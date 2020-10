Pracownicy są zgodni: 2020 jest najbardziej stresującym rokiem w historii

Pandemia Covid-19 przyniosła najbardziej stresujący rok w historii i negatywnie wpłynęła na świecie na kondycję psychiczną 78 proc. pracowników.

- Ten rok był bardzo trudny dla wszystkich. Izolacja społeczna, niepewność dotycząca przyszłości, poczucie zagrożenia uwypukliły nasze od dawna skrywane lęki i obawy. Wypalenie zawodowe, stres, presja na wyniki – z tymi problemami wielu pracowników borykało się od dawna, a dla działów HR zmierzenie się z tą sytuacją jest ogromnym wyzwaniem. To wpływa na niższą wydajność pracowników czy wręcz ich zawodową absencję. Pandemia dobitnie pokazała nasze słabości, ale też przyśpieszyła cyfryzację i oswoiła nas z nowymi technologiami. A to niesie ze sobą nowe szanse - mówi Piotr Ferszka, Poland applications country manager w Oracle.

Jak dodaje, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji dysponujemy narzędziami, które mogą pomóc w lepszej organizacji pracy i wyeliminowaniu problemów, z którymi firmy borykają się od lat.

- Co ważne, i co pokazują badania, pracownicy sami chcą z nich dzisiaj korzystać. Nie boimy się, że przez robota stracimy pracę, wręcz oczekujemy od niego pomocy. Przed pandemią nie było to wcale takie oczywiste. To duża zmiana i - paradoksalnie - pozytywny efekt Covid-19, dający szansę na transformację zarówno naszego myślenia, jak i narzędzi a w rezultacie poprawę satysfakcji z pracy - podsumowuje Ferszka.

Z raportu wynika, że pandemia negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne pracowników na całym świecie. Pandemia sprawiła, że ludzie zmagają się ze wzrostem lęku i przygnębienia w pracy.

70 proc. ankietowanych ocenia, że odczuwa w tym roku większy stres i lęk w pracy niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie. To zaś negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne 78 proc. pracowników na globie i powoduje większy stres (38 proc.), brak równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (35 proc.), wypalenie zawodowe (25 proc.), przygnębienie z powodu braku kontaktów społecznych (25 proc.) i samotność (14 proc.).

fot. pixabay

Co więcej: nowe trudności wywołane przez globalną pandemię nałożyły się na codzienne powody stresu związane z pracą, takie jak presja na osiągnięcie norm wydajnościowych (42 proc.), wykonywanie rutynowych i nużących zadań (41 proc.) oraz przytłaczająca ilość pracy (41 proc.). 42 proc. ludzi stwierdziło, że stres, lęk lub przygnębienie związane z pracą powoduje spadek ich produktywności, a 40 proc. uważa, że prowadzi to do częstszego podejmowania złych decyzji.

Autorzy badania wskazują, że pandemia nie tylko zaogniła problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy, ale spowodowała, że ich konsekwencje nie ograniczają się do życia zawodowego — ludzie odczuwają ich skutki również w domu.

85 proc. ankietowanych uważa, że problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy (tj. stres, lęk i przygnębienie) wpływają na ich życie osobiste. Najczęstsze konsekwencje tych problemów to bezsenność (40 proc.), zły stan zdrowia fizycznego (35 proc.), mniejsze zadowolenie z życia osobistego (33 proc.), pogorszenie relacji rodzinnych (30 proc.) i izolacja od przyjaciół (28 proc.).

Praca zdalna dobra, ale nie do końca

Swoje zrobiła też praca zdalna: sprawiła, że granice między życiem prywatnym i zawodowym zaczęły zacierać się coraz bardziej.

35 proc. ludzi pracuje miesięcznie o ponad 40 godzin więcej, a 25 proc. z powodu przepracowania cierpi na wypalenie zawodowe. Jednocześnie, mimo odczuwanych wad pracy zdalnej, 62 proc. ankietowanych ocenia ją obecnie lepiej niż przed pandemią; pracownicy twierdzą, że mają teraz więcej czasu dla rodziny (51 proc.), na sen (31 proc.) i na wykonywanie swoich zadań (30 proc.).

- Nowe oczekiwania w pracy zdalnej i zacierające się granice między życiem prywatnym i zawodowym sprawiają, że skutki pandemii dla naszego zdrowia psychicznego są znaczne i dotykają pracowników ze wszystkich branż i krajów - powiedział Dan Schawbel, partner zarządzający w firmie Workplace Intelligence. - Pandemia spowodowała, że zdrowie psychiczne znalazło się w centrum uwagi. Jest ono największym problemem współczesnych pracowników - i tak będzie przez kolejną dekadę. Wyniki naszego badania uwidaczniają powszechność tej kwestii i pokazują, dlaczego nadszedł czas, aby firmy zaczęły o tym rozmawiać i przyglądać się nowym rozwiązaniom.

fot. shutterstock

O tym, że brak kontaktu ze współpracownikami jest jednym z największych problemów home office wskazywały już wcześniejsze badania - m.in. badania Grafton Recruitment i CBRE mówią o tym, że 34 proc. pracowników przyznaje, że największym wyzwaniem pracy zdalnej są utrudnione kontakty zawodowe. Telefon czy kamera w laptopie nie są w stanie zastąpić bezpośrednich interakcji, o czym większość zatrudnionych przekonała się całkiem szybko.

Drugi problem to godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych - ma z tym trudność aż 26 proc. osób. Najprawdopodobniej to pracownicy, którzy pracę zdalną muszą godzić z opieką nad dziećmi.

