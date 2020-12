Pracownicy służby zdrowia mogą dłużej zapisywać się na szczepienia

W związku postulatami lekarzy do 14 stycznia przedłużamy termin zapisów na szczepienia w grupie zero - poinformował we wtorek (29 grudnia) szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"Przedłużamy termin zapisów do 14 stycznia. To jest okres szczególny, w którym się znajdujemy. Część personelu medycznego zwraca uwagę na to, że ani szpitale ani personel medyczny nie funkcjonują w normalnym trybie. Dlatego zdecydowaliśmy się na przedłużenie tego terminu. Cały czas można zgłaszać się do szpitali węzłowych, do czego namawiamy wszystkie osoby, które wchodzą do grupy zero" - powiedział Michał Dworczyk w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Przedstawiciel rządu zapewnił, że przedłużenie zapisów w grupie zero nie wpłynie na termin zapisów w grupie pierwszej. "To nie będzie miało wpływu na sczepienia grupy pierwszej. (...) My będziemy mieli gotowy system na 15 stycznia. Mamy nadzieję, że wtedy rozpoczną się zapisy" - zaznaczył Dworczyk.

