doceniona.

Księgowe i księgowi dopiero wchodzący na rynek pracy i obecni na nim krócej niż 3 lata rozpoczynali karierę zawodową w erze Tarcz Antykryzysowych i Polskiego Ładu. Warto zauważyć, że to ta grupa księgowych częściej niż inne czuła się zmotywowana (45 proc.), zadowolona z siebie (50 proc.) i doceniona (45 proc.). Uczucie zrelaksowania towarzyszyło głównie osobom pracującym w zawodzie między 15 a 20 lat.

Dłuższy staż pracy oznacza więcej nadgodzin

Blisko 80 proc. księgowych w Polsce często pracuje w godzinach nadliczbowych, bo nie jest w stanie wykonać całej pracy w ustalonym wymiarze czasu. Ponadto, 91 proc. osób myśli o swoich obowiązkach poza wyznaczonymi godzinami pracy. Jednocześnie 75 proc. księgowych twierdzi, że udaje się im utrzymać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Wyniki badania pokazują, że wraz ze zwiększającym się stażem pracy rośnie liczba obowiązków księgowych i czas potrzebny na ich wypełnienie. Księgowe i księgowi pracujący w zawodzie od 15 do 20 lat najczęściej zostają w pracy po godzinach (89 proc.). Niewiele rzadziej (83 proc.) robią to osoby o stażu pracy przekraczającym dwie dekady. Najrzadziej ponad normę pracują osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową (40 proc.).