- Odpowiednie planowanie pracy zdalnej to rzeczywiście duże wyzwanie. Jednym z powodów jest fakt, że biuro ma dla nas wymiar symboliczny. Określa ramy pracy zawodowej. Kiedy zamykamy komputer i opuszczamy biurowiec, mamy większe szanse wyjść z ról, które pełnimy. Przestajemy być menedżerami czy prawnikami, a stajemy się przyjaciółmi, rodzicami... Jeśli te dwa światy funkcjonują obok siebie, granica może się zacierać, a możliwość nabrania dystansu jest ograniczona. Przez to pracownicy, którzy mają trudności z planowaniem zadań, mogą mieć wrażenie, że są w pracy 24 godziny. I to właśnie te osoby z pewnością po powrocie do biura docenią wyraźniejsze oddzielenie życia zawodowego od prywatnego – mówi Edyta Mika, ekspert obszaru Strategii Środowiska Pracy i Zarządzania Zmianą w CBRE.

Wsparcie potrzebne

Pracownicy liczą, że ich pracodawcy zapewnią wsparcie dla ich zdrowia psychicznego. Brak takiej pomocy w dużym stopniu wpłynie na globalną produktywność personelu na całym świecie oraz życie osobiste i zawodowe. 76 proc. respondentów sądzi, że ich przedsiębiorstwa powinny robić więcej, by chronić ich kondycję psychiczną. 51 proc. przyznało, że ich firmy wprowadziły w związku z pandemią usługi lub wsparcie w kwestii zdrowia psychicznego.

Jedną z nich jest m.in. Lidl Polska, który w czasie pandemii uruchomił Program Wsparcia Pracowników. W jego ramach będą oni mogli liczyć na bezpłatną oraz anonimową pomoc prawników, psychologów i doradców finansowych: pracownicy mogą zgłaszać się codziennie, przez całą dobę oraz w poufności.

- Lidl Polska to ponad 20 tys. pracowników, którzy stanowią zgrany zespół i każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swą pracę. To społeczność, o którą jako firma dbamy i na której nam zależy. Największą wartością naszej firmy są właśnie ludzie, którzy ją tworzą, dlatego chcemy ich wspierać na wszystkich polach. Wiemy też, że problemy dnia codziennego mogą wpływać na samopoczucie. Dlatego - niezależnie od sytuacji - nasi pracownicy mogą liczyć na pomoc w kwestiach, które wykraczają poza sprawy służbowe - tłumaczył powody wprowadzenia programu Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych w Lidl Polska.

Konkretna pomoc

Pracownicy mają też jasno sprecyzowane oczekiwania co do kształtu pomocy. 83 proc. z nich chciałoby, aby ich pracodawcy udostępnili technologie, które wspierałyby ich kondycję psychiczną, takie jak samoobsługowy dostęp do zasobów w opiece zdrowotnej (36 proc.), dostępne na żądanie usługi psychologiczne (35 proc.), narzędzia do prewencyjnego monitorowania stanu zdrowia (35 proc.), dostęp do aplikacji zdrowotnych i medytacyjnych (35 proc.) oraz chatboty, udzielające odpowiedzi na pytania związane ze zdrowiem (28 proc.).

Ludzie chcą od technologii czegoś więcej niż tylko narzędzi ułatwiających współpracę — oczekują, że będzie ona wspierać ich zdrowie psychiczne - podkreślają autorzy badania. Jak dodają, tylko 18 proc. ankietowanych wolałoby, aby to ludzie, a nie roboty zapewniały wsparcie dla ich kondycji psychicznej. Zdaniem respondentów roboty nie oceniają (34 proc.), nie są uprzedzone wobec osób dzielących się z nimi swoimi problemami (30 proc.) i szybko udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia (29 proc.). 68 proc. respondentów wolałoby porozmawiać o stresie i lęku w pracy z robotem zamiast z przełożonym, a 80 proc. ludzi byłoby otwarte na skorzystanie z robota jako terapeuty lub doradcy.

fot. pixabay

75 proc. ankietowanych uważa zaś, że sztuczna inteligencja wspiera ich zdrowie psychiczne w pracy. Wśród najważniejszych korzyści wymieniano dostarczanie informacji potrzebnych do sprawniejszego jej wykonywania (31 proc.), automatyzację zadań i zmniejszenie nakładu pracy z myślą o zapobieganiu wypaleniu zawodowemu (27 proc.) oraz zmniejszanie stresu przez pomoc w określaniu priorytetów zadań (27 proc.).

Sztuczna inteligencja pomogła też większości pracowników w skróceniu tygodnia pracy (51 proc.) i wydłużeniu urlopu (51 proc.). Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że AI zwiększa wydajność personelu (63 proc.), podnosi zadowolenie z pracy (54 proc.) i poprawia ogólne samopoczucie (52 proc.).

- W dobie globalnej pandemii zdrowie psychiczne stało się nie tylko wyzwaniem społecznym, lecz także ważnym problemem pracowników. Wywiera ogromny wpływ na wydajność poszczególnych osób, efektywność zespołów i produktywność całych przedsiębiorstw. To dziś sprawa pilniejsza niż kiedykolwiek. Pracownicy liczą, że ich pracodawcy staną na wysokości zadania i udostępnią im odpowiednie rozwiązania - powiedziała Emily He, wiceprezes Oracle, szefowa działu Oracle Cloud HCM.

Jak zaznaczyła, istnieje wiele możliwości wspierania kondycji psychicznej pracowników na całym świecie i wiele sposobów wykorzystania w tym celu technologii takich jak sztuczna inteligencja.

- Najpierw przedsiębiorstwa muszą jednak wprowadzić zdrowie psychiczne do kręgu swoich zainteresowań. Jeśli uda nam się rozpocząć dyskusje na ten temat — zarówno na poziomie kadr, jak i kierownictwa — możemy zacząć coś zmieniać. Nie ma czasu do stracenia - podsumowuje.